Лингард в добавленное время спасает «МЮ»: голы и лучшие моменты

«МЮ» начал boxing day домашней ничьей против «Бернли» (2:2) в 20-м туре АПЛ.
Факты:
- «МЮ» лишь во второй раз в сезоне не смог победить дома (из 14 матчей). В первом случае «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» – 1:2.
- «Бернли» за матч нанес два удара в створ – оба стали голевыми
- После 20-и туров «МЮ» набрал 43 очка, «Бернли» – 33
- Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа, Шоу, Рохо, Джонс, Янг, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку, Ибрагимович
- Стартовый состав «Бернли»: Поуп, Бардсли, Тэйлор, Лонг, Ми, Дефур, Эрфилд, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Барнс
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 20
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Бернли» (Бернли) – 2:2 (0:2)
Голы: Лингард, 53 (ВИДЕО), 90. – Барнс, 3 (ВИДЕО). Дефур, 36 (ВИДЕО).
Лучшие моменты
0:1. После подачи со штрафного Барнс открывает счет.Открыть видео
Удар Лукаку и два угловых «МЮ».Открыть видео
0:2. Дефур забивает супергол со штрафного!Открыть видео
Опасный удар Рэшфорда. Спасает защитник.Открыть видео
Ибрагимович бьет выше.Открыть видео
Мощный удар Погба. Но чуть вышеОткрыть видео
Гости под конец первой половины провели затяжную атакуОткрыть видео
Второй тайм. Лингард упускает прекрасный шанс забитьОткрыть видео
1:2. Лингард пяткой оформляет супергол и дарит надежду хозяевам поля.Открыть видео
Лукаку и Шоу не смогли пробить оборону гостейОткрыть видео
Погба пробил мимоОткрыть видео
2:2. Тот же Линград уже в компенсированное время приносит «Юнайтед» ничью.Открыть видео
Статистика и текстовая трансляция
Фото: Stu Forster/Getty Image
Читайте также:
Кейн бьет рекорд АПЛ, державшийся 22 года. И еще обходит Месси
«А вот и два моих главных подарка». Как звезды футбола отметили Рождество