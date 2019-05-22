Прямо сейчас РФС выбирает систему VAR на следующий сезон. «Матч ТВ» предлагает свое решение

Объясняем.

Объясняем.

Со следующего сезона в РПЛ, вероятно, будет VAR. Кратко напомним основные тезисы.

Когда применяется VAR?

Только в ситуациях, которые могут кардинально изменить ход игры. Их 4:

Голы и нарушения, связанные с голами

Пенальти и нарушения, связанные с пенальти

Прямая красная карточка

Ошибочная идентификация игрока при вынесении дисциплинарной санкции

Важно: Если главный судья не посмотрел повтор в спорном моменте, это не значит, что VAR не был использован. Видеорефери просматривают вообще ВСЕ важные эпизоды. Если у них есть сомнения в решении арбитра, они ему сигнализируют по радиосвязи. Если считают его правым, то не вмешиваются и не просят останавливать игру.

Какие уже есть результаты?

Практически полное исчезновение симуляций в турнирах, в которых работают видеоповторы.

Повышение точности решений арбитров до 95%.

Абсолютно не потеряна динамика. В том числе благодаря VAR плей-офф нынешней Лиги чемпионов получилось самым космическим в истории.

Где применяется?

Во всех топ-чемпионатах, кроме АПЛ (в Англии система появится со следующего сезона), в Южной Америке, в чемпионате Мексики, в средних европейских лигах вроде польской и португальской. В общем, почти везде.

И отзывы максимально положительные. Достаточно одного примера: если бы не VAR, то в битве «Тоттенхэм» — «Сити» все обсуждали не супершоу, а решающую ошибку бокового рефери, который не углядел офсайд в самой концовке. Но благодаря системе судья отменил гол Стерлинга. Это было жестко, зато справедливо.

В России система может появиться со следующего сезона. Пока ее опробовали в Кубке России. Это необходимые шаги для получения лицензии. Многое зависит от клубов и лиги, они должны оперативно выбрать модель, которая будет использоваться в ближайшие три года. Их две.

Прямо сейчас руководство футбольного союза решает, какую систему выбрать.

Из чего выбирают?

1) Децентрализованная («фургоны»).

Ее суть: видеоарбитры работают внутри специальных фургонов (со всей необходимой техникой), для чего выезжают в город, где проходит матч. Оттуда они помогают главному арбитру, отсматривая все эпизоды.

В таком случае в каждый город и на каждый отдельный матч назначается определенная бригада как обычных судей, так и видеорефери. ООО «ПТС» — компания, которая предлагает этот вариант, — планирует на три года взять в аренду оборудование у известной фирмы Hawk-Eye и оснастить им те самые «фургоны».

Цена этого предложения — 740 миллионов рублей на три года. После окончания аренды фургоны надо будет вернуть или снова заплатить за них.

2) Другая система — централизованная («бункер»). Видеоарбитры никуда не уезжают, а работают удаленно и находятся в Москве. В специализированном «бункере» оборудуются 8 комнат для арбитров VAR. Подобная система была на ЧМ-2018 в России. Этот проект представляет «Матч ТВ».

Его сложность — в ценах на передачу одного ТВ-сигнала: по Москве это порядка 30-70 тысяч рублей, из дальних регионов — до 200 тысяч рублей за один сигнал высокой четкости. Для VAR на одном матче может потребоваться передавать от 12 до 24 таких сигналов. Получается дорого.

Сейчас система модернизирована. Организовывается удаленный доступ к оборудованию на стадионах, который позволяет управлять всеми сигналами от камер, находящихся на спортсооружении. Соответственно, видеорефери в Москве получит доступ ко всей системе VAR.

При этом передаваться будут не 24 сигнала, а значительно меньше — посредством интернет 1ГБ, что существенно сэкономит деньги и позволяет сделать цену проекта — 600 миллионов рублей за три года. Для этого «Матч ТВ» закупает оборудование у известной бельгийской компании EVS. В дальнейшем этот проект должен стать еще дешевле: потому что оборудование не арендуется, а именно покупается.

Подход «Матч ТВ» основан на рекомендациях ФИФА по работе с VAR; канал, имеющий огромный опыт работы с этими системами, обученных операторов и «повторщиков», сам разработал техническое задание и предложил оптимальные условия.

Что лучше клубам?

Централизованная схема больше устраивает всех (лигу и команды), они больше в нее верят. И главное — РФС и клубы на этом экономят. Логистических расходов не возникает, не нужно огромное количество видеосудей.

В альтернативном проекте ООО «ПТС» практически на каждый тур понадобится 8 бригад видеорефери. При централизованной же системе подобная необходимость появится только в 30-м туре, когда все матчи начинаются одновременно.

Централизованная система может обеспечить запись и архивирование спорных моментов во всех матчах. Клубам предоставляется пароль, и они с любого компьютера могут зайти и изучить нужный им момент со всех ракурсов, поставить оценку судьям, подать апелляцию.

С Hawk-Eye иначе: архивы будут хранится в отдельных машинах, отправляющихся на матчи, оперативный доступ невозможен.

И еще один важный момент: минимизируется какое бы то ни было давление на видеорефери. Они в Москве в специальной комнате — минимум контактов с представителями клубов. Кстати, в том числе по этой причине, например, в Турции выбрали централизованный вариант «бункер».

Местные фанаты настолько горячие, что власти боялись за безопасность видеоарбитров. Если бы болельщики знали, что принявшие спорное решение люди находятся рядом, это становилось бы просто смертельно опасно. Главный арбитр (который на поле) защищен стюардами и полицией, а охранять фургончик за пределами стадиона было бы гораздо сложнее.

Почему эта история важна для «Матч ТВ»?

1) Зона ответственности. Если за передачу сигнала VAR будет отвечать другая компания (тогда как за показ матчей по-прежнему продолжит отвечать «Матч ТВ»), то при неполадках возникнут сложности с разбирательством, кто и где ошибся. А так «Матч ТВ» закрывает все своими силами. Система VAR подключается к камерам основного вещателя («Матч ТВ»).

2) На данном этапе для «Матч ТВ» это скорее имиджевый проект. В него не закладывается прибыль, иначе бы реализация для клубов стоила дороже.

3) В долгосрочной перспективе этот проект дешевле и надежнее. «Матч ТВ» давно сотрудничает с компанией EVS.

— «Матч ТВ» готов помочь РФС в осуществлении этого проекта. Потому что с телевизионной и технической точки зрения мы помогали на Кубке России всю эту систему тестировать и организовывать. Мы готовы сотрудничать дальше. Ход теперь за Российским футбольным союзом, — отметил Георгий Черданцев в эфире программы «После футбола».

22 мая в Самаре «Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Олимп Кубка России. Система VAR будет задействована в этой игре. Смотрите прямую трансляцию на «Матч ТВ», начиная с 17:55 (мск).

Олимп — Кубок России. Финал. Локомотив — Урал