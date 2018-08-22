Норвежский журналист: «Главную звезду «Мольде» продал, но с «Зенитом» она сыграет»

О предстоящем противостоянии сине-бело-голубых с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы «Матч ТВ» пообщался с корреспондентом издания VG Оле Кристианом Стремом. Напомним, первый матч состоится в Петербурге уже завтра.

– Оле, во-первых, скажите, как правильно произносится название клуба – соперника «Зенита»?

– В нашем языке, как и в русском, тоже есть немало диалектов. Поэтому даже в Норвегии эту команду называют по-разному (смеется). Но сами они в том регионе говорят «мольде».

– Что в вашей стране пишут о том, как именно «Зенит» достался в соперники «Мольде»?

– Вы про матчи с минским «Динамо»? По этому поводу Норвегия очень удивилась два с половиной раза. Первый – когда петербургская команда проиграла в гостях 0:4. Второй – реваншу дома 8:1. А половинка пришлась на промежуточный счет 4:1 в Петербурге и на то, что «Зенит» вышел и из этого непростого положения.

– Кого у вас на родине больше хотели видеть в оппонентах – «Зенит» или минское «Динамо»?

– Скорее «Динамо». Так было бы больше шансов пройти дальше. Понятно, что с «Зенитом» сделать это будет труднее. Хотя по мне, на сегодняшний день «Мольде» – одна из трех лучших команд страны вместе с «Русенборгом» и «Бранном». Правда, после 19 туров она идет четвертой, но прошлый сезон закончила на втором месте. И это закономерно. «Мольде» чем-то похож на некоторые ведущие российские клубы.

– Чем именно?

– Стабильным финансированием со стороны довольно обеспеченных людей. Для нас это вообще-то не очень обычно. Но тут два друга-бизнесмена поддерживают команду уже лет 30. В свое время они заработали определенный капитал на рыболовстве. С другой стороны, «Мольде» – клуб с большими традициями. Взять хотя бы факт, что более 50 лет он не покидает высшую лигу.

– Но и чемпионом страны впервые стал лишь в 2011 году.

– Да, но как! Тогда команду возглавил легендарный в прошлом игрок сборной Норвегии и «МЮ» Оле Гунар Сульшер! Он только-только вернулся из Англии, где работал с молодежкой «Манчестер Юнайтед», и сразу принес своему клубу первый титул. Сульшер ведь играл за «Мольде». Чемпионами они стали и на следующий год – в 2012-м. Вообще Сульшер в стране очень популярен. Можно сказать, гораздо больше, чем «Мольде» (улыбается).

– Сульшеру всего 45 лет. Он перспективный тренер?

– На мой взгляд, да. Так многие у нас говорят. И то, что в 2014-м «Мольде"в третий раз стал чемпионом, тоже считают его заслугой.

– Сам Сульшер в это время уехал в Англию тренировать «Кардифф». Но затем снова вернулся в «Мольде», который возглавляет и поныне. Его без обид приняли дома?

– Абсолютно. Когда он уезжал, все в клубе понимали: Сульшер многого добился в Англии как игрок и теперь хочет попробовать себя в АПЛ как тренер.

– Что сейчас собой представляет команда «Мольде»?

– Вчера говорили примерно на ту же тему с одним из ассистентов Сульшера. Вспоминали, что когда Оле Гунар сам играл за «Мольде» в середине 90-х, здесь в основном выступали местные воспитанники. А нынче много приезжих. Как из разных мест Норвегии, так и из-за границы. Но, как мне кажется, в «Мольде» на данный момент только одна большая звезда. Это нападающий Эрлинг Холанд. Его отец играл в свое время в АПЛ в «Нотингем Форест». Парню всего 18 лет, но он уже очень хороший футболист. Его, кстати, продали в «Зальцбург».

– Значит, с «Зенитом» он не сыграет?

– Ну почему же… По условиям сделки Холанд уедет в «Зальцбург» только после Нового года. Недавно он давал интервью по этому поводу и заявил, что полон мотивации в «Мольде». Ему хочется оставить о себе хорошую память и доказать, что он достоин выступать за границей. Насколько я знаю, «Юве» и «МЮ» им тоже интересовались.

– Как охарактеризуете стиль игры «Мольде»?

– Сульшер ведь был нападающим. И даже прозвище имел «убийца с лицом младенца». Поэтому футбол «Молде», конечно, атакующий. Хотя бы потому, что главный тренер знает в этом толк. Но обороняться его команда тоже умеет.

– Что, в свою очередь, пишут в Норвегии о новом главном тренере «Зенита» Сергее Семаке?

– Немногое. Но вы натолкнули меня на хорошую мысль (улыбается).

– В одноименном городке Мольде всего 24 000 жителей?

– Вы правы. К слову, Сульшер живет не в самом Мольде, а километрах в 17 от него. Но все это у моря. Даже клубный стадион находится в 30 метрах от воды. Мне кажется, это делает его одним из самых интересных в Европе. Благодаря фьордами там вообще удивительно красиво! И все рядом, все очень удобно. Думаю, «Зенит» это оценит.

– Ваши мысли относительно первого матча в Петербурге?

– Боюсь, «Зенит» будет слишком силен для «Мольде». Тем более в прошлом сезоне он без проблем выиграл у «Русенборга». А в этом стал мощнее. Еще один плюс вашей команды – большое количество игроков, которые добились успеха на чемпионате мира. Думается, выход сборной России в четвертьфинал придаст мощную энергию всему вашему футболу. Самый лучший тому пример – то, как сейчас играет за «Зенит» Артем Дзюба. Я видел его до ЧМ-2018. Но сегодня он выглядит гораздо более впечатляюще. Я бы сказал, находится на пике карьеры.

Фото: ФК «Зенит», globallookpress.com