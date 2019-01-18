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«Мама — самый строгий критик». Андрей Лунев о своих ошибках и ожиданиях от ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР

18:00
«Мама — самый строгий критик». Андрей Лунев о своих ошибках и ожиданиях от ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР
Андрей Лунев / Фото: © ФК «Зенит»
На сборе в Катаре вратарь «Зенита» подвел итоги первой половины сезона, рассказал чего опасался, став первым вратарем в сборной, и за что ему может достаться от мамы.

«В Новый год желаний не загадываю»

— Учитывая то, какое у вас было насыщенное лето, такой длительный отпуск был необходим?

— Да. Впервые в карьере так сложилось, что летом вообще без отпуска остался. Пришлось непросто по ходу осени — без пауз, без отдыха, но это футбол, и так во всех топовых чемпионатах. Пауза была нужна, надеюсь, провел ее плодотворно.

— Самый лучший день отпуска?

— 31 декабря. Отметили праздник в Дубае с моими и родителями жены, в семейной обстановке. Нечасто у нас получается собираться вместе. На отдыхе, на море, в такой необычной обстановке и встретили 2019-й.

— Под бой часов какое-то футбольное желание загадали?

— Я вообще такого не делаю, потому что они не сбываются. Надо стараться самому их реализовывать. А загадывать — ерунда все это.

— Как вы изменились за 2018 год?

— На некоторые моменты посмотрел по-другому. С профессиональной точки зрения. Впервые жил в таком плотном графике. Поэтому сейчас больше внимания стал уделять восстановлению. В остальном — все так же.

— Во время отпуска смотрели футбол?

— Один матч. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Больше ничего.

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«Будешь зацикливаться на ошибках — сядешь на лавку»

— Загруженность в течение года повлияла на вашу игру в осенней стадии сезона?

— Не буду так говорить. Повлияла, наверное, но это процесс в голове. Усталость — это тоже ерунда, при должном отношении к делу все должно быть хорошо.

— Что же тогда происходило в голове, если не секрет? Чем вы можете быть недовольны?

— Концовкой года. Но это в прошлом, из этого нужно сделать выводы и идти дальше, чтобы аналогичных ситуаций не повторялось.

— Вячеслав Малафеев в свое время говорил, что класс вратаря определяется тем, как он выходит из сложных ситуаций. Согласны с ним?

— Конечно. Если ты зацикливаешься на ошибках, то продолжается полоса неудач по накатанной. Потом сядешь на лавку.

— А как быть с ошибками?

— Сделать выводы из этой ситуации, двигаться дальше. 

— Самые обидные ошибки, если вы их таковыми считаете, случились в матче с «Рубином»?

— Я к каждому пропущенному голу отношусь как к ошибке — где-то не выручил, где-то еще что-то. Но, наверное, да.

— Вы наверняка разбирали угловые «Рубина», знали, как они их используют. Что пошло не так?

— Некая неразбериха с нашей стороны, оставили свободного футболиста, который и забил.

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— Обидно пропускать после ситуации, которой вы уделили повышенное внимание?

— Все мячи обидно пропускать, не только этот.

— Болельщики «Зенита» долго обсуждали второй пропущенный мяч от «Рубина». Кто-то считал виноватым Анюкова, кто-то — вас. Кричали ли вы «Я!» в том эпизоде?

— Конечно. Когда вратарь кричит, идет на мяч с голосом — то это закон и защитники не должны ему мешать. Если только в исключительных моментах… Но не будем углубляться. В том эпизоде крикнул, не рассчитал, на долю секунды потерял внимание. К чему это привело, вы видели.

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— Тогда давайте попробуем вспомнить матч в Туле. Там поле повлияло?

— Когда въехал с мячом в ворота? Неправильное решение принял. Думал, спокойно поймаю и сохраню мяч. Поле подмерзло, и просто по инерции вкатился в ворота. Не сориентировался. Понятно, что сейчас я уже это проанализировал и сыграл бы по-другому.

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— Сейчас вы совершенно спокойно разбираете свои помарки. Часто о них вспоминаете?

— Нужно же не допускать таких ситуаций в будущем. Тогда это будет показательно — разбираю я ошибки или нет. Если допустил промах, надо сделать так, чтобы он не повторялся. Бывает такое, что люди ошибаются. Главное — делают ли выводы после этого.

— То есть сейчас, напоминая об этих эпизодах, соль на рану мы вам не сыплем?

— Это все прошлом, в 2018-м году осталось.

«Весну надо начать с нуля»

— Осенью во время неудачной полосы «Зенита» ждали отпуска как спасения?

— Нет, хотел провести концовку достойно. Но можно сказать, это урок на будущее.

— Тот факт, что команда сохранила первое место, помогает сейчас психологически?

— Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА. Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря более солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло. Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем. В общем, весну надо начинать с нуля. На сборах подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть.

— Вратарей на сборах нечасто заставляют бегать, но вам в первые три дня пришло попотеть. Как к этому относитесь?

— Очень не люблю бегать, но сказали делать — значит, надо.

— Вратарская бригада «Зенита» сейчас несколько изменилась: два молодых голкипера, нет Юрия Лодыгина. Как оцените этот факт?

— В жизни всякое может случиться, и на его месте мог оказаться любой. Дай Бог, чтобы все у Юры сложилось удачно. Надеюсь, будем встречаться на футбольных полях.

— Осенью было предчувствие, что Лодыгин может уйти?

— Нет. Он восстанавливался после травмы. Пересекались на базе, но не обсуждали это.

«Вилл Оливейра — крутой мужик»

— На сборе в Катаре с «Зенитом» помощником Сергея Семака работает ваш старый знакомый по «Уфе» Уильям Оливейра. Расскажите о нем?

