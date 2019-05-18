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«Сити» повторил рекорд 1903 года в финале Кубка Англии и оформил уникальный требл. Это нужно видеть

18 мая 18:45
«Сити» повторил рекорд 1903 года в финале Кубка Англии и оформил уникальный требл. Это нужно видеть
Фото: © Reuters
«Горожане» беспощадно расправились с «Уотфордом» на «Уэмбли» — 6:0.
  • Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и Кубок лиги, а сегодня  разорвал «Уотфорд» в финале Кубка Англии
  • Команда Гвардиолы собрала три главных трофея английского футбола в одном сезоне. Такого еще не делал никто
  • Пока «Сити» делал золотой хет-трик, Рахим Стерлинг персонально оформил обычный. Также сегодня по разу отличились Давид Сильва, Кевин де Брюйне и Габриэль Жезус. На счету бразильца еще и ассистентский дубль
  • В последний раз 6 безответных мячей в одном финале было забито в 1903 (!) году. Тогда «Бери» вынес «Дерби Каунти»

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Голы и лучшие моменты

11' Моментище у «Уотфорда»! Перейра выходит один на один с Эдерсеном, но голкипер очень красиво спасает свои ворота.

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26' ГОЛ! Стерлинг сбросил мяч в штрафную на Сильву, и тот пробил в дальний угол — 1:0.

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38' ГОЛ! Роскошную комбинацию разыграли футболисты «Сити». Мяч после передачи Сильвы в сетку несчастного Гомеса добил Жезуз, 2:0. Уф, что-то подсказывает — это еще не все.

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40' Марез с угла вратарской наносит удар, на этот раз спасает Гомес.

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47' Снова спасает Гомес. На этот раз его воротам угрожал Жезус.

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61' Третий пошел! Де Брюйне после чудо-передачи Жезуса вышел на вратаря, обыграл его и пробил в пустой створ.

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68' ГОЛ! Бедный, бедный «Уотфорд», четвертый пропускают ребята. Жезуз сделал два ассиста, а теперь и сам забил. Нечто, напоминающее хоккейный матч Россия — Италия на ЧМ, разве нет?

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81' Угадайте, что новенького на «Уэмбли»? Верно, опять гол «Сити»! Стерлинг стал автором пятого гола. Вот так финал. 

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87' ГОЛ! Хет-трик Стерлинга! Кажется, Пепу немного совестно побеждать соперника с таким космическим счетом. 

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Все, «Сити» выиграл третий трофей в сезоне и очень красиво это отпраздновал. Полюбуйтесь!

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Кубок Англии. Финал 

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 6:0 

Голы: Сильва, 26. Стерлинг, 38, 81, 87. де Брюйне, 61. Жезус, 68.

Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Зинченко, Лапорт, Бернарду, Гюндоган (Зане, 73'), Сильва (Стоунс, 79'), Марез (де Брюйне, 55'), Габриэль Жезус, Стерлинг

Состав «Уотфорда»: Гомес, Холебас, Кэткарт, Мариаппа, Кико Фемения, Перейра (Саксесс, 66'), Дукуре, Капу, Хьюз (Клеверли, 73'), Дини, Деулофеу (Грэй, 66')

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