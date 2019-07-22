Рекорд на «Фиште», жест Дзюбы в исполнении Азмуна и новый объект для поцелуя Оздоева. Все о победе «Зенита» в Сочи

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило до и во время первого домашнего матча «Сочи» в премьер-лиге, в котором новичок принимал чемпиона страны «Зенит».

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило до и во время первого домашнего матча «Сочи» в премьер-лиге, в котором новичок принимал чемпиона страны «Зенит».

Сине-бело-голубые одержали вторую победу в двух матчах

Голами отметились Сердар Азмун и Магомед Аздоев

Новичок РПЛ пока без очков, но на старте сезона встречался с топами («Спартак», «Зенит»)

«Ну, здравствуй, жемчужина футбола»

Несколько лет назад зимой в Дубае можно было наблюдать довольно любопытное явление. По местным отелям вовсю распространяли билеты на футбол. Бесплатно! Дело в том, что здесь на сборе работал «Зенит». В итоге проходки на товарищеские матчи петербуржцев автоматически становились приятным бонусом к отдыху на море. Благо наших соотечественников в это время года в ОАЭ бывает немало.

20 июля 2019-го «Зенит» прибыл в курортную столицу нашей страны — Сочи. И практически моментально ощутил, что традиционный отечественный сезон отдыха тут в самом разгаре. Огромное количество людей на пляжах до захода солнца. На закате — вереницы детей, идущих с моря с родителями в плавательных кругах, утках, осьминогах и т. п. Потом, уже в темное вечернее время, столько же народу, совершающего променад вдоль моря на набережных.

А тут 21 июля — футбол. И отнюдь не товарищеский матч, а премьер-лига! Естественно, игра «Сочи» — «Зенит» сразу же превратилась в главное развлечение вечера для очень приличного количества граждан отдыхающих. Тем более что начиналась она в 21:30. Но дело не только в этом.

Ведь в гости к дебютанту РПЛ «Сочи» на его первый же домашний матч на таком уровне с ходу приехал чемпион страны «Зенит».

В итоге это вызвало на побережье и даже в горах настоящий ажиотаж.

Само собой, среди курортников оказалось немало петербуржцев, они не могли пропустить такое событие, раз уж «Зенит» сам пожаловал к ним в период отпуска. Об этом корреспонденту «Матч ТВ» так и говорили несколько ребят, которые приехали на «Фишт» заранее, заняли места в первом ряду и успели взять автограф у Дриусси еще до игры.

И вообще на центральных секторах было очень много людей в зенитовской атрибутике.

Были, конечно, туристы из других концов страны, и даже иностранцы такое событие тоже решили не пропускать. Благо «Фишт», как известно, находится прямо у моря, и далеко идти не надо.

И наконец, местные, коренные жители первую домашнюю игру «Сочи» в премьер-лиге явно рассматривали как большое событие.

Его обсуждали, между прочим, сотрудники канатной дороги «Альпико» в Красной Поляне на высоте 2256 метров и очень надеялись на ничью.

Ну, а все это вместе взятое привело к любопытным цифрам и сводкам. На утро воскресенья речь шла о 25 000 проданных билетах и еще 3000 в кассах. По такому случаю на «Фиште» решили открыть верхние ярусы, чего в истории «Сочи» еще не случалось.

Однако спрос в течение дня продолжал расти. Так что верхние секторы по ходу дня «открывались» один за другим.

В итоге действительность превзошла все самые оптимистичные предварительные ожидания — 35 102 болельщика, и всего один небольшой «холостой» кусок «Фишта» вообще без зрителей.

Так большой футбол вернулся в Сочи, где одноименный клуб не без помощи «Зенита» с места в карьер установил рекорд посещаемости домашних встреч.

Кстати, факт возвращения, а заодно и историческое футбольное сочинское прошлое довольно любопытно обыграли и 1500 фанатов «Зенита», которые вывесили на гостевом секторе баннер «Ну, здравствуй, жемчужина футбола».

Оздоев помог Азмуну, иранец спародировал Дзюбу

Не повезло тем зрителям «Фишта», кто расположился на торцевых трибунах арены. Как только прозвучал стартовый свисток — тут же полил ливень. На стадионе и до этого было влажно и душновато, а после этого стало совсем мокро.

Что касается стартовых составов, то в «Сочи» с первых минут вышло четыре бывших зенитовца, если к Набиуллину, Новосельцеву и Цаллагову прибавить еще и вратаря Николая Заболотного.

У «Зенита» в свою очередь в запасе остались Дзюба и Жирков. С другой стороны, на правом фланге полузащиты дебютировал в основном составе Сутормин.

Самые любопытные события в первом тайме развернулись на 30-й минуте. Азмун, которому вроде бы только что оказывали помощь за пределами поля, в очередной раз не реализовал выход один на один. Но заработал пенальти и сам же пошел к «точке».

Что только не сделал Заболотный, чтобы оказать на иранца психологическое давление: что-то говорил нападающему «Зенита», пытался заколдовать мяч, долго шел в рамку…

«Фишт» в этот момент гудел как рой пчел: одни тоже пытались сбить иранца с толку, другие от души его поддерживали.

Тогда на выручку Азмуну прибежал главный специалист по настрою партнеров на стандарты — Магомед Оздоев. И пусть на сей раз его исполнял не Ракицкий — это все равно сработало. Несколько слов Оздоева Азмуну, нечто вроде похлопывания по щеке и поцелуя, и иранец четко выполнил 11-метровый. А гол отпраздновал, в точности спорадировав жест Дзюбы: одна рука на голове, другая отдает честь!

По «Фишту» же понеслось питерское «Оп, давай, давай»!

Овация Дзюбе

К началу второго тайма ливень практически прекратился. Но обе команды так вошли в раж, что, казалось, ничего вокруг не замечали. Более того, на «Фиште» на радость публике пошел совсем открытый футбол. Так что как «Зенит» мог забить второй, так и «Сочи» сравнять счет. Публике это, безусловно, нравилось.

А тут еще на 65-й минуте Сергей Семак выпустил Дзюбу вместо захромавшего Ерохина. Стадион взревел в едином порыве восторга. Ведь не исключено, что нейтральные туристы пошли на футбол именно из-за Дзюбы.

После этого команды могли смело забить друг другу еще по паре мячей, что сподвигло трибуны на «волну» и «огоньковое шоу» при помощи мобильных.

Ну, а в самой концовке забил все же «Зенит». Причем, что символично, после удара Дзюбы мяч в сетку добил Оздоев. Так действующий чемпион вслед за «Тамбовом» обыграл и второго новичка РПЛ, а «Сочи» при симпатичном футболе потерпел второе поражение подряд. Но если подопечные Александра Точилина с точки зрения игры будут продолжать в том же духе, «Зенит» и другие старожилы лиги явно приедут сюда и в следующем сезоне. А пока это еще предстоит сделать другим 13 командам РПЛ в сезоне нынешнем.

РПЛ. 2-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 30 (с пенальти). Оздоев, 88

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