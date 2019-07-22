«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов матчами с «Порту» Зе Луиша, «Спартак» ждет поездка в Швейцарию в рамках Лиги Европы
Лига чемпионов
Путь чемпионов
«Клуж»/«Маккаби» — «Селтик»/«Нымме Калью»
«Сутьеска»/АПОЭЛ — «Дандолк»/«Карабах»
ПАОК — «Аякс»
«Сабуртало»/«Динамо» Загреб — «Ференцварош»/«Валетта»
«Црвена Звезда»/ХИК — ТНС/«Копенгаген»/
«Марибор»/АИК — БАТЭ/«Русенборг»
Путь представителей лиг
«Истанбул Башакшехир» — «Виктория»/«Олимпиакос»
«Краснодар» — «Порту»
«Брюгге» — «Динамо» Киев
ПСВ/«Базель» — ЛАСК
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Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии, начало — в 20:00 по местному времени.
Отметим, что именно в «Порту» летом из «Спартака» перебрался нападающий Зе Луиш, который забивал «быкам» дважды в прошлом сезоне — и в Москве, и в Краснодаре.
Лига Европы
«Спартак» — «Тун»
«Арсенал» (Тула) / «Нефтчи» — «Бней-Иегуда»
Первый матч противостояния «Спартака» и «Туна» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
«Арсенал» в эти же даты встретится с израильской командой «Бней-Иегуда», если пройдет «Нефтчи» по сумме двух матчей (25 июля и 1 августа).