Дзюба – главный российский футболист прямо сейчас. 7 убедительных доказательств

Герой.

Аккуратно. Огненные цифры от Артема Дзюбы:

Форвард выиграл 32 единоборства. Чтобы вы понимали, насколько это круто – второе место по этому показателю среди всех игроков у Анюкова, 16 выигранных единоборств

А еще Дзюба сделал больше всех обводок – 6

И соорудил 5 голевых моментов для партнеров. Ни у кого, кроме Дзюбы, нет больше 3 созданных шансов

6 точных острых передач из 13 отдал Артем. Конечно же, больше нет ни у кого. Рядом только Нобоа с тремя точными ключевыми передачами

27 конструктивных (то есть не просто пас назад, лишь бы сохранить мяч) передач сделал Дзюба – с процентом точности 82. Учитывая, что большинство пасов он получал в борьбе, окруженный двумя-тремя защитниками, это очень мощно

24 удара из штрафной нанес «Зенит». Хорошим показателем считаются 8-10 ударов из штрафной, а тут больше 20. С командой, которая и не думала об атаке 100 минут. Причем многие из этих ударов стали возможны после длинного заброса на Дзюбу, который цеплялся за любой мяч

Ну, и главные цифры – 8:1. Артем – первый человек, благодаря которому этот результат стал возможен. Именно он после удаления Паредеса, когда требовалось забить еще два в меньшинстве, сделал чудо. Именно он не боялся говорить в предматчевых интервью, что шансы есть, и ответил за слова на поле. Именно Дзюба реализовал решающий пенальти. И именно Дзюба был тем, кто выдал свой лучший матч тогда, когда это требовалось.

Сейчас это главный российский футболист. Его встречают во всех городах так, будто он построит жителям новые дороги и понизит пенсионный возраст в регионе. Что сказать? Заслужил – и против минского «Динамо» он это в очередной раз доказал. Давно в России не было футболиста, который сочетал бы в себе и мощь, и технику, и главное – дикое желание побеждать всегда и везде.

Лига Европы. Квалификация. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Минск) – 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Голы: Паредес, 22 (ВИДЕО). Нобоа, 66 (ВИДЕО). Дзюба, 75 (ВИДЕО), 78 (ВИДЕО), 115 (с пенальти) (ВИДЕО). Дриусси, 108 (ВИДЕО). Мак, 120 (с пенальти) (ВИДЕО), 120 (ВИДЕО). — Яхая, 99 (ВИДЕО).

Удаления: Паредес, 71. — Швецов, 120.

Первый матч - 0:4

Фото: ФК «Зенит»