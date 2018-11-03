Шмейхель плакал, Грэй посвятил гол Вишаю. Первый матч после трагедии «Лестера»

По ходу матча с «Кардиффом» память погибшего тайского бизнесмена почтили футболисты, болельщики и репортеры.

2018-11-03T20:52:05+03:00 По ходу матча с «Кардиффом» память погибшего тайского бизнесмена почтили футболисты, болельщики и репортеры.

Вечером 27 октября вертолет, на борту которого находился президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха, а также еще четыре человека, разбился около домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр».

Из-за трагической гибели функционера премьер-лига предложила «Лестеру» перенести следующую игру чемпионата, но игроки проголосовали за то, чтобы календарь не менялся.

— Этого бы хотел Вишай, и мы это сделаем. Мы знаем, что должны сделать. Мы должны почтить его имя и сыграть так, чтобы победить, — пояснил нападающий «лис» Джейми Варди.

На разминку перед игрой с «Кардиффом» футболисты «Лестера» вышли в памятных майках с надписью: «Кун Вишай, ты навсегда останешься в наших сердцах».

Такие же футболки и бесплатный завтрак получили болельщики «Лестера», приехавшие на игру. Они возложили цветы, шарфы и игрушки возле входа на стадион.

Предматчевые программки были посвящены Вишаю и трагедии в Лестер Сити.

Жители Кардиффа в день матча вывесили плакаты: «Покойся с миром. Весь «Кардифф» соболезнует».

Болельщики «Кардиффа» аплодировали футболистам «Лестера» во время разминки.

Матч начался с минуты молчания. В центр поля вышли все игроки и персонал «Лестера».

Каспер Шмейхель плакал. Ранее сообщалось, что в тот роковой вечер вратарь был остановлен полицией при попытке прорваться к горящему вертолету владельца клуба.

Трибуны растянули флаг Таиланда с надписью «Вишай».

Болельщики скандировали: «Вы заставили нас петь в честь чемпионов Англии. Покойтесь с миром».

Счет в матче открыл Демерэй Грэй. Полузащитник «Лестера» снял игровую футболку, под которой была майка с надписью: «Для Вишая». Арбитр матча Ли Проберт показал вингеру желтую за неспортивное поведение.