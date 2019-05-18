Кубок на фюзеляже, пирожные на борту. Как «Зенит» летел на финальный выезд в чемпионском сезоне
— Конечно, было очень здорово праздновать вручение чемпионского кубка на матче с ЦСКА. Но сейчас начинаем готовиться к следующему сезону. Поэтому в Ростове будут существенные изменения в составе. Надо дать отдохнуть тем, кто очень много играл в этом году, — говорил Сергей Семак за два дня до выезда на игру с ростовчанами.
В субботу в «Пулково» стало ясно, что его слова не разошлись с делом: группа игроков основного состава осталась дома. А у тех, кто все же отправился на берега Дона, настроение было отличным. Особенно у Михаила Кержакова, который накануне стал отцом. Так что основная порция поздравлений предназначалась именно ему.
Остальную команду ждали небольшие чемпионские сюрпризы. Так, еще на трапе фирменного зенитовского самолета экипаж встречал Владимир Воробьев — опытнейший пилот, который возит команду уже около 20 лет и традиционно совершает с ней первый и заключительный рейсы в каждом сезоне.
«Звездочки» на зенитолете рисовать не принято, тем не менее Воробьев нашел способ украсить свою машину в честь чемпионства. На стекло кабины он наклеил популярный сейчас в Петербурге стикер в виде кубка со словами «Чемпионство в каждом из нас».
Когда команда заняла свои места, по громкой связи пилот еще раз поздравил всех с золотыми медалями. А после в салоне появились пирожные в сине-бело-голубых и золотых цветах.
Кстати, тренер вратарей Юрий Жевнов отправился в Ростов в золотой футболке, на которую собрал автографы всей команды. Любопытно, что зенитовская форма мелькала и в ростовском аэропорту — в магазинах и на местных болельщиках питерцев, встречавших команду в «Платове». Около 30 человек ждали «Зенит» у отеля прямо на берегу Дона.
На «Ростов Арене» прогнозируется порядка 1500 фанатов сине-бело-голубых, которые наверняка еще раз споют «Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле».