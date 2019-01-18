Черданцев, Шмурнов, Генич и Казанский провели жеребьевку финального этапа Всероссийского конкурса комментаторов

В прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР прошла жеребьевка финального этапа Всероссийского конкурса футбольных комментаторов.

2019-01-18T21:58:06+03:00 В прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР прошла жеребьевка финального этапа Всероссийского конкурса футбольных комментаторов.

В студии собрались 12 финалистов конкурса и штатные комментаторы канала Георгий Черданцев, Александр Шмурнов, Константин Генич и Денис Казанский, которым предстоит вести официальные трансляции ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР.

С 21 по 29 января финалисты сразятся в комментаторских поединках на ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Зрители онлайн-трансляций игр на сайтах matchpremier.ru, matchtv.ru и sportbox.ru смогут переключаться с трансляции штатных комментаторов телеканала на окна с комментарием конкурсантов, чтобы оценить работу претендентов. Трансляции также будут на fonbet.ru, в мобильном приложении и клубах ФОНБЕТ.

Итоги жеребьевки:

Первый круг турнира конкурсанты будут комментировать по тайму. В каждом из трёх матчей будет проведено по 2 поединка. Во втором круге участники прокомментируют весь матч, и по итогам трёх схваток в трёх матчах жюри под руководством Юрия Розанова определит 3-х призёров. Приз победителю — контракт с телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР. Наградой за второе место станут билеты на финал Лиги чемпионов 2018/19, а занявшему 3 место достанутся билеты на матч одной из европейских лиг. Результаты конкурса станут известны 31 января 2019 года. Одному из 12 финалистов достанется специальный приз от титульного спонсора турнира компании ФОНБЕТ.

Зрительское голосование будет проходить в официальной группе МАТЧ ПРЕМЬЕР «ВКонтакте.

На страницах трансляций игр также будет размещена ссылка на голосования в группе.

Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР приурочил проведение Всероссийского конкурса футбольных комментаторов к стартующему 21 января ФОНБЕТ КУБКУ МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет в Катаре. Турнир предоставляет возможность лучшим российским футбольным клубам «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» провести необходимые в межсезонье встречи и побороться за призовой фонд в 200 000 долларов. Титульным спонсором соревнований выступила компания ФОНБЕТ.

Расписание турнира:

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