Смотрите, как «Лейпциг» вслед за «Зенитом» огорчил и «Баварию». Все голы

«Лейпциг», в минувший четверг выбивший «Зенит» из плей-офф Лиги Европы, добился волевой победы над «Баварией». Для мюнхенского суперклуба, который лидирует с отрывом в 17 очков от ближайшего преследователя, это поражение стало третьим в бундеслиге-2017/18.

Текстовая трансляция и полная статистика матча

Баварцы открыли счет уже в самом дебюте матча

Еще до перерыва Наби Кейта забил ответный гол

Победный удар Тимо Вернера

Кокорин получает травму, Лунев отражает пенальти, «Зенит» вылетает из Лиги Европы: голы и лучшие моменты

Фото: globallookpress.com