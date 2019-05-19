«Если в «Рубине» не будет максимальных задач, мне нет смысла тут оставаться». Бердыев в «Инсайдерах» — о Казани, Азмуне и встрече с Гвардиолой
Курбан Бердыев / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Одним из гостей нового выпуска программы Нобеля Арустамяна на МАТЧ ПРЕМЬЕР стал главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.
Одним из гостей нового выпуска программы Нобеля Арустамяна на МАТЧ ПРЕМЬЕР стал главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.
«Азмун — игрок для топ-клуба»
Сердар Азмун / Фото: © ФК «Зенит»
— Способен ли он играть в большом европейском клубе? Я бы не хотел, чтоб он форсировал, он должен окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Сердар — игрок для европейских топ-клубов. Единственный его минус — экстремальная ситуация в штрафной площади, где надо быстро принимать решение и идти в обыгрыш. Все остальное для АПЛ у Азмуна есть.
— Российские футболисты, от игры которых я получаю удовольствие? Прежде всего — Миранчуки. Непредсказуемые игроки с очень хорошей техникой. Еще надеюсь на Ахметова, потому что знаю его хорошо. Но в последних матчах он как-то приостановился, не узнаю его в весенней части.
«Самое ценное в моей биографии — «Ростов»
Курбан Бердыев и Дмитрий Кириченко / Фото: © РИА Новости
— Самое ценное в моей биграфии? «Ростов». Это была одна семья: область, город, команда — мы были одним целым. Чувствовали это на стадионе. Меня сейчас очень радует посещаемость «Ростова», но это мы его разбудили, — вспоминает Бердыев. — Скучаю ли по Лиге чемпионов? Еще как. Я работаю над самим собой, чтобы она вернулась в мою жизнь. Когда мы пришли в «Ростов», я сказал ребятам: «Мы здесь, чтобы играть в ЛЧ». Мы были готовы к этому, даже когда «Ростов» был на последнем месте в таблице.
— В Ростове были традиции, это футбольный город. Казань? Все зависит от нас. Будем показывать хорошую игру — народ пойдет. Болельщики привыкли к хорошему результату того «Рубина», а нынешний их отпугивает.
«Зинченко организовал мне встречу с Гвардиолой»
Фото: © Reuters
— Я был у Гвардиолы, но у нас не получилось общение, потому что сын приболел, а он должен был переводить. Я благодарен Александру Зинченко, потому что он организовал эту встречу. Договорились, что встретимся в следующий раз. Надеюсь, это случится летом. Допускаю ли свой отъезд за границу? Безусловно. Но только в те клубы, которые играют в Лиге чемпионов. Не поедем туда, где не стоит максимальных задач.
«Если у «Рубина» не будет максимальных задач, мне нет смысла тут оставаться»
Матч между командрами ПФК ЦСКА — ФК «Рубин» / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
— Еврокубки — самый больной вопрос. Я не знаю, что будет здесь [в «Рубине»] дальше. Если не будет максимальных задач, которые стояли в «Рубине» раньше, нам нет смысла оставаться, — считает Бердыев.
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