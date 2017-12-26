Лингард в добавленное время спасает «МЮ»: голы и лучшие моменты

Лингард в добавленное время спасает «МЮ»: голы и лучшие моменты

18:09

«МЮ» начал boxing day домашней ничьей против «Бернли» (2:2) в 20-м туре АПЛ.

Факты:

  • «МЮ» лишь во второй раз в сезоне не смог победить дома (из 14 матчей). В первом случае «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» – 1:2.
  • «Бернли» за матч нанес два удара в створ – оба стали голевыми
  • После 20-и туров «МЮ» набрал 43 очка, «Бернли» – 33
  • Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа, Шоу, Рохо, Джонс, Янг, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку, Ибрагимович
  • Стартовый состав «Бернли»: Поуп, Бардсли, Тэйлор, Лонг, Ми, Дефур, Эрфилд, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Барнс

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 20

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Бернли» (Бернли) – 2:2 (0:2)

Голы: Лингард, 53 (ВИДЕО), 90. – Барнс, 3 (ВИДЕО). Дефур, 36 (ВИДЕО). 

Лучшие моменты

0:1. После подачи со штрафного Барнс открывает счет.

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Удар Лукаку и два угловых «МЮ».

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0:2. Дефур забивает супергол со штрафного!

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Опасный удар Рэшфорда. Спасает защитник.

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Ибрагимович бьет выше.

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Мощный удар Погба. Но чуть выше

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Гости под конец первой половины провели затяжную атаку

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Второй тайм. Лингард упускает прекрасный шанс забить

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1:2. Лингард пяткой оформляет супергол и дарит надежду хозяевам поля.

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Лукаку и Шоу не смогли пробить оборону гостей

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Погба пробил мимо

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2:2. Тот же Линград уже в компенсированное время приносит «Юнайтед» ничью.

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Статистика и текстовая трансляция

Фото: Stu Forster/Getty Image

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