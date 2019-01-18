«Зениту» не помешала даже буря, «Ростов» приехал за трофеем. Репортаж из Катара

Все меньше времени остается до начала ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет с 21 по 29 января в Катаре. Петербургский «Зенит» и «Локомотив» находятся здесь уже три дня. В пятницу к ним присоединился «Ростов». О последних событиях в Дохе, включая песчаную бурю, — в репортаже корреспондента «Матч ТВ».

2019-01-18T19:13:35+03:00 Все меньше времени остается до начала ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет с 21 по 29 января в Катаре. Петербургский «Зенит» и «Локомотив» находятся здесь уже три дня. В пятницу к ним присоединился «Ростов». О последних событиях в Дохе, включая песчаную бурю, — в репортаже корреспондента «Матч ТВ».

В бурю тренировался только «Зенит»

Накануне в Дохе солнце палило довольно крепко и подняло столбик термометра до «+28». Однако стоило «Зениту» вернуться в отель после утренней тренировки, как небо сначала заволокло, а потом и вовсе последовало нечто. В один миг при штормовом ветре все стало желтоватым и практически нецветным, как в старом кино.

При этом сотрудники отеля повели себя так, будто оказались на осадном положении. Впрочем, явно не в первый раз в жизни.

— Это песчаная буря, возьмите с собой, — говорили они всем выходящим из гостиницы, протягивая марлевые повязки-респираторы.

А сами тем временем задраивали двери так, чтобы ветер и песок по возможности не проникали внутрь. В качестве прокладок на пол шли даже простыни.

Вечерняя тренировка «Зенита» оказалась под вопросом. В итоге главный тренер принял решение не отменять занятие, лишь перенеся его на час вперед. К тому же буря к вечеру утихла.

Для сотрудников «Aspair centre» решение главного тренера оказалось неожиданным, они посчитали, что в связи с непогодой их рабочий день окончен. Работники не стали поливать поле, из которого пыль можно было выбивать, словно из ковра. За что им крепко досталось от Семака.

В итоге газон был промыт, и «Зенит» провел-таки вечернее занятие. Причем оказался единственным во всем огромном комплексе, кто отважился в этот день выйти на поле и тренироваться.

У игроков «Зенита» этот факт вызвал лишь массу дополнительных шуток, в основном от главного стендап-комика команды Артема Дзюбы.

Лапочкин и Мешков спуску себе на дадут

Ну а уже в пятницу днем в тот же отель, где живет «Зенит», должен был заехать и «Ростов». Однако первыми появились российские арбитры Сергей Лапочкин и Виталий Мешков, которые будут обслуживать встречи ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

— Вы не волнуйтесь, «Ростов» тоже уже здесь. Мы одним рейсом летели. Просто раньше них до отеля добрались, — пояснил Лапочкин.

— А вы первый раз в Катаре? — продолжаем разговор, пока ждем «Ростов».

— Да. Очень интересно открыть для себя новую страну. Тем более на турнире будут играть хорошие команды. Понятно, что это межсезонье и товарищеские соревнования, но мы настраиваемся на них серьезно. Мне кажется, когда такие клубы встречаются — все будет по-настоящему.

— В чем для вас будет сложность, как думаете?

— Мы сами тоже еще постепенно набираем форму. Плюс будет много замен, разные игроки сейчас в командах. И, возможно, они станут биться более бесшабашно, чем в официальных играх. Вероятность получения карточек тоже высокая. Все, возможно, будет динамичнее и жестче.

— В Катаре довольно тепло. Самая экстремальная жара, в которой вам приходилось работать?

— Однажды судил в Албании в июле при +46. Было действительно жарко. Здесь явно более комфортно.

— Это будет и мой первый опыт работы в Катаре, — сказал Мешков. — Надеюсь — не последний. Что касается ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, то для нас он тоже важен в плане подготовки. И физической и моральной. Готовимся к весне так же, как игроки. Не даем себе спуску. Будем стараться, чтобы уже на этом турнире показать неплохой уровень. Тем более через месяц уже официальные игры. Постараемся сделать свою работу хорошо.

«Ростов» хочет забрать этот Кубок

Но вот подъехал и «Ростов». Калачев, новичок Роман Еременко, главный тренер Валерий Карпин… Они зашли в отель одними из первых.

— Кидаем вещи, и сразу на обед, — скомандовал главный тренер «Ростова».

Приятную команду игроки исполнили моментально. При этом сам Карпин в ресторан не пошел, а с ходу начал заниматься административными делами, появляясь то на ресепшене, то на втором этаже, то на третьем.

«Зенит» к этому времени уже завершил свою тренировку и тоже находился в отеле.

«И что это мы тут делаем»? — хитро поинтересовался отданный в аренду «Ростову» Иван Новосельцев у администратора «Зенита» Юрия Гусакова.

— С каким настроением прилетели в Катар? — в свою очередь спросил «Матч ТВ» у Новосельцева.

— С отличным, тем более что первый сбор уже позади. Какую-то форму уже успели набрать. А теперь турнир, на котором будет очень интересно. На ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР хорошие команды собираются. Настрой и желание у всех будут.

— Против «Зенита» вам особо интересно будет сыграть?

— Все матчи обещают быть интересными. Но против «Зенита» лично для меня — да, что логично. Нет смысла отвечать на этот вопрос иначе. Но вообще жду все три игры. Хочется победить и забрать этот Кубок!

Впрочем, долго разговаривать было некогда. Игрокам «Ростова» надо было отобрать из общей горки вещей свои и заселяться в номера. А вечером их, как и «Зенит», ждала тренировка. Первая в Катаре, где собрались уже трое участников ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» в Дохе ждут в субботу.

Расписание ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР:

Все игры турнира в прямом эфире покажет «Матч ТВ» и наш сайт.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Владимир Песня, ФК «Ростов»

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