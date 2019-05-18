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Кубок на фюзеляже, пирожные на борту. Как «Зенит» летел на финальный выезд в чемпионском сезоне

18 мая 22:38
Кубок на фюзеляже, пирожные на борту. Как «Зенит» летел на финальный выезд в чемпионском сезоне
Фото: © ФК «Зенит»
Репортаж по дороге в Ростов-на-Дону.
— Конечно, было очень здорово праздновать вручение чемпионского кубка на матче с ЦСКА. Но сейчас начинаем готовиться к следующему сезону. Поэтому в Ростове будут существенные изменения в составе. Надо дать отдохнуть тем, кто очень много играл в этом году, — говорил Сергей Семак за два дня до выезда на игру с ростовчанами.

В субботу в «Пулково» стало ясно, что его слова не разошлись с делом: группа игроков основного состава осталась дома. А у тех, кто все же отправился на берега Дона, настроение было отличным. Особенно у Михаила Кержакова, который накануне стал отцом. Так что основная порция поздравлений предназначалась именно ему.

Фото: © Матч ТВ/Сергей Циммерман

Остальную команду ждали небольшие чемпионские сюрпризы. Так, еще на трапе фирменного зенитовского самолета экипаж встречал Владимир Воробьев — опытнейший пилот, который возит команду уже около 20 лет и традиционно совершает с ней первый и заключительный рейсы в каждом сезоне.

«Звездочки» на зенитолете рисовать не принято, тем не менее Воробьев нашел способ украсить свою машину в честь чемпионства. На стекло кабины он наклеил популярный сейчас в Петербурге стикер в виде кубка со словами «Чемпионство в каждом из нас».

Фото: © Матч ТВ/Сергей Циммерман

Когда команда заняла свои места, по громкой связи пилот еще раз поздравил всех с золотыми медалями. А после в салоне появились пирожные в сине-бело-голубых и золотых цветах.

Кстати, тренер вратарей Юрий Жевнов отправился в Ростов в золотой футболке, на которую собрал автографы всей команды. Любопытно, что зенитовская форма мелькала и в ростовском аэропорту — в магазинах и на местных болельщиках питерцев, встречавших команду в «Платове». Около 30 человек ждали «Зенит» у отеля прямо на берегу Дона.

Фото: © Матч ТВ/Сергей Циммерман

На «Ростов Арене» прогнозируется порядка 1500 фанатов сине-бело-голубых, которые наверняка еще раз споют «Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле».    

Матч «Ростов» — «Зенит» в воскресенье покажет канал МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции — в 18:45 (мск).

Ростов — Зенит. Российская Премьер-лига. 29 тур

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