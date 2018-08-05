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Дубль Агуэро и победа «Сити» в Суперкубке Англии. Голы и лучшие моменты

18:30
Дубль Агуэро и победа «Сити» в Суперкубке Англии. Голы и лучшие моменты
«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии добился победы над лондонским «Челси».

Факты о матче:

  • На 13-й минуте счет открыл аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро. 
  • Второй мяч также записан на счет нападающего «Сити», который отличился с передачи Бернарду Силвы.
  • Следующие официальные встречи команды проведут в рамках первого тура английской премьер-лиги. 
  • Чемпионы Англии встретятся с лондонским «Арсеналом», а «Челси» отправится на матч с «Хаддерсфилдом». 
  • Стартовый состав «Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одои, Мората.
  • Стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Бернардо Силва, Фернандиньо, Фоден, Марез, Агуэро, Сане.

Первый момент – у Сане уже на 3-й минуте.

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0:1. Серхио Агуэро на 13-й минуте открывает сезон. И счет.

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Вот такой ответ лондонцев. Начало сезона, что тут скажешь.

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Смотрите, люди! Хадсон-Одои тащит «Челси». По крайней мере, старается.

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Товарищ Браво, что это вы делаете?

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В дебюте второго периода Агуэро выходит тет-а-тет с вратарем, но…

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Все-таки Агуэро оформляет дубль.

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Один из самых опасных моментов «Челси» во втором тайме.

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Диас чудом не забивает первым же касанием. С пяти метров не попадает в ближний угол молодой испанец!

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Еще раз мог забить Диас.

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Только Кабальеро можно выделить сегодня у «Челси»! Еще один сейв после плотного удара Жезуса под перекладину!

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Самый реальный шанс забить упускают лондонцы. 

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Фото: Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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