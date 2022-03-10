Что означают для «Челси» санкции против Абрамовича: процесс продажи клуба остановлен, трансферы пока невозможны

Все активы российского бизнесмена в Великобритании заморожены.

Все активы российского бизнесмена в Великобритании заморожены.

В четверг Великобритания объявила о внесении в санкционный список нескольких российских бизнесменов и руководителей крупных компаний. В их числе оказался и владелец «Челси» Роман Абрамович

Несколько дней назад Абрамович заявил о решении продать лондонский клуб, которым он владел с 2003 года. Сумма сделки оценивалась в 2-4 млрд евро

Сегодняшнее решение казначейства Великобритании фактически означает, что Абрамович не сможет осуществить сделку по продаже клуба

Билеты на домашние игры «Челси» теперь купить нельзя, клуб ограничили в тратах на выездные матчи

Санкции против Абрамовича бьют не только по нему самому, но и по «Челси» и его болельщикам. Daily Mail пишет, что с сегодняшнего дня будет закрыт клубный магазин, а у болельщиков не будет возможности купить билеты на домашние матчи. Пока на «Стэмфорд Бридж» смогут попасть только владельцы абонементов. Они заполняют большую часть трибун, но при новых реалиях примерно треть останется пустовать: в этом сезоне владельцами абонементов являются 28 тысяч болельщиков, а стадион вмещает 41 тысячу.

В новых условиях клуб также ограничен в расходах. «Челси» не может тратить более 20 тысяч фунтов на организацию выездных матчей. Если в пределах Англии этой суммы еще хватит, то вот для европейских выездов ее может оказаться недостаточно. На следующей неделе «Челси» предстоит играть в гостях с «Лиллем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, существует ограничение по сумме трат на обеспечение обслуживания домашних игр, включая оплату работы стюардов и точек питания.

«Челси» продолжит платить игроками и персоналу, но пока не вправе заключать новые контракты и оформлять трансферы

Но все это мелочи по сравнению с тем, что новые санкции не позволят Абрамовичу продать «Челси». Делать это, вероятно, придется самому правительству Великобритании.

Еще одно важное последствие санкций в отношении Абрамовича — запрет на трансферную деятельность: клуб не может подписывать новых игроков и заключать новые контракты с теми футболистами, что уже есть в команде. Единственный положительный момент для клуба в этой ситуации: ему не запрещено выплачивать зарплату игрокам, тренерам и персоналу. Все ограничения продолжат действовать, пока Абрамович остается владельцем клуба.

Министр культуры Великобритании Нади Доррис не оставила сомнений в серьезности последствий для клуба:

— Очевидно, что сегодняшние санкции имеют прямое влияние на «Челси» и его болельщиков. Мы прилагаем все усилия, чтобы эти важные санкции не нанесли излишнего вреда клубу. Мы выдаем ему специальную лицензию, чтобы он мог продолжить играть и работать, а также платить персоналу. Понимаю, что это вызовет некоторую неопределенность, но правительство продолжит работать с клубом. Санкции должны быть направлены на тех, против кого они введены. Футбольные клубы — это культурное достояния и основа нашего общества. Мы стараемся защитить их.

Абрамович не сможет продать «Челси», но за него это сделает правительство Великобритании

Санкции против Абрамовича были введены в самый разгар переговоров о продаже клуба. Сначала владелец передал управление фонду «Челси», а через несколько дней выступил с заявлением о готовности расстаться с клубом:

— Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение о продаже, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Продажа клуба не будет ускорена, но станет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу.

Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв военной операции на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

У Абрамовича не было недостатка в предложениях по покупке. В прессе писали о 10 реальных кандидатах, но публично свой интерес к покупке подтвердили далеко не все. Основными претендентами до недавнего времени назывались швейцарский бизнесмен Хайнйорг Висс, американский владелец инвестиционной фирмы и бейсбольной команды Тодд Боли, а также еще один миллиардер из США — Стивен Росс. Позже в прессу просочилась информация еще о ряде предложений, включая частный консорциум из Саудовской Аравии, турецкого магната и британского миллиардера Ника Кэнди.

В связи с новыми санкциями продажа клуба Абрамовичем стала невозможной, но это не означает, что «Челси» не может быть продан новому владельцу — просто в роли продавца будет выступать уже не российский олигарх. The Telegraph сообщает, что для осуществления сделки нужно специальное разрешение от правительства Великобритании, которое фактически и будет выполнять продажу. При этом сумма едва ли превысит 2 млрд фунтов. Очевидно, что Абрамович этих денег получить не сможет. Российский бизнесмен заявлял, что собирается перевести все средства от продажи пострадавшим от конфликта на Украине. Фактически правительство Великобритании национализирует «Челси» и само продаст его. Не исключено, что деньги от продажи также поступят в благотворительный фонд, но тратиться они станут уже не от имени Абрамовича.

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