Карьера Бэйла в «Реале» подходит к концу. Зидан потерял к нему доверие

Валлиец завершает путь от наследника Роналду до гольфиста в Китае.

Валлиец завершает путь от наследника Роналду до гольфиста в Китае.

Зидан прямо сказал, что не рассчитывает на Бэйла

Долгое время разговоры о том, что Зинедин Зидан не видит валлийского нападающего в новом проекте мадридского «Реала», проходили по категории журналистских домыслов и предположений. После товарищеской игры с «Баварией» в Хьюстоне, в которой Бэйл участия не принял, все встало на свои места.

«Мы рассчитываем, что он скоро покинет клуб. Так будет лучше для всех. Сейчас мы работаем над его трансфером в другую команду. Я лично против Бэйла ничего не имею, но порой нужно совершать поступки, потому что того требуют обстоятельства», — заявил Зидан на пресс-конференции, в которой семь из десяти вопросов касались будущего валлийца.

На фразу тренера мадридского «Реала» не менее ярко отреагировал агент футболиста.

«То, что сказал Зидан, — это позор. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который столько всего сделал для мадридского «Реала», — сказал Джонатан Барнетт.

Трудно представить, чтобы после такого обмена любезностями Гарет Бэйл продолжил карьеру в испанской столице.

Бэйл потерял доверие тренера и болельщиков из-за отношения к своему здоровью

Прямолинейный ответ Зидана о будущем Бэйла свидетельствует не только о личной позиции тренера, но и о том, что на футболисте поставил крест Флорентино Перес. Президент «Реала» всегда восхищался валлийским атлетом и видел в нем преемника Криштиану Роналду.

В первые несколько лет после перехода из «Тоттенхэма» Бэйл оправдывал доверие. В дебютном сезоне за «Реал» он забил 22 мяча (максимальный результат за всю мадридскую карьеру) и регулярно отличался в финалах и важнейших матчах сезона. Однако проблемы с пропуском игр из-за многочисленных травм тоже не заставили себя ждать.

В конечном счете Бэйл отыграл менее 70% матчей в чемпионате Испании и менее 60% в Лиге чемпионов. Лишь раз он принял участие в 30+ играх Ла Лиги за сезон. Тяжело считать ключевым игрока, который в столь амбициозной команде пропускает до трети всех встреч за год.

Но проблема была не столько в самом факте травматичности Бэйла, сколько в его отношении к этому. Известная история: в 2016 году валлиец почувствовал дискомфорт после матча, но вместо рекомендованного отдыха отправился на турнир по гольфу, где восемь часов махал клюшкой. Игрок усугубил повреждение и пропустил следующую встречу.

Но даже травмоопасное хобби Бэйла не так раздражало Зидана, как его манера требовать игровое время сразу же после того, как медики дадут зеленый свет на участие в матчах. Французский специалист предпочитает подводить футболистов к составу после травм постепенно и постоянно оценивает физическую готовность игроков. К советам Зидана в свое время прислушался даже гипермаксималист Роналду, начавший играть каждую осень в энергосберегательном режиме. А вот Бэйл ограничение игрового времени воспринимал как личное оскорбление.

Итоговый вердикт вынес требовательный «Сантьяго Бернабеу». Болельщики, оценив поведение футболиста — Бэйл исчезал на поле, порой не отмечал забитые мячи с одноклубниками и вообще казался нелюдимым, — стали его освистывать. Зидан ничем не рисковал, когда усадил нападающего в запас на последние три матча чемпионата Испании.

Журналисты отправляют в Китай, Почеттино от трансфера открещивается

Пресса открыла для Бэйла три направления: «Тоттенхэм», «ПСЖ» и Китай.

Возвращение в Лондон, где валлиец стал звездой, осложнено огромной зарплатой футболиста. Если верить изданию Marca, «Тоттенхэм» готов выплатить «Реалу» 60 миллионов евро за переход, но зарплата в 600 тысяч фунтов в неделю — это слишком много.

«У меня нет никакой информации от президента клуба. Я не знаю, мы его подписываем или другой клуб. Видел заголовки в прессе, но более ничего не знаю», — открестился от слухов тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

Еще более экзотический вариант: обмен на Неймара в «ПСЖ». Бразилец хочет вернуться в Испанию, а Бэйла устроил бы переход в другой топ-клуб с сохранением зарплаты. Но этот вариант все равно кажется фантазией в большей степени, чем практическим сценарием.

Испанские газеты выходят с заголовками о том, что Бэйла ждут в Китае. Речь идет о «Цзянсу Сунин» и «Бэйцзин Гоань». Оба клуба хотят сделать валлийца самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Китая. Загвоздка в том, что по китайским законам клуб, который приобретет легионера за 50 миллионов евро, должен такую же сумму вложить в развитие местного юношеского футбола.

С точки зрения мадридского «Реала» предложение китайцев наиболее выгодно и осязаемо. Но захочет ли Бэйл в 30 лет исчезать с горизонта европейского футбола? В концовке прошлого сезона он в сердцах сказал, что готов отсидеть трехлетний контракт в испанской столице, поигрывая в гольф.

В учебниках истории Бэйл сохранится лучше, чем в памяти болельщиков

За время, проведенное в «Реале», Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов, забил более 100 мячей и забил шкафчик всеми доступными клубными трофеями. Но парадокс в том, что его карьера в Испании будет казаться успешной только по прошествии многих лет, когда из памяти болельщиков выветрятся все нюансы его выступлений.

Оправдался ли его рекордный трансфер из «Тоттенхэма»? С финансовой и спортивной точки зрения, наверное, да. Но Бэйл так и не стал новым лидером мадридского «Реала» ни при Роналду, ни после его ухода. Из-за постоянного круговорота «забил-сломался-восстановился» его даже нельзя было назвать твердым игроком основного состава.

Из «Реала» редко уходят красиво. В свое время большего заслуживали Рауль и Касильяс, но на протяжении всей своей карьеры они олицетворяли дух столичного клуба. Медленно увядали в тяжелое для клуба время Зидан и Роналдо, но они олицетворяли галактикос — образец игры и самоотверженности приглашенных звезд-легионеров. В одночасье оборвал связи с клубом Роналду, олицетворявший неугасаемый дух победителя.

А кем был Гарет Бэйл в «Реале» все эти годы? Что о нем будут помнить, кроме статистической выписки и видеоролика с самыми эффектными забитыми мячами? То, что Зидан, увидев его на первой предсезонной встрече этим летом, отреагировал, как известный герой сериала The Office?

Бэйл выбрал себе правильный номер. Он был один на поле и один в группе, занимающихся по восстановительной программе после полученной травмы. Ментально гольф — это действительно его игра.

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