Дубль Агуэро и победа «Сити» в Суперкубке Англии. Голы и лучшие моменты

Факты о матче:
- На 13-й минуте счет открыл аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро.
- Второй мяч также записан на счет нападающего «Сити», который отличился с передачи Бернарду Силвы.
- Следующие официальные встречи команды проведут в рамках первого тура английской премьер-лиги.
- Чемпионы Англии встретятся с лондонским «Арсеналом», а «Челси» отправится на матч с «Хаддерсфилдом».
- Стартовый состав «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.
- Стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Бернардо Силва, Фернандиньо, Фоден, Марез, Агуэро, Сане.
Первый момент – у Сане уже на 3-й минуте.Открыть видео
0:1. Серхио Агуэро на 13-й минуте открывает сезон. И счет.Открыть видео
Вот такой ответ лондонцев. Начало сезона, что тут скажешь.Открыть видео
Смотрите, люди! Хадсон-Одои тащит «Челси». По крайней мере, старается.Открыть видео
Товарищ Браво, что это вы делаете?Открыть видео
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Фото: Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru