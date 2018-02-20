«Сити» не выиграет все турниры года. Виноват Уилл Григг, и он все еще в огне

«Манчестер Сити» пропускает от «Уигана» и вылетает из Кубка Англии.

Пеп Гвардиола мечтал завоевать четыре трофея за сезон: для этого нужно было выиграть чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов и Кубок английской лиги. Все шло по плану, пока «Сити» не наткнулся на «Уиган».

Гости играли в меньшинстве почти весь второй тайм. На 47-й минуте Фабиан Делф получил красную карточку. Это мало что изменило: «Сити» владел мячом 83 процента времени и нанес 27 ударов по воротам.

Но победил не «Сити», а Уилл Григг. Именно про этого полузащитника фанаты сборной Северной Ирландии пели самые громкие песни на Евро-2016. Как оказалось, Григг действительно в огне.

Фото анонса: Michael Regan/ Getty Images Sport / GettyImages.ru