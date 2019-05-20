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Лучший дриблер РПЛ, который возвращается в «Спартак», а также варианты для Бердыева. Топ-тексты за 19 мая

00:41
Лучший дриблер РПЛ, который возвращается в «Спартак», а также варианты для Бердыева. Топ-тексты за 19 мая
Зелимхан Бакаев / Фото: © ФК «Спартак»
Наш традиционный дайджест того, что вам было бы интересно почитать.

«В финале с лентами было чуть больше помарок. Пока еще не осознали победу». Российские юниорки взяли все золото ЧЕ

Дебют удался полностью.

Фото: © M Piquerel / UEG 2019
Молодежная сборная России в групповых упражнениях, полным составом (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) дебютировавшая на проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике, обеспечила 100-процентный результат, выиграв как многоборье, так и два отдельных финала — с пятью обручами и пятью лентами. После награждения с девушками наконец удалось пообщаться — в предыдущие дни гимнастки из-за плотности расписания не могли позволить себе задерживаться для интервью.

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Бердыев возглавит большой российский клуб? Отвечает Нобель Арустамян

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян — о будущем Курбана Бердыева и «Рубина».

Курбан Бердыев / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
«Рубин» в свою очередь не может платить гигантскую зарплату тренеру, цепляясь за места в середине таблицы. Думаю, сейчас Бердыев ждет решения по развитию «Рубина» в ближайшем сезоне. А клуб ждет шагов от акционеров и спонсоров. Понятно только то, что клуб будет развиваться, а не покупать футболистов с огромными зарплатами, как раньше. Да, «Рубин» теряет год-два, возможно, три, но на дистанции он выиграет, выстроив проект, который будет жить по средствам.

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Они лишат «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

История, которая доказывает, что надо до конца верить в свои идеи.

Джан Пьеро Гасперини / Фото: © globallookpress.com
Джан Пьеро Гасперини всегда был одним из самых интересных тренеров в плане идей, новых решений. Именно он первым стал регулярно использовать схему 3-4-3 в Италии (после стажировки в «Аяксе» модернизировал классические 4-3-3) и делать игру геометрически выверенной (создание «треугольников» и «ромбов» — как важнейшая часть продвижения мяча).

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Такого дриблера в России не было со времен Аршавина. Разбираем игру Бакаева (с видео)

Летом он вернется в «Спартак».

Зелимхан Джабраилович Бакаев / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Пройдя через «Спартак-2», Бакаев попал в основу — его пригласил Аленичев. А зимой 2018-го (уже при Каррере) опытные игроки отмечали на сборах именно Зелимхана. Он тогда планировал уйти в аренду, но доверился Массимо и остался. В итоге не сыграв весной ни минуты.

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