Дубль Агуэро и победа «Сити» в Суперкубке Англии. Голы и лучшие моменты

«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии добился победы над лондонским «Челси».

Факты о матче:

На 13-й минуте счет открыл аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро.

Второй мяч также записан на счет нападающего «Сити», который отличился с передачи Бернарду Силвы.

Следующие официальные встречи команды проведут в рамках первого тура английской премьер-лиги.

Чемпионы Англии встретятся с лондонским «Арсеналом», а «Челси» отправится на матч с «Хаддерсфилдом».

Стартовый состав «Челси» : Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.

: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората. Стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Бернардо Силва, Фернандиньо, Фоден, Марез, Агуэро, Сане.

Первый момент – у Сане уже на 3-й минуте.

0:1. Серхио Агуэро на 13-й минуте открывает сезон. И счет.

Вот такой ответ лондонцев. Начало сезона, что тут скажешь.

Смотрите, люди! Хадсон-Одои тащит «Челси». По крайней мере, старается.

Товарищ Браво, что это вы делаете?

В дебюте второго периода Агуэро выходит тет-а-тет с вратарем, но…

Все-таки Агуэро оформляет дубль.

Один из самых опасных моментов «Челси» во втором тайме.

Диас чудом не забивает первым же касанием. С пяти метров не попадает в ближний угол молодой испанец!

Еще раз мог забить Диас.

Только Кабальеро можно выделить сегодня у «Челси»! Еще один сейв после плотного удара Жезуса под перекладину!

Самый реальный шанс забить упускают лондонцы.

Фото: Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru