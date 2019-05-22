«Локомотив» против «Урала» в борьбе за трофей и старт первой полуфинальной серии Единой лиги. Все трансляции 22 мая
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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12:00 Теннис. WTA Страсбург
Арина Соболенко / Фото: © globallookpress.com
В Страсбуре продолжается турнир WTA без участия представительниц России. Зато мы точно знаем, что у Internationaux de Strasbourg будет новая чемпионка — год назад на французком корте первенствовала наша соотечественница Анастасия Павлюченкова. Первой ракеткой нынешнего розыгрыша турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 2. Тай-брейки
Фото: © Getty Images
В столице России продолжается московский этап Гран-при ФИДЕ. Сегодня на турнире — день тай-брейков. За выход в полуфинал один российский гроссмейстер Даниил Дубов поспорит с американцем Хикару Накамурой, а другой россиянин — Ян Непомнящий — с китайцем Вэем И. Кроме того еще один представитель России Александр Грищук продолжит выяснять отношения с Уэсли Со из США. Следить за матчами в режиме live можно на нашем сайте.
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17:55 Футбол. Олимп — Кубок России. Финал. Локомотив — Урал
Фото: © ФК «Локомотив»
Два года назад «Урал» и «Локо» разыгрывали этот трофей, и недавно мы вспоминали тот огненный матч. В воскресенье соперники встретились в Екатеринбурге в рамках 29-го тура РПЛ и тоже выдали ярчайшую битву (2:2). В среду «Локомотив» и «Урал» ожидает противостояние, в котором ничейный исход невозможен. Не забудьте включить «Матч ТВ» — трансляция из Самары будет горячей.Открыть видео
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20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС — Химки
Фото: © Единая лига ВТБ
На пути в полуфинал УНИКС не испытал серьезных проблем с «Калевом», а «Химки» — с «Астаной». В борьбе за место в финале обеим командам придется непросто. По ходу регулярного сезона химчане и казанцы обменялись домашними победами, а вот в рамках плей-офф, как ни странно, УНИКС и «Химки» еще ни разу не встречались.Открыть видео
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22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия — Китай
Ангелина Лазаренко / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Второй матч российских волейболисток на первом этапе Лиги наций в столице Бразилии. Главный тренер национальной команды Вадим Панков привез в Южную Америку экспериментальный состав с подавляющим большинством новичков в составе. Как они справятся с китаянками?Открыть видео
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