Цветы для Клары Цеткин, «Город над вольной Невой» в Лейпциге и новая «бомба» от Манчини

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, что происходило до, во время и после матча «Зенита» в Германии в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Два букета

Прежде чем отправится непосредственно на стадион «Лейпцига», стоит пару слов сказать о том, как одноименный город встретил «Зенит». Столько снега, пожалуй, нет сейчас и в Петербурге. В том числе потому, что выпал он буквально накануне прилета гостей из России. Причем в количестве, завалившем дороги, тротуары, скверы и парки. Из-за этого даже сложилось впечатление, что Лейпциг в среду вымер — на улицах ни машин, ни людей.

Впрочем, в день игры вышло солнце, город весьма оперативно почистили и даже отполировали спецтехникой, в результате чего тот сразу заиграл яркими красками. К тому же выяснилось, что «Зенит» живет в окружении довольно любопытных достопримечательностей. С одной стороны от отеля — церковь святого Фомы, основанная еще в XV веке. В ней многие годы обязанности кантора церковного хора исполнял сам Иоганн Себастьян Бах, здесь же он и похоронен.

С другой стороны — знаменитый Лейпцигский университет, который во времена ГДР носил имя Карла Маркса. Впрочем, на многих картах и в путеводителях это название сохранилось и поныне.

С третьей - парк имени Клары Цеткин, а на его территории памятник одной из самых знаменитых уроженок Саксонии. С учетом того что игра «Лейпциг» - «Зенит» проходила 8 марта, это соседство выглядело особенно символичным. И хотя Международный женский день официально в Германии рабочий, кто-то заботливо вложил бронзовой Цеткин по букетику цветов в каждую руку.

«Тоннель» для Набиуллина

Между тем петербургской команде было не до прогулок. Накануне в среду она отправилась тренироваться на арену «Лейпцига». При этом не обошлось без курьеза. Педантичные немецкие секьюрити поначалу не решались пускать на стадион без аккредитации… Роберто Манчини. Ведь он приехал чуть раньше подопечных, чтобы дать традиционную в таких случаях пресс-конференцию.

Зенитовский Мистер отнесся к ситуации с изрядной долей юмора: сделал вид, что разворачивается и уходит — мол, нет так нет, отправлюсь дальше по своим делам. Тем более что главный вход на стадион со стороны улицы внешне ничем не отличается от парадного подъезда обычного городского здания.

И хотя довольно скоро все разрешилось, сотрудники «Лейпцига» все равно были несколько расстроены отсутствием у главного тренера «Зенита» нужного «мандата».

Ну а в день игры «Зенит» после завтрака, как обычно в таких случаях, отправился на небольшую тренировку.

На ней свой второй «тоннель» в петербургской команде прошел Эльмир Набиуллин — 8 марта ему исполнилось 23 года. В Лиге Европы он играть не может (не вошел в заявку), однако, как и Магомед Оздоев, отправился в Лейпциг. Дело в том, что в Ростов-на-Дону на воскресную встречу чемпионата России сине-бело-голубые полетят прямо из Германии.

Гимн в честь гостей

Часть болельщиков «Зенита», видимо, проделает тот же маршрут — благо в России выходные. В Лейпциг же их приехало порядка 600 человек. На стадион они добрались пешком. Причем так называемым проходом по городу — организованной колонной в клубной атрибутике с флагами и шарфами.

Как уже рассказывал «Матч ТВ», этот марш петербуржцы посвятили тому, что Лейпциг стал 150-м городом на карте выездов «Зенита» и его поклонников. Городские власти и служба безопасности ФК «Лейпциг» оказались не против.

Более того, за 15 минут до начала матча над ареной совершенно неожиданно зазвучало «Город над вольной Невой». Гостевой сектор капризничать не стал, вновь развернул атрибутику и от души спел гимн болельщиков «Зенита» под местный аккомпанемент.

А что же поклонники «Лейпцига»? Выяснилось, что за 9 лет существования клуб успел обрасти собственным виражом - поющим и шумным. При этом фанатская трибуна (то есть одна из торцевых) оказалась забита под завязку. А вот зрителей «по центру» можно было пересчитывать по пальцам. Из-за этого арена в целом выглядела несколько пустынно.

