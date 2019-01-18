Черданцев, Шмурнов, Генич и Казанский провели жеребьевку финального этапа Всероссийского конкурса комментаторов
В студии собрались 12 финалистов конкурса и штатные комментаторы канала Георгий Черданцев, Александр Шмурнов, Константин Генич и Денис Казанский, которым предстоит вести официальные трансляции ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.Открыть видео
С 21 по 29 января финалисты сразятся в комментаторских поединках на ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Зрители онлайн-трансляций игр на сайтах matchpremier.ru, matchtv.ru и sportbox.ru смогут переключаться с трансляции штатных комментаторов телеканала на окна с комментарием конкурсантов, чтобы оценить работу претендентов. Трансляции также будут на fonbet.ru, в мобильном приложении и клубах ФОНБЕТ.
Итоги жеребьевки:
Первый круг турнира конкурсанты будут комментировать по тайму. В каждом из трёх матчей будет проведено по 2 поединка. Во втором круге участники прокомментируют весь матч, и по итогам трёх схваток в трёх матчах жюри под руководством Юрия Розанова определит 3-х призёров. Приз победителю — контракт с телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР. Наградой за второе место станут билеты на финал Лиги чемпионов 2018/19, а занявшему 3 место достанутся билеты на матч одной из европейских лиг. Результаты конкурса станут известны 31 января 2019 года. Одному из 12 финалистов достанется специальный приз от титульного спонсора турнира компании ФОНБЕТ.
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Зрительское голосование будет проходить в официальной группе МАТЧ ПРЕМЬЕР «ВКонтакте.
На страницах трансляций игр также будет размещена ссылка на голосования в группе.
Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР приурочил проведение Всероссийского конкурса футбольных комментаторов к стартующему 21 января ФОНБЕТ КУБКУ МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет в Катаре. Турнир предоставляет возможность лучшим российским футбольным клубам «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» провести необходимые в межсезонье встречи и побороться за призовой фонд в 200 000 долларов. Титульным спонсором соревнований выступила компания ФОНБЕТ.
Расписание турнира:
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