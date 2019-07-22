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Рекорд на «Фиште», жест Дзюбы в исполнении Азмуна и новый объект для поцелуя Оздоева. Все о победе «Зенита» в Сочи

13:10
Рекорд на «Фиште», жест Дзюбы в исполнении Азмуна и новый объект для поцелуя Оздоева. Все о победе «Зенита» в Сочи
Магомед Оздоев и Артем Дзюба / Фото: © ФК «Зенит»
Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило до и во время первого домашнего матча «Сочи» в премьер-лиге, в котором новичок принимал чемпиона страны «Зенит».
  • Сине-бело-голубые одержали вторую победу в двух матчах
  • Голами отметились Сердар Азмун и Магомед Аздоев
  • Новичок РПЛ пока без очков, но на старте сезона встречался с топами («Спартак», «Зенит»)
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«Ну, здравствуй, жемчужина футбола»

Несколько лет назад зимой в Дубае можно было наблюдать довольно любопытное явление. По местным отелям вовсю распространяли билеты на футбол. Бесплатно! Дело в том, что здесь на сборе работал «Зенит». В итоге проходки на товарищеские матчи петербуржцев автоматически становились приятным бонусом к отдыху на море. Благо наших соотечественников в это время года в ОАЭ бывает немало.

20 июля 2019-го «Зенит» прибыл в курортную столицу нашей страны — Сочи. И практически моментально ощутил, что традиционный отечественный сезон отдыха тут в самом разгаре. Огромное количество людей на пляжах до захода солнца. На закате — вереницы детей, идущих с моря с родителями в плавательных кругах, утках, осьминогах и т. п. Потом, уже в темное вечернее время, столько же народу, совершающего променад вдоль моря на набережных.

А тут 21 июля — футбол. И отнюдь не товарищеский матч, а премьер-лига! Естественно, игра «Сочи» — «Зенит» сразу же превратилась в главное развлечение вечера для очень приличного количества граждан отдыхающих. Тем более что начиналась она в 21:30. Но дело не только в этом.

Фото: © ФК «Зенит»

Ведь в гости к дебютанту РПЛ «Сочи» на его первый же домашний матч на таком уровне с ходу приехал чемпион страны «Зенит».

В итоге это вызвало на побережье и даже в горах настоящий ажиотаж.

Само собой, среди курортников оказалось немало петербуржцев, они не могли пропустить такое событие, раз уж «Зенит» сам пожаловал к ним в период отпуска. Об этом корреспонденту «Матч ТВ» так и говорили несколько ребят, которые приехали на «Фишт» заранее, заняли места в первом ряду и успели взять автограф у Дриусси еще до игры.

https://twitter.com/s_tsimmerman/status/1153026580714786822

И вообще на центральных секторах было очень много людей в зенитовской атрибутике.

Были, конечно, туристы из других концов страны, и даже иностранцы такое событие тоже решили не пропускать. Благо «Фишт», как известно, находится прямо у моря, и далеко идти не надо.

И наконец, местные, коренные жители первую домашнюю игру «Сочи» в премьер-лиге явно рассматривали как большое событие.

Его обсуждали, между прочим, сотрудники канатной дороги «Альпико» в Красной Поляне на высоте 2256 метров и очень надеялись на ничью.

Ну, а все это вместе взятое привело к любопытным цифрам и сводкам. На утро воскресенья речь шла о 25 000 проданных билетах и еще 3000 в кассах. По такому случаю на «Фиште» решили открыть верхние ярусы, чего в истории «Сочи» еще не случалось.

Однако спрос в течение дня продолжал расти. Так что верхние секторы по ходу дня «открывались» один за другим.

В итоге действительность превзошла все самые оптимистичные предварительные ожидания — 35 102 болельщика, и всего один небольшой «холостой» кусок «Фишта» вообще без зрителей.

Так большой футбол вернулся в Сочи, где одноименный клуб не без помощи «Зенита» с места в карьер установил рекорд посещаемости домашних встреч.

Кстати, факт возвращения, а заодно и историческое футбольное сочинское прошлое довольно любопытно обыграли и 1500 фанатов «Зенита», которые вывесили на гостевом секторе баннер «Ну, здравствуй, жемчужина футбола».

Оздоев помог Азмуну, иранец спародировал Дзюбу

Магомед Оздоев, Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун / Фото: © ФК «Зенит»

Не повезло тем зрителям «Фишта», кто расположился на торцевых трибунах арены. Как только прозвучал стартовый свисток — тут же полил ливень. На стадионе и до этого было влажно и душновато, а после этого стало совсем мокро.

Что касается стартовых составов, то в «Сочи» с первых минут вышло четыре бывших зенитовца, если к Набиуллину, Новосельцеву и Цаллагову прибавить еще и вратаря Николая Заболотного.

У «Зенита» в свою очередь в запасе остались Дзюба и Жирков. С другой стороны, на правом фланге полузащиты дебютировал в основном составе Сутормин.

Самые любопытные события в первом тайме развернулись на 30-й минуте. Азмун, которому вроде бы только что оказывали помощь за пределами поля, в очередной раз не реализовал выход один на один. Но заработал пенальти и сам же пошел к «точке».

Что только не сделал Заболотный, чтобы оказать на иранца психологическое давление: что-то говорил нападающему «Зенита», пытался заколдовать мяч, долго шел в рамку…

«Фишт» в этот момент гудел как рой пчел: одни тоже пытались сбить иранца с толку, другие от души его поддерживали.

Тогда на выручку Азмуну прибежал главный специалист по настрою партнеров на стандарты — Магомед Оздоев. И пусть на сей раз его исполнял не Ракицкий — это все равно сработало. Несколько слов Оздоева Азмуну, нечто вроде похлопывания по щеке и поцелуя, и иранец четко выполнил 11-метровый. А гол отпраздновал, в точности спорадировав жест Дзюбы: одна рука на голове, другая отдает честь!

По «Фишту» же понеслось питерское «Оп, давай, давай»!

Овация Дзюбе

Артем Дзюба выходит на поле / Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

К началу второго тайма ливень практически прекратился. Но обе команды так вошли в раж, что, казалось, ничего вокруг не замечали. Более того, на «Фиште» на радость публике пошел совсем открытый футбол. Так что как «Зенит» мог забить второй, так и «Сочи» сравнять счет. Публике это, безусловно, нравилось.

А тут еще на 65-й минуте Сергей Семак выпустил Дзюбу вместо захромавшего Ерохина. Стадион взревел в едином порыве восторга. Ведь не исключено, что нейтральные туристы пошли на футбол именно из-за Дзюбы.

После этого команды могли смело забить друг другу еще по паре мячей, что сподвигло трибуны на «волну» и «огоньковое шоу» при помощи мобильных.

Ну, а в самой концовке забил все же «Зенит». Причем, что символично, после удара Дзюбы мяч в сетку добил Оздоев. Так действующий чемпион вслед за «Тамбовом» обыграл и второго новичка РПЛ, а «Сочи» при симпатичном футболе потерпел второе поражение подряд. Но если подопечные Александра Точилина с точки зрения игры будут продолжать в том же духе, «Зенит» и другие старожилы лиги явно приедут сюда и в следующем сезоне. А пока это еще предстоит сделать другим 13 командам РПЛ в сезоне нынешнем.

РПЛ. 2-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 30 (с пенальти). Оздоев, 88

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