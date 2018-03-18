Смотрите, как «Лейпциг» вслед за «Зенитом» огорчил и «Баварию». Все голы

Смотрите, как «Лейпциг» вслед за «Зенитом» огорчил и «Баварию». Все голы

18 марта 23:14

«Лейпциг», в минувший четверг выбивший «Зенит» из плей-офф Лиги Европы, добился волевой победы над «Баварией». Для мюнхенского суперклуба, который лидирует с отрывом в 17 очков от ближайшего преследователя, это поражение стало третьим в бундеслиге-2017/18.

Текстовая трансляция и полная статистика матча

Баварцы открыли счет уже в самом дебюте матча

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Еще до перерыва Наби Кейта забил ответный гол

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Победный удар Тимо Вернера

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Кокорин получает травму, Лунев отражает пенальти, «Зенит» вылетает из Лиги Европы: голы и лучшие моменты

Фото: globallookpress.com

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