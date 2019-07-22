Когда VAR заработает на каждом матче РПЛ и хватит ли у нас судей? Отвечает руководитель проекта

Главное по VAR в России.

Главное по VAR в России.

21 июля — исторический день в русском футболе. На матче «Динамо» — «Рубин» впервые в РПЛ полноценно работала система видеопомощи арбитрам. Дебют не получился громким, многие его просто не заметили и забросали сеть замечаниями вроде: «Ну и где ваш VAR? Он был вообще?»

Был, друзья. А не заметили вы его наверняка лишь потому, что главный арбитр встречи Виталий Мешков за 90 минут ни разу не начертил в воздухе заветный монитор. И это здорово. Почему? На этот вопрос, и не только, ответил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Выделяем главное из разговора.

Судья ни разу не подошел к монитору в матче «Динамо» — «Рубин». VAR точно работал?

Да. Но арбитру не понадобилась его помощь.

Матч между командами «Динамо» и «Рубин» / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Если судья не использует повторы, это вовсе не значит, что видеоассистенты бездельничают. Просто Мешков и его бригада качественно сработали на поле. Видеоассистенты это видели и не посчитали нужным подзывать рефери к монитору.

— VAR лишь подушка безопасности, — напомнил Калошин.

Еще раз. VAR не проверяет игровые моменты. VAR проверяет решение судьи. А именно:

голы и все, что им предшествует в атакующей фазе

пенальти

прямые красные карточки

ошибочную идентификацию игрока, которому судья выносит санкции

С VAR сыграли только один матч в двух турах. Это нормально?

Сейчас — да, но скоро таких игр будет больше.

Активная фаза по внедрению VAR в российские соревнования началась в декабре 2018-го, но принципиальное решение было принято в июле того же года. С июля по декабрь удалось подготовить необходимое количество судей, видеоассистентов и Replay-операторов для работы на 9 матчах (5 кубковых и 4 стыковых). Результат был очень хороший, все серьезные ошибки, допущенные арбитрами на поле, были исправлены с помощью VAR. Сколько было ошибок? Пять:

связанная с офсайдом

две — с красной карточкой

две — с пенальти

— Результат работы VAR на этих матчах превзошел наши ожидания, — отметил Калошин

После дебюта в РПЛ задача на ближайшее время — использовать VAR в каждом туре. Пока идет подготовка к проектирования VAR-центра, система видеопомощи арбитрам будет работать минимум на одном матче в туре, максимум — на трех. Так будет всю первую половину чемпионата.

Когда построят VAR-центр?

Через полгода.

Комната работы видеоассистентов арбитра / Фото: © Fifa

Подготовка к созданию VAR-центра уже идет, но основные работы начнутся в августе. Планируется его запустить со второй части сезона-2019/20 — и с его запуском все матчи в туре будут проходить с использованием системы видеоповторов. Сейчас РФС рассчитывает на помощь коллег из Европы и попробует договориться с УЕФА, чтобы использовать их фургон для VAR, который приедет в Россию на матчи еврокубков.

— По оценкам экспертов, чтобы ввести в эксплуатацию VAR-центр, потребуется от 4 до 6 месяцев. Это технологическая махина, сложный механизм, который будет принимать сигнал со стадионов, — пояснил Калошин.

Сколько нужно судей для работы на одном матче с VAR? И хватит ли их, когда система заработает в каждой игре?

Нужно на два рефери больше, чем в матче без VAR. Пока с системой могут работать лишь 9 арбитров.

Итак, на одном матче, оборудованном системой видеопомощи, должно быть всего шесть арбитров:

судья в поле

два ассистента

резервный

VAR и AVAR (видеоассистент и его помощник)

Сегодня в России всего 9 судей с лицензией, позволяющей работать на матчах с использованием VAR. У пяти из них лицензия видеоассистента, у четырех — помощника видеорефери. Но после зимней паузы все судьи РПЛ будут лицензированы IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) и смогут работать на матчах с VAR. В идеале каждый арбитр должен иметь лицензию по всем категориям:

для работы главным судьей

видеоассистентом

помощником видеоассистента

— Чтобы подготовить одного судью для работы с VAR, требуется от 4 до 6 месяцев, — сказал Калошин.

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