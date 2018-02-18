«Тоттенхэм» не может обыграть команду третьего дивизиона. Голы и лучшие моменты

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» не смог обыграть «Рочдейл» (2:2).
Факты о матче:
- В конце первого периода «Рочдейл» открыл счет усилиями Яна Хендерсона.
- Во втором тайме Лукас Моура забил свой первый мяч за «Тоттенхэм».
- Под занавес встречи на поле появился Харри Кейн. Форвард почти сразу забил. Казалось, что «Тоттенхэм» уже не упустит победу.
- Но на последних секундах Стив Дэвис восстановил паритет в счете.
Стартовый состав «Рочдейла»: Лиллис, Макгэхи, Макналти, Дилэйни, Китчинг, Кэннон, Дон, Кэмпс, Рафферти, Хамфрис, Хендерсон.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Ворм, Фойт, Роуз, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Ваньяма, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Льоренте.
Лучшие моменты
Стремительная контратака «Рочдейла», и Хендерсон открывает счет.Открыть видео
Лукас Моура красиво завершает комбинацию, которую он же и начал.Открыть видео
Кейн появляется на поле и через 12 минут выводит «Шпоры» вперед.Открыть видео
Фото анонса: Gareth Copley / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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