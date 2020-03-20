«Сочи» в марте: три победы в четырех матчах и больше всех забитых голов. Как Федотов поднял команду со дна

Благодаря яркой игре команда с берегов Черного моря поднялась на 12-е место в Тинькофф РПЛ.

Благодаря яркой игре команда с берегов Черного моря поднялась на 12-е место в Тинькофф РПЛ.

В четырех матчах после зимней паузы «Сочи» забил 10 голов — больше всех

Из-за перенесенного матча с «Оренбургом» «Сочи» сыграл на игру больше остальных. Поэтому правильнее считать голы в среднем за матч. По ним команда Федотова тоже лучшая — 2,5

Сейчас у команды трехматчевая победная серия: «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1), «Краснодар» (2:0). Столько же побед было одержано за предыдущие 19 игр

С обороной при новом тренере тоже порядок: к двум пропущенным мячам в игре с «Арсеналом» привели грубые индивидуальные ошибки, а «Оренбург» единственный мяч забил при счете 0:5

Зимой у «Сочи» сложилась идеальная ситуация для подготовки ко второй части сезона. Здесь и три полноценных сбора, и уже скомплектованный в первой половине чемпионата состав. Из зимних новичков в основе пока выходил лишь Александр Кокорин.

Летом все было иначе. Подготовку к сезону «Сочи» начал в июне, а уже через несколько недель дебютировал премьер-лиге. Состав собирал и обкатывал уже по ходу чемпионата. Здесь всегда требуется время.

Уже после начала сезона клуб пополнили вратарь Джанаев, защитник Мевля, полузащитник Нобоа, нападающие Мостовой и Заболотный. За несколько дней до старта удалось договориться с Кудряшовым, Набиулиным и Карапетяном. Преуспеть в лиге при таких раскладах шансов немного. Главное было не растерять совсем уж много очков до зимних каникул.

В первой части сезона «Сочи» семь раз использовал схему с тремя центральными защитниками. С тремя защитниками Федотов играл в «Оренбурге». Поэтому и сам тренер, и его новая команда были готовы к такому варианту. Это тоже помогло прибавить после паузы.

«Сочи» добился заметного прогресса. В топ-5 лучших матчей команды по xGA (ожидаемые пропущенные голы) сразу три игры из 2020 года.

1. «Уфа» (0:0) — 0,37 (2019)

2. «Урал»(2:0) — 0,57 (2020)

3. «Краснодар» (2:0) — 0,68 (2019)

4. «Динамо» (3:2) — 0,87 (2020)

5. «Арсенал» (1:2) — 1,03 (2020)

В топ-7 лучших встреч по xG (ожидаемые забитые голы) четыре игры из 2020 года.

1. «Рубин» (3:0) — 3,37

2. «Арсенал» (1:2) — 2,3

3. «Спартак» (0:1) — 1,86

4. «Ахмат» (2:0) — 1,84

5. «Оренбург» (5:1) — 1,8

6. «Урал» (2:0) — 1,74

7. «Краснодар» (2:0) — 1,61

Прямо сейчас у «Сочи» все хорошо и с обороной, и с атакой. Как было и у «Оренбурга» Федотова. И в этом главная заслуга тренера — получается находить баланс.

Карло Анчелотти убежден: организовать игру в обороне можно в любой команде. А с атакой, на его взгляд, сложнее: требуются исполнители. Они у «Сочи» есть. Выделим трех, которые наиболее удачно проявляют себя в схеме Федотова 3-4-3. Тренер сделал все, чтобы раскрыть их возможности.

Забил три гола в четырех матчах. Уже играл и на острие, и на позиции крайнего форварда. Находил голевые моменты на всех позициях.

Все голы Кокорина с графикой:

— Несомненно, Кокорин самый сильный игрок из тех, с кем мне довелось работать. Александр — разносторонний игрок. Он хорошо себя проявляет: имеет пространство, умеет работать между линиями, организованно играет при оборонительных действиях. Проявляет свои лидерские качества и как бомбардир, и как человек. Александр повел команду за собой, — сказал Федотов в программе «8-16».

Счет своим голам Кокорин открыл уже в первом же матче за «Сочи» — с «Арсеналом». В нем он сыграл на позиции центрфорварда. Запомнился сумасшедшей скоростной работой с многократной сменой направления движения.

Разбор действий Кокорина в матче с «Арсеналом»:

Как и Кокорин, весной забил три гола. Играет исключительно на позиции крайнего нападающего. Уверенно действует и слева, и справа. Мостовому 22 года. От многих своих сверстников его отличает конкретика у чужих ворот — либо акцентированный удар, либо четкий обостряющий пас. В тоже время у некоторых на активности все и заканчивается. За весь чемпионат набрал уже 9 очков по системе «гол+пас» (6+3) и является лидером «Сочи» по этому показателю.

Игру Мостового подробнее разобрал коллега Артем Терентьев:

— Мы на сборах готовились использовать сильные качества наших футболистов: например, скоростные данные того же Андрея Мостового. Когда появился Александр, ребята подхватили порыв. Нам нравится переходить быстро в атаку, у нас это неплохо получается, — секрет успешности атаки от Федотова.

Мозг команды. Умеет начинать атаки из глубины, может включаться в финальную треть и давать в ней конкретику. Лучший игрок «Сочи» весной по системе «гол+пас» — 4 (2+2)

Разбор результативных действий Нобоа:

Включаться в атаку беспроблемно для обороны Нобоа позволяет партнер по центру поля Ибрагим Цаллагов, готовый играть более сдержанно. У него 1,9 отбора за матч и 1,6 перехвата в этом сезоне. По обоим показателям — в топ-5 в своей команде. Кстати, лучший в «Сочи» по отборам Нобоа — 2,1.

— Отмечу также роль таких игроков команды, как Кристиан Нобоа и Ибрагим Цаллагов, — сказал Федотов в программе «8-16», когда изначально рассказывал о Кокорине. Тренер сам заговорил о важной роли хавбеков!

За три зимних сбора «Сочи» провел большую работу и начал раскрывать свой потенциал. История показывает, что для побед нужно время и терпение. И серьезная подготовительная работа. Быстрыми могут быть только неудачи.

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