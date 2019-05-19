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«Если в «Рубине» не будет максимальных задач, мне нет смысла тут оставаться». Бердыев в «Инсайдерах» — о Казани, Азмуне и встрече с Гвардиолой

00:34
«Если в «Рубине» не будет максимальных задач, мне нет смысла тут оставаться». Бердыев в «Инсайдерах» — о Казани, Азмуне и встрече с Гвардиолой
Курбан Бердыев / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Одним из гостей нового выпуска программы Нобеля Арустамяна на МАТЧ ПРЕМЬЕР стал главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Азмун — игрок для топ-клуба» 

Сердар Азмун / Фото: © ФК «Зенит»
— Способен ли он играть в большом европейском клубе? Я бы не хотел, чтоб он форсировал, он должен окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Сердар — игрок для европейских топ-клубов. Единственный его минус — экстремальная ситуация в штрафной площади, где надо быстро принимать решение и идти в обыгрыш. Все остальное для АПЛ у Азмуна есть. 
— Российские футболисты, от игры которых я получаю удовольствие? Прежде всего — Миранчуки. Непредсказуемые игроки с очень хорошей техникой. Еще надеюсь на Ахметова, потому что знаю его хорошо. Но в последних матчах он как-то приостановился, не узнаю его в весенней части.

«Самое ценное в моей биографии — «Ростов»

Курбан Бердыев и Дмитрий Кириченко / Фото: © РИА Новости
— Самое ценное в моей биграфии? «Ростов». Это была одна семья: область, город, команда — мы были одним целым. Чувствовали это на стадионе. Меня сейчас очень радует посещаемость «Ростова», но это мы его разбудили, — вспоминает Бердыев. — Скучаю ли по Лиге чемпионов? Еще как. Я работаю над самим собой, чтобы она вернулась в мою жизнь. Когда мы пришли в «Ростов», я сказал ребятам: «Мы здесь, чтобы играть в ЛЧ». Мы были готовы к этому, даже когда «Ростов» был на последнем месте в таблице.
— В Ростове были традиции, это футбольный город. Казань? Все зависит от нас. Будем показывать хорошую игру — народ пойдет. Болельщики привыкли к хорошему результату того «Рубина», а нынешний их отпугивает. 

«Зинченко организовал мне встречу с Гвардиолой»

Фото: © Reuters
— Я был у Гвардиолы, но у нас не получилось общение, потому что сын приболел, а он должен был переводить. Я благодарен Александру Зинченко, потому что он организовал эту встречу. Договорились, что встретимся в следующий раз. Надеюсь, это случится летом. Допускаю ли свой отъезд за границу? Безусловно. Но только в те клубы, которые играют в Лиге чемпионов. Не поедем туда, где не стоит максимальных задач. 

«Если у «Рубина» не будет максимальных задач, мне нет смысла тут оставаться»

Матч между командрами ПФК ЦСКА — ФК «Рубин» / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
— Еврокубки — самый больной вопрос. Я не знаю, что будет здесь [в «Рубине»] дальше. Если не будет максимальных задач, которые стояли в «Рубине» раньше, нам нет смысла оставаться, — считает Бердыев. 

Из полной записи вы узнаете:

  • у кого в «Рубине» самая маленькая зарплата
  • как команда переживала кризис
  • расплатилась ли с долгами перед бывшими игроками
  • зачем планирует построить крышу на «Казань Арене»
  • кого и за сколько «Рубин» готов продать в «Локо» 
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