«Против «Динамо» выйдут пацаны, многие из них еще дети». Сегодня российский клуб впервые за 23 года сыграет в Грузии

В Тбилиси местный «Локомотив» примет московское «Динамо».

В Тбилиси местный «Локомотив» примет московское «Динамо».

Главное о сопернике бело-голубых по третьему раунду квалификации Лиги Европы:

Тбилисский «Локо» был образован 84 года назад. За все время он ни разу не становился чемпионом страны

Зато трижды брал Кубок — в 2000, 2002 и 2005 годах

У железнодорожников очень приличная школа — в молодежных командах занимается около трехсот футболистов, многие вызываются в сборные Грузии U19 и U21

Один из ярких примеров — воспитанник «Локомотива» Зурико Давиташвили. В прошлом году в возрасте 18 лет подписал контракт с казанским «Рубином», а сейчас выступает на правах аренды за «Ротор»

Средний возраст команды Георгия Чиабришвили, которая сегодня сыграет против москвичей, всего 23,6 года

— Это одновременно является и преимуществом, и недостатком «Локо», — считает Реваз Челебадзе, известный в прошлом форвард тбилисского «Динамо» и бывший представитель Джано Ананидзе и Соломона Кверквелии. — «Локомотив» — очень молодая команда, можно сказать, пацаны. Да, одаренные, хорошие, но пока многие там еще дети.

Вспомните, Зурико ведь тоже поехал в Россию, будучи совсем ребенком (впервые оказался в «Рубине» в 17 лет. — «Матч ТВ»). Но он вырос в Казани и теперь, можно сказать, это серьезный игрок.

— Вы понимаете, почему он после прихода Слуцкого ушел в аренду в «Ротор»?

— А почему Кварацхелия не ушел? Я вам объясню — потому что он сильный футболист уже сейчас и постоянно нужен команде на поле. Но есть ребята, у которых чуть меньше игрового времени и которым нужна другая практика.

Матч между командами «Химки» и «Ротор» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— То есть никаких подводных камней тут нет?

— Да нет, что вы, ради бога! У агента Давиташвили с «Рубином» прекрасные отношения, а также великолепные отношения и с «Ротором» — клубы друг другу помогают.

— Нравится «грузинский» проект в «Роторе»?

— Очень нравится! Буду только рад, если в РПЛ будет играть еще больше грузин, — чтобы они становились сильнее и помогали нашей сборной.

— Тогда «Ротору» потребуется и грузинский тренер.

— Ха-ха! Нет, у нас самих хорошие тренеры пока штучный товар.

— Из «Ротора» недавно ушел Джано. Как вам его история: «Спартак» — Кипр — «Ротор» — травма?

— Да какая тут история, человек вылечиться не может! Ведь дважды рвал крестообразную связку, а это очень серьезно!

— Араз Озбилиз говорил: «Кинь Джано в «Барселону» — был бы одним из лучших футболистов Европы».

— Слушайте, я тоже думал, что буду как Пеле, но не получилось (смеется). Так и остался — Челе! Но честно скажу: мне очень обидно за Джано, он невероятно талантливый пацан.

— Правильно считают в «Рубине», что Хвичу сейчас нельзя продавать ни за какие деньги, чтобы парень чуть морально окреп и уехал в топ-лигу?

— Мое мнение: если сборная Грузии выйдет на Евро, то после первенства континента «Рубин» Хвичу очень хорошо продаст. На чемпионате Европы Кварацхелия сможет стать звездой, а потом казанцам уже надо будет думать — кому такого игрока отдавать. Желающих окажется очень много — точно!

Хвича индивидуально показывает очень серьезный уровень. Нужно бы еще добавить немного холоднокровия в момент передач — тогда это просто сумасшедший игрок!

— Вернемся к «Локомотиву». Там есть форвард Ираклий Сихарулидзе, у которого довольно приличная статистика — 5 голов в текущем сезоне и 16 в прошлом.

— Я вас так спрошу, только между нами: а за сборную он сейчас играет?

— По «Википедии» в последний раз вызывался в 2017 году.

— Вот и ответ на ваш вопрос. Сейчас в Грузии вообще самая простая ситуация с центральными нападающим. Так что Сихарулидзе — просто хороший футболист по меркам нашего чемпионата.

— Коронавирус сильно ударил по футболу в Грузии?

— Очень. Сезон остановили, но федерация и правительство приняли меры. Если бы они этого не сделали, у нас была бы катастрофа! Руководящие органы поступили с умом. Если бы не они — в Грузии бы повторился сценарий Армении и Азербайджана.

Но сейчас, когда вновь вернулся туризм, цифры по заболеванию поползли вверх, однако до этого Грузия была практически «зеленая» в эпидемиологическом плане. Правительство отлично отработало ситуацию — закрыли рестораны, бары, школы. Было трудно, но что поделаешь, так надо было, потому что как только открыли границы — сразу же пошел коронавирус.

— Сергей Степашин говорит о предстоящей игре: «Это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия». Добавляя, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами какими были, такими и остались.

— Точно вам говорю, среди спортсменов и нормальных болельщиков никакого политического подтекста нет и не будет. Это будет просто хороший футбольный матч.

— Верите, что «Локомотив» пройдет «Динамо»?

— Хочу, чтобы «Локо» это сделал, буду болеть за него, но есть небольшие сомнения. Так что кто будет сильнее, тот и выиграет. Хотя фаворит, конечно, «Динамо».

— Грустно смотреть на футбол после пандемии? Болельщиков нет, антураж не тот. С советскими временами вообще не сравнится.

— Да просто с ума можно сойти! Порой сидишь, смотришь по телевизору — и даже неинтересно, серьезно. Считай, тренировка идет. Нет никакого кайфа, когда не шумит стадион. Болельщики — это эмоции: и радость, и огорчение. И когда их нет — очень плохо.

— Если бы вы играли сейчас, где бы искали мотивацию и вдохновение?

— Даже не знаю. Мотивация — это болельщики. Когда они есть на стадионе, это заставляет не стоять на месте, а играть в футбол. Все ради болельщиков, ради них.

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» смотрите 17 сентября с 19:55 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Локомотив Тбилиси — Динамо Москва

Читайте также: