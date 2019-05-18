«Сити» повторил рекорд 1903 года в финале Кубка Англии и оформил уникальный требл. Это нужно видеть

«Горожане» беспощадно расправились с «Уотфордом» на «Уэмбли» — 6:0.

«Горожане» беспощадно расправились с «Уотфордом» на «Уэмбли» — 6:0.

Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и Кубок лиги, а сегодня разорвал «Уотфорд» в финале Кубка Англии

Команда Гвардиолы собрала три главных трофея английского футбола в одном сезоне. Такого еще не делал никто

Пока «Сити» делал золотой хет-трик, Рахим Стерлинг персонально оформил обычный. Также сегодня по разу отличились Давид Сильва, Кевин де Брюйне и Габриэль Жезус. На счету бразильца еще и ассистентский дубль

В последний раз 6 безответных мячей в одном финале было забито в 1903 (!) году. Тогда «Бери» вынес «Дерби Каунти»

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Голы и лучшие моменты

11' Моментище у «Уотфорда»! Перейра выходит один на один с Эдерсеном, но голкипер очень красиво спасает свои ворота.

26' ГОЛ! Стерлинг сбросил мяч в штрафную на Сильву, и тот пробил в дальний угол — 1:0.

38' ГОЛ! Роскошную комбинацию разыграли футболисты «Сити». Мяч после передачи Сильвы в сетку несчастного Гомеса добил Жезуз, 2:0. Уф, что-то подсказывает — это еще не все.

40' Марез с угла вратарской наносит удар, на этот раз спасает Гомес.

47' Снова спасает Гомес. На этот раз его воротам угрожал Жезус.

61' Третий пошел! Де Брюйне после чудо-передачи Жезуса вышел на вратаря, обыграл его и пробил в пустой створ.

68' ГОЛ! Бедный, бедный «Уотфорд», четвертый пропускают ребята. Жезуз сделал два ассиста, а теперь и сам забил. Нечто, напоминающее хоккейный матч Россия — Италия на ЧМ, разве нет?

81' Угадайте, что новенького на «Уэмбли»? Верно, опять гол «Сити»! Стерлинг стал автором пятого гола. Вот так финал.

87' ГОЛ! Хет-трик Стерлинга! Кажется, Пепу немного совестно побеждать соперника с таким космическим счетом.