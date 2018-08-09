«Динамо» Минск – «Зенит». Онлайн

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
20:15 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
20:15
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
21:45
Новости.
22:00
Черчесов. Live. [12+]
22:30
Шёлковый путь. Дорожная карта. [12+]
23:00
Все на Матч!.
00:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:15
Кольцевые гонки. [16+]
04:00
Спортивный детектив. [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Европы. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Футбольные каникулы. [12+]
12:05
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
14:05
Новости.
14:10
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена [12+]
14:40
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:35
Все на Матч!.
16:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
18:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
18:45
Новости.
18:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А. Олейник - Дж. Альбини [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Динамо» Минск – «Зенит». Онлайн

21:01
«Динамо» Минск – «Зенит». Онлайн

Прямая трансляция первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы! 

Смотреть на YouTube

Фото: ФК «Динамо» Минск

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+