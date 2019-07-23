Metallica в «Лужниках», ростовский ОМОН и Бэйл на перепутье. Возвращение подкаста «Звуки футбола»

Поленов, Шнякин и Дурасов обсудили футбольный рок-н-ролл, проблемы РПЛ и беды Бэйла в новом выпуске подкаста
Тайм-коды
1:22 Metallica в «Лужниках» и раздевалка «Рубина»
7:22 VAR в РПЛ
12:48 Тренер «Тамбова» пришел в эфир накануне важной игры
19:05 «Зенит» и «Ростов» захотели одного вратаря
22:08 Инцидент после матча «Ростов» — «Спартак»
29:35 Жеребьевки еврокубков. Что ждет «Краснодар»
33:31 Жесткое высказывание Зидана о Бэйле
36:24 Куда перейти Бэйлу
39:55 Герои недели. Шаронов
41:48 Крутые гости в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР
44:11 «Сиэттл Саундерс» поставил в ворота ребенка
45:34 Клопп обнял двойника
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