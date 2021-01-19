«Спартаку» нужен Дик Адвокат. Он соответствует и новому составу, и игровой стратегии Федуна

Перчатка для «Зенита», о которой Газизов даже не мечтал.

Перчатка для «Зенита», о которой Газизов даже не мечтал.

«Спартаку» к лету потребуется новый главный тренер, и то, что Доменико Тедеско продолжает работать с полной самоотдачей, никого не должно обманывать. Между тем все знатоки наперед молчат. Поиск совершается — а он совершается, нет сомнений — в полной тишине.

Там, где тишины не нужно, потому что клуб действует в популистски-выгодном направлении, официальные заявления отражают даже не близость сделки, а уже сам ход переговоров. Это что-то невиданное. «Спартак» договаривается о возвращении Куинси Промеса и не скрывает этих переговоров. Потому что не стоит скрывать то, от чего у болельщиков теплеет на сердце.

Еще один голландский полузащитник Йоррит Хендрикс уже подписан, уже взял легендарную четверку Ильи Цымбаларя, уже спел обязательную для новичка песню. И Хендрикса, кстати, взяли действительно без лишнего шума и без переплат, что обеспечит по меньшей мере доброжелательно-нейтральный прием у болельщиков игрока, чье имя пока мало что им говорит.

В июне завершается срок аренды Гуса Тила, который за «Фрайбург» пока сыграл на три минуты меньше, чем за «Спартак», то есть девять минут против двенадцати. Надо же что-то будет придумывать с этим многомиллионным талантом. Вклад существенный, а проценты не капают совсем: съедены инфляцией нездоровья, недоверия, неумения адаптироваться. Причем, кажется, нигде.

То есть летом «Спартак» получит целую группу голландцев. Очень пеструю по составу: загадочный неизвестный; сбитый, но когда-то высоко летавший летчик; и, наконец, сокровище, которое пока лежит на банковском счете камнем, то есть — неразменным золотым слитком. Это просто совпадение, или у того, что московская команда пополнится целым голландским звеном, есть какая-то логика?

Вопрос звучит риторически, поэтому ответить на него пока невозможно. Но можно попробовать ответить на смежный вопрос. Или хотя бы задаться им. А смежный и есть наиглавнейший: кто будет их тренировать в будущем сезоне?

Угадывать фамилии — это забава. Подсказывать их — чья-то профессия. А чистое визионерство в том, чтобы представить нужного человека в заданной команде так, чтобы он выглядел последним и неотъемлемым элементом мозаики. И картина должна быть красивой.

Фламандский акцент спартаковской селекции не делает обязательным приглашение тренера по принципу языка. Но язык, а, что важнее, доскональное знание приглашенных в команду игроков может стать дополнительным преимуществом в работе. Примерно таким же важным для сокращения времени и издержек адаптации, как знакомство самого будущего тренера — с нашим чемпионатом.

Вслед за доводом рассудка должен следовать какой-то толчок в области сердца. Потому что чистый математический разум необходим владельцу «Спартака» на финансовом рынке, на котором Леонид Федун, по отзывам осведомленных людей, ориентируется великолепно. А в футболе он может и даже должен принимать ключевые решения так же, как стреляет снайпер: между двумя сердечными ударами.

Требование красоты, эмоция, эстетика жеста — обязательны в таком волнующем деле, как футбольный «шоу-бизнес». Сквозь годы владения клубом у Леонида Федуна идет пунктирная, прерывистая линия тренеров, которые выбраны иррационально. Или, как было бы сказать точнее, — выбраны более тонкими чувствами, чем крепкий расчет. Это были люди, которые должны были или научить футболистов «Спартака» играть, как бывало при Бескове (Аленичев, Кононов), или даже — как играет «Барселона» (Лаудруп). А у нашего футбола есть относительно свежий опыт по-настоящему красивой игры: с ней российский клуб завоевал последний на данный момент еврокубок, и она десяток лет назад жила буквально в каждом матче нашей национальной сборной.

Линия тренеров, с которыми ассоциируется романтика, которые вызывают сладкую ностальгию, прерывиста как раз потому, что Леонид Федун, как выразились бы специалисты в «теории игр», руководствуется «прямой стратегией». То есть каждый его следующий шаг становится противоположностью предыдущему. Чередования «молодой-опытный», «доморощенный-иностранный», переплетаясь, сопровождают всю историю тренерских назначений в «Спартаке». Для внешнего и к тому же скептика это — топтание на месте и непоследовательность. Но сам «играющий», возможно, смотрит на это иначе: хороши все жанры, кроме скучного.

Демарш Тедеско, который заявил об отказе связывать свое будущее с клубом уже после того, как клуб явно обнаружил желание сохранить союз именно с этим тренером, должен утвердить Федуна в еще одной мысли, которой он, похоже, и без того руководствуется: ни один тренер не приходит надолго, и увольнять, и назначать их следует с легким сердцем. В этом выборе должна быть игра, вызов, он не может быть чисто технократическим.

По контрасту после гиперактивного, постоянно висящего на желтой карточке, нужен основательный. После юноши из поколения электронных планшетов — в будущее назад, к тому, кто умеет писать на бумаге от руки. После тренера, знающего все про футбол без мяча, «Спартаку» пора позвать человека, который умеет ставить игру в атаке.

Дик Адвокат.

Экстравагантно? Не более, чем договариваться о переходе с футболистом, которому, возможно, грозит на родине лишение свободы.

Конечно, есть серьезная проблема: 73-летний Дик недавно объявил о том, что этот сезон в «Фейеноорде» станет для него последним в клубной карьере. Правда, во время этого объявления Адвокат позволил себе мимолетное снижение тона в самоиронию: да, мол, я знаю, что вы уже слышали от меня подобное раньше, но в этот раз — ухожу точно. К тому же он говорил именно про клубную карьеру, значит, принципиально готов задержаться в профессии, если, например, появится какая-та сборная.

Эти смысловые оттенки — уже зацепки. Дика можно переубедить. Ему не нужен длительный проект, выстраивание долгих отношений. Ему нужно активное долголетие, а мы помним про него, что Дик — это человек, который любит и умеет зарабатывать.

Дик Адвокат, главный тренер «Спартака». Можно покатать эту мысль в сознании, проверить, не развалится ли она сама собой.

Это была бы новая перчатка, унций на двадцать. Перчатка-хук, перчатка-джеб, перчатка-апперкот. Шамиль о такой и не мечтал.

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