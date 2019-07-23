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Metallica в «Лужниках», ростовский ОМОН и Бэйл на перепутье. Возвращение подкаста «Звуки футбола»

19:00
Поленов, Шнякин и Дурасов обсудили футбольный рок-н-ролл, проблемы РПЛ и беды Бэйла в новом выпуске подкаста

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Тайм-коды

1:22 Metallica в «Лужниках» и раздевалка «Рубина»

7:22 VAR в РПЛ

12:48 Тренер «Тамбова» пришел в эфир накануне важной игры

19:05 «Зенит» и «Ростов» захотели одного вратаря

22:08 Инцидент после матча «Ростов» — «Спартак»

29:35 Жеребьевки еврокубков. Что ждет «Краснодар»

33:31 Жесткое высказывание Зидана о Бэйле

36:24 Куда перейти Бэйлу

39:55 Герои недели. Шаронов

41:48 Крутые гости в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР

44:11 «Сиэттл Саундерс» поставил в ворота ребенка

45:34 Клопп обнял двойника

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