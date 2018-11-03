Шмейхель плакал, Грэй посвятил гол Вишаю. Первый матч после трагедии «Лестера»
Вечером 27 октября вертолет, на борту которого находился президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха, а также еще четыре человека, разбился около домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр».
Из-за трагической гибели функционера премьер-лига предложила «Лестеру» перенести следующую игру чемпионата, но игроки проголосовали за то, чтобы календарь не менялся.
— Этого бы хотел Вишай, и мы это сделаем. Мы знаем, что должны сделать. Мы должны почтить его имя и сыграть так, чтобы победить, — пояснил нападающий «лис» Джейми Варди.
На разминку перед игрой с «Кардиффом» футболисты «Лестера» вышли в памятных майках с надписью: «Кун Вишай, ты навсегда останешься в наших сердцах».https://twitter.com/LCFC/status/1058733065604943872
Такие же футболки и бесплатный завтрак получили болельщики «Лестера», приехавшие на игру. Они возложили цветы, шарфы и игрушки возле входа на стадион.https://twitter.com/LCFC/status/1058665441189642241 https://twitter.com/henrywinter/status/1058721006238470146
Предматчевые программки были посвящены Вишаю и трагедии в Лестер Сити.https://twitter.com/henrywinter/status/1058705723968892928
Жители Кардиффа в день матча вывесили плакаты: «Покойся с миром. Весь «Кардифф» соболезнует».https://twitter.com/ian_hamer/status/1058703320007761920
Болельщики «Кардиффа» аплодировали футболистам «Лестера» во время разминки.https://twitter.com/JordsAlexJones/status/1058732592093151232
Матч начался с минуты молчания. В центр поля вышли все игроки и персонал «Лестера».https://twitter.com/5liveSport/status/1058738483248947206
Каспер Шмейхель плакал. Ранее сообщалось, что в тот роковой вечер вратарь был остановлен полицией при попытке прорваться к горящему вертолету владельца клуба.https://twitter.com/talkSPORT/status/1058737844636839936
Трибуны растянули флаг Таиланда с надписью «Вишай».https://twitter.com/WelshFanZoneTV/status/1058736659011944448
Болельщики скандировали: «Вы заставили нас петь в честь чемпионов Англии. Покойтесь с миром».https://twitter.com/LCFC/status/1058741553152385025
Счет в матче открыл Демерэй Грэй. Полузащитник «Лестера» снял игровую футболку, под которой была майка с надписью: «Для Вишая». Арбитр матча Ли Проберт показал вингеру желтую за неспортивное поведение.https://twitter.com/5liveSport/status/1058756200760782854
Это не помешало «лисам» довести матч до победы. После финального свистка команда обнялась возле ворот Шмейхеля, а трибуны еще раз почтили память президента «Лестера».
https://twitter.com/LCFC/status/1058768417543589889
Теперь футболистам предстоит отправиться на церемонию прощания с Вишаем. Она состоится 3 ноября в Бангкоке, будет проходить по буддийским традициям и займет несколько дней.
https://twitter.com/SLDxFFF/status/1058768760977403904
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