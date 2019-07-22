«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов матчами с «Порту» Зе Луиша, «Спартак» ждет поездка в Швейцарию в рамках Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов

Путь чемпионов

«Клуж»/«Маккаби» — «Селтик»/«Нымме Калью»

«Сутьеска»/АПОЭЛ — «Дандолк»/«Карабах»

ПАОК — «Аякс»

«Сабуртало»/«Динамо» Загреб — «Ференцварош»/«Валетта»

«Црвена Звезда»/ХИК — ТНС/«Копенгаген»/

«Марибор»/АИК — БАТЭ/«Русенборг»

Путь представителей лиг

«Истанбул Башакшехир» — «Виктория»/«Олимпиакос»

«Краснодар» — «Порту»

«Брюгге» — «Динамо» Киев

ПСВ/«Базель» — ЛАСК

***

Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии, начало — в 20:00 по местному времени.

Отметим, что именно в «Порту» летом из «Спартака» перебрался нападающий Зе Луиш, который забивал «быкам» дважды в прошлом сезоне — и в Москве, и в Краснодаре.

Лига Европы

«Спартак» — «Тун»

«Арсенал» (Тула) / «Нефтчи» — «Бней-Иегуда»

Первый матч противостояния «Спартака» и «Туна» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.

«Арсенал» в эти же даты встретится с израильской командой «Бней-Иегуда», если пройдет «Нефтчи» по сумме двух матчей (25 июля и 1 августа).

Читайте также: