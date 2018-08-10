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«0:4 – это еще хороший результат для нас». Анюков, Иванович и Семак – о поражении в Лиге Европы

23:38
«0:4 – это еще хороший результат для нас». Анюков, Иванович и Семак – о поражении в Лиге Европы
Что говорили тренер и футболисты «Зенита» после крупного поражения от минского «Динамо» (0:4) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Сергей Семак: «Пройти дальше будет сложно, но возможно»

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– Сложно и неприятно сложился для нас первый тайм, – приводит слова Семака наш корреспондент Максим Зайцев. – Во втором играли лучше, нужно было забивать голы, но, к сожалению, не только не забили, но и пропустили еще. Тем интересен футбол, что в нем может случиться все. Очень обидное поражение. Есть ли у нас еще шансы в Лиге Европы? Пройти дальше будет сложно, но возможно.

– В чем была главная проблема команды? Стандарты в исполнении противника?

– Будем разбираться. С игрой не было никаких проблем. Все пропустили со стандартов. Изначально у нас присутствовала нервозность.

– Что случилось с Олегом Шатовым? Он получил травму?

– С Олегом Шатовым все нормально.

– Почему вы выбрали Юрия Лодыгина? С Андреем Луневым все нормально?

– Юре надо поддерживать игровую практику. С Луневым все в порядке.

– С вашей стороны была достаточно сильная ротация на эту встречу. Чем это было вызвано?

– Кто-то был не готов, надо было набирать кондиции. А потом надо давать всем поиграть.

– Почему вы заменили Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони сразу после перерыва? Были недовольны их действиями?

– Игра поменялась, мы знали, что соперник опустится ниже, нам нужны были форварды, которые достаточно высоко играют.

Александр Анюков: «Для «Зенита» это позор. У нас собраны лучшие игроки России»

– Для нас это вообще позор, – приводит слова Анюкова наш корреспондент Сергей Циммерман. – При всем уважении к минскому «Динамо» так играть, как мы в первом тайме, нельзя вообще. Если можно, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Особенно перед теми, кто приехал сюда. Есть ответная игра, будем готовиться.

– Логически можно объяснить 0:4?

– У нас собраны лучшие игроки России. Мы сами должны все понимать, – ответил Анюков.

Бранислав Иванович: «Наши болельщики – это единственный позитив»

– Игра показала, что «Динамо» заслужило эту победу, – приводит слова Ивановича наш корреспондент Сергей Циммерман. – И если учесть, как играли они и мы, – это еще хороший результат для нас.

– «Зенит» недооценил соперника?

– Есть много причин поражения. Но сейчас не время опускать голову вниз. Надо ее поднять – через три дня очень важный матч в Казани. Надо к нему готовится. А играть, как в Минске, – не надо.

– Есть шансы на выход в следующий этап?

– Не так часто, но такие случаи в футболе бывают. Надо все для этого сделать. После такого матча очень тяжело говорить, что-то обещать. Но бороться до конца нужно и возможно. Надо это сделать. Наши болельщики – это единственный позитив. Жалко, что они не смогут помочь нам в ответном матче. Но мы постараемся, чтобы в итоге они остались довольны. Это был позор для всех нас.

– Как вам стадион?

– Атмосфера хорошая, спортивная. Такую и ожидали. На матчах «Зенита» в Европе всегда горячая атмосфера.

– Она похожа на ту, что бывает на топовых матчах в России?

– Тяжело сказать. Но больше слышал наших болельщиков, чем минских, которые больше вели себя как обычные зрители.

Фото: ФК «Зенит»

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Лига Европы. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«Динамо» (Минск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 4:0 (3:0)

Голы: Николич, 12, 67. Хващинский, 32. Галович, 40. 

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