Лучшее в 2017-м. Мы видели, как «Реал» выиграл Суперкубок еще до начала матча

Репортаж корреспондента «Матч ТВ» Евгения Шуваева из Скопье, где мадридский клуб выиграл уже третий турнир в календарном году. И явно не последний.

Спасительный фонтан

Столица Македонии медленно, но верно плавится на глазах. Отметка на термометре не опускается ниже 37 градусов даже вечером в тени подвальных помещений. На вопросы о погоде за день до матча пришлось отвечать даже Жозе Моуринью. Главный тренер «Манчестер Юнайтед», естественно, знал, к чему быть готовым, но адаптироваться толком у его команды не получилось. «С тех пор, как вернулись из США, мы тренировались ежедневно в 16:00, но, как назло, у нас постоянно шел дождь. Старался имитировать условия жары, но каждый день дождило», — с усмешкой признавался португалец на пресс-конференции.

От палящих лучей солнца сбежать можно двумя путями: спрятаться за бокалом прохладного пива за стойкой бара или прописаться в фонтане на центральной площади города. Английские фанаты, само собой, предпочитают первый вариант – все британские и ирландские пабы забиты под завязку за несколько часов до начала игры.

Испанцы тоже «метят» территорию, но очень уж выборочно и в плане количества своих точек явно уступают.

Жара им куда привычнее. Когда энергичная дама с микрофоном после исполнения очередного хита обращается к присутствующим на площади, выясняется, что испанцы – вот они все, греются на солнышке. По крайней мере, шума от них точно больше.

Ну, а вариант охлаждаться в фонтане в итоге выбирают дети, еще не успевшие обзавестись комплексами и повышенным вниманием со стороны полицейских.

Белый фонтан

За три часа до матча болельщики «Манчестер Юнайтед» берут еще по одной, а болельщики «Реала» дают один большой концерт. Македонская пенья (фан-клуб, проще говоря) клуба устраивает шествие до стадиона, отжигая не только в переносном, но и прямом смысле.

У них находится и свой Маноло-барабанщик. Внешне, кстати, даже похожий. Инструмент он использует активно и сосредоточенно. Так же, как совсем скоро будет играть его любимая команда.

Совсем не фонтан

За день до матча Зинедин Зидан оставил теплиться надежду, что главная звезда его команды (да и всего матча) Криштиану Роналду еще может выйти в стартовом составе. Само попадание португальца в заявку на игру стало в некоторой степени сенсацией – ранее мадридская газета Marca дала инсайд, что игрок пропустит матч. Тренер «Реала» пошел дальше и на пресс-конференции отметил, что Роналду в потрясающей форме, «как перед финалом Лиги чемпионов».

Однако то, что Криштиану выйдет не с первых минут, стало ясно еще до того, как появились составы. За полтора часа до стартового свистка он прогуливается по газону вместе запасными и теми, кто полетел в Скопье, но чисто символически – на игру даже не переодеваясь (среди них и новичок Тео). Сам Роналду переодет, скажем так, частично – он в тренировочной куртке. Что оставляет очень много пространства для размышлений и версий.

На выходе из подтрибунных помещений Криштиану ждет Пьерлуджди Коллина. Он все так же лыс, как Зидан, а улыбается так же обаятельно, как тот, кого он встречает.

В центре поля Роналду с одноклубниками смотрят повтор лучших моментов финалов Лиги чемпионов. Криштиану будто снова пропускает все через себя: напряженно сверлит взглядом монитор, играет желваками. Но уже спустя секунды на его лице улыбка – победный пенальти имени себя любимого.

Первый тайм «Реал» проводит так, словно Роналду – игрок глубокого резерва и фактором в игре команды не является. Испанцы контролируют мяч и ход матча в целом. У соперника не в своей тарелке абсолютно все – от новичков Матича, Линделефа и особенно Лукаку до некогда самого дорогого футболиста мира Погба. Француза в одном из моментов (затянул перспективную контратаку) даже освистывают собственные фанаты, а в довесок ему прилетает с бровки от разъяренного Моуринью.

Когда «Юнайтед» совсем уж однозначно впечатывают в их же штрафную, англичане пробуют выглянуть – и получают. Карвахаль делает мягкий пас на Каземиро, тот выдерживает линию офсайда (чего не скажешь о Линделефе) и спокойно бьет мимо Де Хеа. 1:0. До перерыва «Реал» забьет еще раз, но мяч не будет засчитан из-за положения вне игры. Это Бензема с Бэйлом разыграют двухходовку, опять же, возвращая к мысли о том, что в этот вечер рисковать здоровьем Криштиану точно не стоит. И так справятся.

Фонтан финтов

Выпустив пар в перерыве, Моуринью выходит из раздевалки раньше остальных и в гордом, но несколько помятом одиночестве падает в кресло. У него готовы замены и особое мнение по поводу того, кто и с кем справится. Однако «МЮ» напрочь заваливает большую часть и второго тайма. Иско с Бэйлом вдвоем дурят всю оборону и полузащитник забивает гол-близнец. 2:0. Что характерно-то, именно Иско присел бы в запас, если бы в основе вышел Криштиану... А так он будет признан лучшим игроком матча.

Игрок «Юнайтед» пытается сделать финт Зидана на глазах самого Зидана, но реплика оказывается неудачной уже по своему замыслу – из своей штрафной так в принципе в футболе выходить не принято. Вздохи английского разочарования отдаются эхом по всему стадиону – слишком уж плоха проигрывающая команда. Бэйл бьет в перекладину, тут же Бензема чуть не успевает замкнуть прострел. Вот где настоящая жара! Во вратарской англичан все сто градусов, а у Моуринью на бровке несколько раз прилично так прикипело.

Когда кажется, что падать уже некуда, «МЮ» отталкивается и начинает движение вверх. Лукаку со второй попытки (первая была безбожно запорота) отличается на добивании. 2:1. Феллайни разбивает себе голову в верховой борьбе с Рамосом, и даже пышная шевелюра не спасает. С перемотанной головой бельгиец становится похож на учителя аэробики.

Шанс остаться в игре «Манчестер Юнайтед» упускает за десять минут до конца. Юный Рэшфорд не справляется с проблемами роста и как-то неуклюже катит мяч мимо ворот, выйдя один на один. Судья добавляет семь минут и на первой же из них Навас тащит от Фелайни. На второй – Лукас Васкес дает соло и выкатывает под верный гол Асенсио, увы, лишь угловой. На третьей – с этого самого углового Рамос головой бьет мимо (да, такое с ним в концовках, оказывается, тоже бывает). Вышедший Роналду зарабатывает штрафной, но ударом доказывает, что все еще не в форме.

Под финальный свисток на поле выбегает полуобнаженный (по-прежнему печет, не забываем!) стрикер. Его валят на газон шестеро стюардов. Игроки «МЮ» падают на газон сами, без лишней помощи – их нельзя упрекнуть в старании. Разве что в короткой памяти. Все-таки играть надо чуть больше, чем 20 минут. Даже если очень жарко.

Фото: Getty Images