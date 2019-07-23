Карьера Бэйла в «Реале» подходит к концу. Зидан потерял к нему доверие
Зидан прямо сказал, что не рассчитывает на Бэйла
Долгое время разговоры о том, что Зинедин Зидан не видит валлийского нападающего в новом проекте мадридского «Реала», проходили по категории журналистских домыслов и предположений. После товарищеской игры с «Баварией» в Хьюстоне, в которой Бэйл участия не принял, все встало на свои места.
«Мы рассчитываем, что он скоро покинет клуб. Так будет лучше для всех. Сейчас мы работаем над его трансфером в другую команду. Я лично против Бэйла ничего не имею, но порой нужно совершать поступки, потому что того требуют обстоятельства», — заявил Зидан на пресс-конференции, в которой семь из десяти вопросов касались будущего валлийца.
На фразу тренера мадридского «Реала» не менее ярко отреагировал агент футболиста.
«То, что сказал Зидан, — это позор. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который столько всего сделал для мадридского «Реала», — сказал Джонатан Барнетт.
Трудно представить, чтобы после такого обмена любезностями Гарет Бэйл продолжил карьеру в испанской столице.
Бэйл потерял доверие тренера и болельщиков из-за отношения к своему здоровьюhttps://twitter.com/brfootball/status/1152985691523112960
Прямолинейный ответ Зидана о будущем Бэйла свидетельствует не только о личной позиции тренера, но и о том, что на футболисте поставил крест Флорентино Перес. Президент «Реала» всегда восхищался валлийским атлетом и видел в нем преемника Криштиану Роналду.
В первые несколько лет после перехода из «Тоттенхэма» Бэйл оправдывал доверие. В дебютном сезоне за «Реал» он забил 22 мяча (максимальный результат за всю мадридскую карьеру) и регулярно отличался в финалах и важнейших матчах сезона. Однако проблемы с пропуском игр из-за многочисленных травм тоже не заставили себя ждать.
В конечном счете Бэйл отыграл менее 70% матчей в чемпионате Испании и менее 60% в Лиге чемпионов. Лишь раз он принял участие в 30+ играх Ла Лиги за сезон. Тяжело считать ключевым игрока, который в столь амбициозной команде пропускает до трети всех встреч за год.
Но проблема была не столько в самом факте травматичности Бэйла, сколько в его отношении к этому. Известная история: в 2016 году валлиец почувствовал дискомфорт после матча, но вместо рекомендованного отдыха отправился на турнир по гольфу, где восемь часов махал клюшкой. Игрок усугубил повреждение и пропустил следующую встречу.https://www.instagram.com/p/BjqFuIclYLe/
Но даже травмоопасное хобби Бэйла не так раздражало Зидана, как его манера требовать игровое время сразу же после того, как медики дадут зеленый свет на участие в матчах. Французский специалист предпочитает подводить футболистов к составу после травм постепенно и постоянно оценивает физическую готовность игроков. К советам Зидана в свое время прислушался даже гипермаксималист Роналду, начавший играть каждую осень в энергосберегательном режиме. А вот Бэйл ограничение игрового времени воспринимал как личное оскорбление.
Итоговый вердикт вынес требовательный «Сантьяго Бернабеу». Болельщики, оценив поведение футболиста — Бэйл исчезал на поле, порой не отмечал забитые мячи с одноклубниками и вообще казался нелюдимым, — стали его освистывать. Зидан ничем не рисковал, когда усадил нападающего в запас на последние три матча чемпионата Испании.
Журналисты отправляют в Китай, Почеттино от трансфера открещивается
Пресса открыла для Бэйла три направления: «Тоттенхэм», «ПСЖ» и Китай.
Возвращение в Лондон, где валлиец стал звездой, осложнено огромной зарплатой футболиста. Если верить изданию Marca, «Тоттенхэм» готов выплатить «Реалу» 60 миллионов евро за переход, но зарплата в 600 тысяч фунтов в неделю — это слишком много.
«У меня нет никакой информации от президента клуба. Я не знаю, мы его подписываем или другой клуб. Видел заголовки в прессе, но более ничего не знаю», — открестился от слухов тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.
Еще более экзотический вариант: обмен на Неймара в «ПСЖ». Бразилец хочет вернуться в Испанию, а Бэйла устроил бы переход в другой топ-клуб с сохранением зарплаты. Но этот вариант все равно кажется фантазией в большей степени, чем практическим сценарием.https://twitter.com/English_AS/status/1153181551414456320 https://twitter.com/RMadridInfo/status/1153063684345860096
Испанские газеты выходят с заголовками о том, что Бэйла ждут в Китае. Речь идет о «Цзянсу Сунин» и «Бэйцзин Гоань». Оба клуба хотят сделать валлийца самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Китая. Загвоздка в том, что по китайским законам клуб, который приобретет легионера за 50 миллионов евро, должен такую же сумму вложить в развитие местного юношеского футбола.
С точки зрения мадридского «Реала» предложение китайцев наиболее выгодно и осязаемо. Но захочет ли Бэйл в 30 лет исчезать с горизонта европейского футбола? В концовке прошлого сезона он в сердцах сказал, что готов отсидеть трехлетний контракт в испанской столице, поигрывая в гольф.
В учебниках истории Бэйл сохранится лучше, чем в памяти болельщиковhttps://twitter.com/brfootball/status/1152877636852563969
За время, проведенное в «Реале», Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов, забил более 100 мячей и забил шкафчик всеми доступными клубными трофеями. Но парадокс в том, что его карьера в Испании будет казаться успешной только по прошествии многих лет, когда из памяти болельщиков выветрятся все нюансы его выступлений.
Оправдался ли его рекордный трансфер из «Тоттенхэма»? С финансовой и спортивной точки зрения, наверное, да. Но Бэйл так и не стал новым лидером мадридского «Реала» ни при Роналду, ни после его ухода. Из-за постоянного круговорота «забил-сломался-восстановился» его даже нельзя было назвать твердым игроком основного состава.
Из «Реала» редко уходят красиво. В свое время большего заслуживали Рауль и Касильяс, но на протяжении всей своей карьеры они олицетворяли дух столичного клуба. Медленно увядали в тяжелое для клуба время Зидан и Роналдо, но они олицетворяли галактикос — образец игры и самоотверженности приглашенных звезд-легионеров. В одночасье оборвал связи с клубом Роналду, олицетворявший неугасаемый дух победителя.
А кем был Гарет Бэйл в «Реале» все эти годы? Что о нем будут помнить, кроме статистической выписки и видеоролика с самыми эффектными забитыми мячами? То, что Зидан, увидев его на первой предсезонной встрече этим летом, отреагировал, как известный герой сериала The Office?https://twitter.com/BuzzcutBeauty01/status/928818236656844800
Бэйл выбрал себе правильный номер. Он был один на поле и один в группе, занимающихся по восстановительной программе после полученной травмы. Ментально гольф — это действительно его игра.