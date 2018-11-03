Шмейхель плакал, Грэй посвятил гол Вишаю. Первый матч после трагедии «Лестера»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:25 Новости.
22:25
Новости.
22:40
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм"
00:40
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из Великобритании. Р. Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор - Р. Мартин
02:15
Футбол. Чемпионат Франции. "Реймс" - "Монако" [0+]
04:15
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Канады. [0+]
05:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Д. Кормье - Д. Льюис
06:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Д. Кормье - Д. Льюис
08:00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Челябинска. А. Фролов - Б. Сильва. С. Романов - П. Ортман [16+]
09:45
Все на Матч! События недели. [12+]
10:15
Новости.
10:25
Спортивные итоги октября. [12+]
11:25
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Сочи.
12:30
Новости.
12:35
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании. [16+]
13:35
Кибератлетика. [12+]
14:05
Новости.
14:10
Все на Матч!.
14:40
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Сочи.
15:45
Новости.
15:50
Все на Матч!.
16:25
Ген победы. [12+]
16:55
Новости.
17:05
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки)
20:15
Новости.
20:20
Все на Матч!.
21:05
Новая школа: молодые тренеры Европы. [12+]
21:35
Новости.
21:40
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Англия

Шмейхель плакал, Грэй посвятил гол Вишаю. Первый матч после трагедии «Лестера»

20:52
Шмейхель плакал, Грэй посвятил гол Вишаю. Первый матч после трагедии «Лестера»
Каспер Шмейхель / Фото: © globallookpress.com
По ходу матча с «Кардиффом» память погибшего тайского бизнесмена почтили футболисты, болельщики и репортеры.

Вечером 27 октября вертолет, на борту которого находился президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха, а также еще четыре человека, разбился около домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр».

Из-за трагической гибели функционера премьер-лига предложила «Лестеру» перенести следующую игру чемпионата, но игроки проголосовали за то, чтобы календарь не менялся.

— Этого бы хотел Вишай, и мы это сделаем. Мы знаем, что должны сделать. Мы должны почтить его имя и сыграть так, чтобы победить, — пояснил нападающий «лис» Джейми Варди.

На разминку перед игрой с «Кардиффом» футболисты «Лестера» вышли в памятных майках с надписью: «Кун Вишай, ты навсегда останешься в наших сердцах».

https://twitter.com/LCFC/status/1058733065604943872

Такие же футболки и бесплатный завтрак получили болельщики «Лестера», приехавшие на игру. Они возложили цветы, шарфы и игрушки возле входа на стадион. 

https://twitter.com/LCFC/status/1058665441189642241 https://twitter.com/henrywinter/status/1058721006238470146

Предматчевые программки были посвящены Вишаю и трагедии в Лестер Сити.

https://twitter.com/henrywinter/status/1058705723968892928

Жители Кардиффа в день матча вывесили плакаты: «Покойся с миром. Весь «Кардифф» соболезнует».  

https://twitter.com/ian_hamer/status/1058703320007761920

Болельщики «Кардиффа» аплодировали футболистам «Лестера» во время разминки.

https://twitter.com/JordsAlexJones/status/1058732592093151232

Матч начался с минуты молчания. В центр поля вышли все игроки и персонал «Лестера».  

https://twitter.com/5liveSport/status/1058738483248947206

Каспер Шмейхель плакал. Ранее сообщалось, что в тот роковой вечер вратарь был остановлен полицией при попытке прорваться к горящему вертолету владельца клуба.

https://twitter.com/talkSPORT/status/1058737844636839936

Трибуны растянули флаг Таиланда с надписью «Вишай».

https://twitter.com/WelshFanZoneTV/status/1058736659011944448

Болельщики скандировали: «Вы заставили нас петь в честь чемпионов Англии. Покойтесь с миром».

https://twitter.com/LCFC/status/1058741553152385025

Счет в матче открыл Демерэй Грэй. Полузащитник «Лестера» снял игровую футболку, под которой была майка с надписью: «Для Вишая». Арбитр матча Ли Проберт показал вингеру желтую за неспортивное поведение.

https://twitter.com/5liveSport/status/1058756200760782854

Это не помешало «лисам» довести матч до победы. После финального свистка команда обнялась возле ворот Шмейхеля, а трибуны еще раз почтили память президента «Лестера».

https://twitter.com/LCFC/status/1058768417543589889

Теперь футболистам предстоит отправиться на церемонию прощания с Вишаем. Она состоится 3 ноября в Бангкоке, будет проходить по буддийским традициям и займет несколько дней. 

https://twitter.com/SLDxFFF/status/1058768760977403904

Еще интересное о футболе: 

Модрич – главный претендент на «Золотой мяч», но теперь все не так очевидно. Остался ровно месяц

14 суток в тюрьме, драка с фанатами и тот самый гол испанцам. Ван Перси завершает карьеру

Похоже, этот «Пари Сен-Жермен» - лучший в истории. Но у Томаса Тухеля проблемы

«Монако» Головина гостит в Реймсе. Все трансляции субботы

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+