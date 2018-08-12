Венгер ушел, но «Арсенал» все тот же. «Ман Сити» легко побеждает на «Эмирейтс»

Смотрим, как это было.

«Манчестер Сити» разобрался с «Арсеналом» на выезде. В центральном матче первого тура английской премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Арсенал» на выезде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Первый гол зрители на «Эмирейтс» увидели на 14-й минуте матча. Свой сольный проход точным ударом завершил Рахим Стерлинг.

Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы удвоила преимущество. Автором забитого мяча стал Бернарду Силва.

Стоит отметить, что эта игра стала первой для нового главного тренера лондонцев Унаи Эмери.

В следующей игре «горожане» примут «Хаддерсфилд», а «канониры» отправятся на «Стэмфорд Бридж», где сойдутся с «Челси». Все голы и лучшие моменты Открыть видео Фото: Clive Rose /Getty Images Sport/Getty Images