Тренер «Сочи» говорит о «Спартаке» и «Зените», пловец Рылов - о Сунь Яне, а мы - о главных трансферах недели. Топ-тексты 21 июля

Наш традиционный дайджест главных материалов дня.

Наш традиционный дайджест главных материалов дня.

Обозреватель «Матч ТВ» беседует с серебряным призером ЧМ-2019 Евгением Рыловым, который плыл четвертый этап мужской эстафеты 4х100 м вольным стилем.

Если смотреть по этапам, то Калеб Дрессел (47,63) привез пару десятых молодому Владиславу Гриневу (47,83). Блэйк Пирони (47,49) опередил нашего именитого Владимира Морозова (47,62). Зак Эппл (46,86) вообще показал лучшее время среди всех участников финала, и Климент Колесников (47,50) за ним недотянулся.

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Чемпион России в составе сине-бело-голубых, а ныне тренер «Сочи» Дмитрий Бородин — о предстоящем матче с петербургским клубом, друзьях-коллегах, судействе во встрече со «Спартаком» и жизни на курорте.

— Наши ребята — профессионалы с большой буквы. А когда в прошлом году были некоторые моменты, капитан пресек это дело в раздевалке на корню. Он сказал: «Пляж перед тренировками и играми — это не дело, хотите отдохнуть на море — есть выходные». После такого разговора между самими футболистами эта тема закрылась раз и навсегда.

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Фиксируем самые значимые сделки последних дней, некоторые из них вы могли не заметить.

Маттейс де Лигт

Выбор молодого голландца оставался одной из главных летних интриг до минувшего четверга, когда он поставил подпись под пятилетним контрактом с «Юве». Де Лигт стал самым дорогим защитником за всю историю футбола, отобрав это звание у другого голландца Верджила ван Дейка, за которого «Ливерпуль» полтора года назад заплатил 84,65 млн евро. На 19-летнего центрального защитника претендовали почти все топ-клубы Европы. Отношения великого и ужасного агента Мино Райолы с руководством «Ювентуса» сыграло не последнюю роль в этом трансфере. Сам де Лигт говорит, что на его решение повлиял разговор с Маурицио Сарри.

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