— Вилл — крутой мужик. Помню, кстати, как еще играл против него. Вернее, наблюдал за ним со скамейки, в нашем матче против брянского «Динамо». Потом он перешел в «Уфу». Вывел команду в премьер-лигу и остался в ней тренером. Хочу сказать, что Вилл как человек очень порядочный. А как тренер знает все футбольные нюансы. И еще — трудяга. Постоянно совершенствуется, развивается. Могу только удачи ему пожелать, и чтобы шел по карьерной лестнице все выше и выше.

— Со стороны создается впечатление, что он уже больше русский, чем бразилец.

— Ну так сколько он уже лет в России! Десять, не меньше, по-моему.

С менталитетом бразильцев я не очень, кстати, знаком. Но Вилл, мне кажется, обрусевший бразилец.

«Про сборную рассказала мама»

— В ходе первой части сезона 2018-19 вы стали первым вратарем сборной России. Готовы были к этому психологически?

— Доказывать свою состоятельность надо постоянно. А там — решать главному тренеру. Играть же, понятное дело, хочется всегда, где бы ты ни был. Но к этому надо быть готовым.

— Акинфеев что-то передал вам по наследству?

— Мы пообщались, конечно. Но я все время, можно сказать, следил за ним. Что-то для себя черпал.

— Например?

— Манера поведения, лидерские качества.

— О том, что вы будете первым вратарем сборной, Станислав Черчесов объявил на одной из пресс-конференций, даже не дожидаясь окончания вопроса по этому поводу. А вы как узнали, что стали сменщиком Акинфеева?

— От мамы. Она позвонила, рассказала и поздравила. Конечно, такая новость очень порадовала. Хотя это и огромная ответственность. Так что — спасибо за доверие. Буду стараться его оправдывать.

— Мама смотрела пресс-конференцию Черчесова?

— Да. Она за всеми такими новостями следит. И по телевизору, и по интернету. И плохое, и хорошее читает. Потом, если что, мне пихает. За интервью, кстати, тоже, если я что-нибудь не то ляпну. Говорит — надо держать язык за зубами.

— За какую фразу досталось больше всего?

— За многие.

— А за ошибки в игре от мамы достается?

— Тут я лучше вообще промолчу. Это отдельный разговор, причем не на один день (смеется).

— А хвалить — хвалит?

— Бывает.

— У вас строгая мама.

— А как иначе!

— В сборной был момент, когда вы уже стали первым номером, но потом из-за травмы пропустили пару матчей, и играл Гильерме. Не было опасений, что это может перевернуть ситуацию не в вашу пользу?

— Сама травма была неприятным моментом, потому что боялся — это рецидив. Если так — месяц-полтора придется пропустить. Больше всего именно этого опасался. Слава богу, обошлось. Но и то, что упустил момент в сборной, — такая мысль тоже посещала. Так что еще раз спасибо за доверие.

— Черчесов поддержал в этот момент?

— Каких-то таких особых разговоров у нас не было. Просто в сборной и «Зените» следили за моим состоянием. Все было под контролем.

«Лучше играть со своими, чем загружать по десятке местным»

— Обычно зимой на сборах «Зенит» начинает играть с не самыми сильными соперникам. А тут в рамках ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который скоро начнется в Катаре, сразу «Локомотив», «Спартак», «Ростов». Не привнесет это сложности в каждодневный труд в первом тренировочном лагере?

— А какая тут сложность? Мы же с ними сейчас в равных условиях. Они только начали подготовку. «Зенит» тоже. Думаю, цели у всех одинаковые.

— Интересно будет встречаться на сборе с российскими командами?

— А почему нет? Играть всегда интересно. А если с равными соперникам — это еще и лучше, чем загрузить десятку какой-нибудь местной команде. И что от этого потом? Никакой особой радости, все вальяжно. Лучше уже между собой тогда сыграть.

— Нет опасений, что в матчах турнира борьба будет очень жесткой, по ногам будет доставаться, как в чемпионате России?

— Да нет! Все ведь едим один хлеб.

— То есть турнир не даст забыть, кто ваши конкуренты в чемпионате?

— Ну это все-таки сборы. Здесь ты можешь все выиграть, стать чемпионом межсезонья… А потом в чемпионате проигрываешь одну игру, вторую, пятую и не знаешь что делать, хотя зимой вроде бы все было в порядке. Или наоборот — на сборах все проигрываешь, а в официальных играх раз, и поперло. Так что выводы по контрольным матчам делать нельзя. На сборах есть четкие задачи. Надо сыграться, отработать какие-то тактические схемы. Думаю, это главные цели для всех. Тем более у всех в командах есть какие-то перемены. Вот и нужно отладить механизм, чтобы он работал по-максимуму.

— В «Зенит» вернулся Ригони. Шуток много на эту тему?

— Ну вы знаете, кто у нас за них отвечает.

— В отличие от лета «Зенит» с первого дня сборов работает практически в полном составе. Это плюс?

— Думаю, да. Но как оно выйдет в официальных играх — посмотрим.

«Главное — медаль, а не сухие матчи»

— Каким матчем гордитесь по итогам второй половины 2018 года?

— Никаким не горжусь. Это можно сделать, если будет определенная медалька. А так — сыграл матч, и он уже история. Надо двигаться дальше.

— И все же для вас наверняка существует разница, сыграли вы матч на ноль или пропустили.

— На ноль, конечно, приятнее играть. Но еще приятнее выигрывать и быть первым в таблице.

— То есть вы согласны сыграть весной все матчи, скажем, со счетом 3:2?

— Если мы станем чемпионами — хоть 5:4! Но при этом чтобы и я хорошо играл (смеется).

Расписание ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР:

Все матчи турнира в прямом эфире покажет «Матч ТВ» и наш сайт.

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Фото: ФК «Зенит», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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