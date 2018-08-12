Венгер ушел, но «Арсенал» все тот же. «Ман Сити» легко побеждает на «Эмирейтс»

«Манчестер Сити» разобрался с «Арсеналом» на выезде.
- В центральном матче первого тура английской премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Арсенал» на выезде. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
- Первый гол зрители на «Эмирейтс» увидели на 14-й минуте матча. Свой сольный проход точным ударом завершил Рахим Стерлинг.
- Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы удвоила преимущество. Автором забитого мяча стал Бернарду Силва.
- Стоит отметить, что эта игра стала первой для нового главного тренера лондонцев Унаи Эмери.
- В следующей игре «горожане» примут «Хаддерсфилд», а «канониры» отправятся на «Стэмфорд Бридж», где сойдутся с «Челси».
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Фото: Clive Rose /Getty Images Sport/Getty Images