Впрочем, благодаря болельщикам обеих команд недостатка в звуковом оформлении матча не было. В какой-то момент даже показалось, что фанаты «Зенита» и «Лейпцига» устроили перекличку. Но вскоре стало ясно — просто у немцев есть свой вариант кричалки «Сине-бело-голубые, хей, хей», только в применении к своей команде и, само собой, с другими словами.

Аплодисменты для Астори

А перед самым стартовым свистком обе команды и все, кто пришел на стадион, почтили минутой молчания память об ушедшем из жизни капитане «Фиорентины» Давиде Астори. Причем по ее окончании публика, не сговариваясь, принялась аплодировать, как в том случае, когда у нас в последний путь провожают артистов.

Когда же начался матч, сперва подул довольно сильный ветер, а затем и вовсе полил дождь. И – о, чудо, и мечта стадионов РФПЛ: стюарты совершенно бесплатно стали раздавать всем желающим пледы.

Что касается происходящего на поле, дождь почему-то охладил пыл «Зенита» и добавил энергии «Лейпцигу». В итоге уйти на перерыв «сухими» гостям помогли лишь Лунев и штанга.

Злорадство Лейпцига

В перерыве клуб «Лейпциг» продолжил развлекать гостей - на этот раз песнями из репертуара современной российской эстрады. Своим же болельщикам диктор арены дал изрядный повод для злорадства.

Он просто взял и объявил о том, что дортмундская «Боруссия» в другом матче 1/8 Лиги Европы проиграла австрийскому «Зальцбургу». Трибуны это привело в восторг. Как нам рассказали немецкие коллеги — сразу по двум причинам.

Во-первых, у «Лейпцига» и «Зальцбурга» общий владелец. А во-вторых, фанаты «Боруссии» идут чуть ли не во главе тех, кто на просторах бундеслиги считает «Лейпциг» выскочкой и денежным мешком без традиций. По такому случаю, говорят, в Дортмунде перед игрой с «Лейпцигом» даже не стали выпускать двойные шарфы. Стоит ли после всего этого удивляться реакции местного виража на поражение «Боруссии»?

Кто виноват и что делать?

Во втором тайме и после матча выплеснутых эмоций у болельщиков и главных действующих лиц встречи оказалось еще больше.

Вот Брума забивает первый гол и бежит отмечать это дело… к сектору болельщиков «Зенита». Второй мяч «Лейпцига» заставляет уже главного тренера немцев Ральфа Хазенхюттля сделать забег чуть ли нее к центру поля.

Под занавес матча Доменико Кришито очень вовремя вспоминает, что «Лейпциг» в ходе этого еврокубкового сезона еще ни разу не сыграл дома на ноль. И после своего чудо-удара со штрафного устраивает «алаверды» Брума — летит праздновать к хозяйскому виражу. А болельщики «Зенита» в это время оголяются по пояс и гремят: «Оп, давай-давай».

После финального свистка Хазенхюттль немного успокаивается и даже лично жмет руку каждому зенитовцу.

Зато Манчини выдает не менее эмоциональную пресс-конференцию, нежели тремя днями ранее после нулевой ничьей с «Амкаром».

Причем если тогда главный тренер «Зенита» первый раз за время работы в России раскритиковал судей, то на этот раз, опять же впервые, от него досталось игрокам.

- Во втором тайме они просто пропали, - заявил итальянец. - Они играли настолько плохо, что, можно сказать, двух центральных полузащитников и четырех игроков атаки не было на поле. Спасибо большое Кришито, который забил потрясающий мяч и оставил вопрос о выходе в следующий круг открытым.

- Мы — команда. Честно! - заявил в свою очередь Бранислав Иванович. - Мы — команда. И всегда стараемся играть по принципу «все в обороне, все в атаке». Сегодня игра получилась тяжелой. Но иногда надо действовать так, чтобы все 11 человек защищались. Знаем, где сделали ошибки и не будем повторяться. Думаю, дома надо добавить в агрессии, в атаке. Главное не пропустить. Нельзя дать «Лейпцигу» действовать на контратаках. А у нас моменты, уверен, в Петербурге будут.

Ну а сможет ли «Зенит» сделать так, как говорит опытнейший защитник, — узнаем в следующий четверг.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Циммерман