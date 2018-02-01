«Матч ТВ» стал лауреатом премии «Большая цифра» сразу в 4 номинациях

«Матч ТВ» стал победителем голосования жюри в номинации «Спортивный телеканал» категории «Телеканалы».

В номинации «Информационно-аналитическая программа» категории «Телепрограммы» победителем голосования жюри стала программа «Тотальный разбор с В. Карпиным».

В номинации «Развлекательная программа/шоу» жюри присудило победу «Субхолдингу «ГПМ Матч» за программу «Нефутбольная страна».

В номинации «Лучшая телепрограмма, произведенная в России» победителем голосования жюри стала передача «Команда на прокачку».

Специального приза «За вклад в популяризацию российского футбола» от Оргкомитета премии был удостоен телеканал «Наш Футбол». На церемонии награждения приз вручили генеральный директор компании «Мидэкспо» Ирина Недумова и президент АКТР Юрий Припачкин.

«Большая цифра» – это первая в России Национальная премия в области многоканального цифрового телевидения, награждение которой в 2018 году прошло уже в 9-й раз.

Награждение победителей премии «Большая цифра» состоялось во время проведения 20-й юбилейной выставки-форума «CSTB. Telecom & Media», крупнейшего события в области телевидения и телекоммуникаций. Сама выставка проходит в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 30 января по 1 февраля.

«Матч ТВ» поздравляет с юбилеем организаторов форума «CSTB. TELECOM & MEDIA», который на протяжении уже 20 лет продолжает выполнять функцию передовой технологической площадки по демонстрации достижений российской телемедиаиндустрии и запуску новых проектов и телеканалов.​

Фото: «Матч ТВ»