«Сити» повторил рекорд 1903 года в финале Кубка Англии и оформил уникальный требл. Это нужно видеть
- Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и Кубок лиги, а сегодня разорвал «Уотфорд» в финале Кубка Англии
- Команда Гвардиолы собрала три главных трофея английского футбола в одном сезоне. Такого еще не делал никто
- Пока «Сити» делал золотой хет-трик, Рахим Стерлинг персонально оформил обычный. Также сегодня по разу отличились Давид Сильва, Кевин де Брюйне и Габриэль Жезус. На счету бразильца еще и ассистентский дубль
- В последний раз 6 безответных мячей в одном финале было забито в 1903 (!) году. Тогда «Бери» вынес «Дерби Каунти»
Голы и лучшие моменты
11' Моментище у «Уотфорда»! Перейра выходит один на один с Эдерсеном, но голкипер очень красиво спасает свои ворота.Открыть видео
26' ГОЛ! Стерлинг сбросил мяч в штрафную на Сильву, и тот пробил в дальний угол — 1:0.Открыть видео
38' ГОЛ! Роскошную комбинацию разыграли футболисты «Сити». Мяч после передачи Сильвы в сетку несчастного Гомеса добил Жезуз, 2:0. Уф, что-то подсказывает — это еще не все.Открыть видео
40' Марез с угла вратарской наносит удар, на этот раз спасает Гомес.Открыть видео
47' Снова спасает Гомес. На этот раз его воротам угрожал Жезус.Открыть видео
61' Третий пошел! Де Брюйне после чудо-передачи Жезуса вышел на вратаря, обыграл его и пробил в пустой створ.Открыть видео
68' ГОЛ! Бедный, бедный «Уотфорд», четвертый пропускают ребята. Жезуз сделал два ассиста, а теперь и сам забил. Нечто, напоминающее хоккейный матч Россия — Италия на ЧМ, разве нет?Открыть видео
81' Угадайте, что новенького на «Уэмбли»? Верно, опять гол «Сити»! Стерлинг стал автором пятого гола. Вот так финал.Открыть видео
87' ГОЛ! Хет-трик Стерлинга! Кажется, Пепу немного совестно побеждать соперника с таким космическим счетом.Открыть видео
Все, «Сити» выиграл третий трофей в сезоне и очень красиво это отпраздновал. Полюбуйтесь!
Кубок Англии. Финал
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 6:0
Голы: Сильва, 26. Стерлинг, 38, 81, 87. де Брюйне, 61. Жезус, 68.
Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Зинченко, Лапорт, Бернарду, Гюндоган (Зане, 73'), Сильва (Стоунс, 79'), Марез (де Брюйне, 55'), Габриэль Жезус, Стерлинг
Состав «Уотфорда»: Гомес, Холебас, Кэткарт, Мариаппа, Кико Фемения, Перейра (Саксесс, 66'), Дукуре, Капу, Хьюз (Клеверли, 73'), Дини, Деулофеу (Грэй, 66')