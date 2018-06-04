«Вы уже кричите «караул». Черчесов – о сборной перед Турцией

10 дней до старта ЧМ-2018. Пресс-конференция в преддверии последего контрольного матча.

Об итогах работы в расширенном составе, будущем и Марио Фернандесе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед контрольной игрой с Турцией поделился впечатлениями от сбора в Австрии.

– Подведите итоги сбора, когда команда работала в расширенном составе. Вы довольны?

– Доволен тем, как сбор прошел, выполнили все, что планировали. Никогда не бывает, что 28 футболистов в команде и все здоровы. Нужны были паузы, чтобы что-то подлечить – Рауш, Дзюба, Дзагоев и Ерохин, например, пропускали тренировки. Все, кто были на поле, свою задачу выполняли, но были нюансы, которые мы должны учитывать. Понятно, результат матча с Австрией (0:1) не устраивает. Иногда не говорю какие-то вещи, чтобы это не звучало как оправдание. Последний матч был у ребят 17 дней назад. Если бы мы сыграли этот матч оптимально, то я бы больше насторожился, чем когда мы проиграли. Есть вещи, которые мы должны соблюсти, чтобы в решающий момент мы были готовы. Убежден, что в матче с Турцией все будет посвежее и получше. Кстати, если кому интересно, то по сравнению с прошлым годом, сравнивая матч с венграми, мы были готовы намного лучше в матче с австрийцами. Отчасти не позволила организация игры. Работали над этим. Раз набегали больше, значит, команда проявляет себя, проявляет характер.

– У Марио Фернандеса хорошие шансы сыграть в товарищеским матче? – вопрос бразильского журналиста Черчесову.

– У нас контрольный матч, не товарищеский (отвечает на английском, затем переходит на русский). Понятно, что вас интересует Марио, если мне не изменяет память, он сыграл около 60-70 минут. Так и планировали. У нас шесть игроков ЦСКА, тренер по физподготовке из ЦСКА, врач из ЦСКА, играем на стадионе ЦСКА, поэтому у него ничего не поменялось.

– Вы уже почти 2 года тренируете сборную.

– В августе будет 2 года.

– Все-таки будет?

– Убежден, что будет.

– Довольны этим отрезком?

– Многие футболисты, которые с нами были и играли в основном составе, выбыли. Мы какие-то вещи планируем, но что-то планировать нельзя. Шесть футболистов выпали поле игр с Бразилией и Аргентиной. Но никаких отговорок у нас нет, отношением и работой футболистов я доволен. Австрийцы в последние годы – камень нашего преткновения. Но, опять же, доволен подходом футболистов и их работой.

– Вы были первым капитаном сборной. Как вам помог этот опыт?

– Круг замыкается, как говорится. Чемпионат мира у нас дома. Когда был первым капитаном настоящей российской сборной, так сказать нынешнего созыва, теперь представляю страну как главный тренер. Игорь Акинфеев будет выводить команду, а я их готовить.

О Рауше, Ташаеве и Нойштедтере

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед контрольной игрой с Турцией рассказал о футболистах, не вошедших в окончательную заявку на ЧМ.

– На левом фланге остался один Жирков. Не будет ему сложно в силу возраста?

– Ели вы Кудряшова не считаете игроком, который играет слева, тогда Жирков один. Что касается возраста, все отмечали, что сегодня Юра лучше выглядит, чем в прошлом году. Так что слева могут играть и Жирков, и Кудряшов. Справа – Фернандес и Смольников. Что касается Рауша, у него пару дней подряд были проблемы с мышцами спины. Ждал до конца, все равно надо быть объективным по отношению к футболистам. В воскресенье Рауш покинул тренировку из-за боли, нельзя, чтобы подобное могло всплыть на ЧМ.

– Если сборная проиграет Турции, то нужно кричать караул?

– Караул вы уже кричите. Мы такими категориями не рассуждаем. Если брать наш путь, то мы его начали с Турцией. 31 августа начали подготовку к чемпионата мира – начали и закончим подготовку на них. Вы никогда не были в нашей шкуре, поэтому не можете понять, как мы думаем. Ни вратарь, ни тренер ничего не могут предсказать заранее. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Готовы к матчу с Турцией, надеюсь, что зрители придут и поддержат нас.

– Почему мы не устраиваем шоу из объявления заявки на ЧМ? Кажется, что это добавляет скованности борной.

– Абсолютно не согласен. Такой открытой сборной, как сейчас, у нас не было давно. Расширенный состав мы объявляли открыто, пригласили журналистов. Насколько я знаю, никто из других сборных не делает из окончательной заявки шоу. Это должно проходить тихо, внутри команды.

– Как прокомментируете непопадание Ташаева и Чалова в окончательную заявку?

– Посмотрели все сборы, проанализировали, оценили. Понятно, народу хочется видеть новые имена, но знаете как бывает: двери ни для кого не закрыты, а за дверью стоит автоматчик. К нашему сожалению и их, мы вызвали их чуть позже, чем нужно. Они нас полностью устраивают, но по сборам приняли такое решение. Не хотелось бы численного превосходства, нужно качественное, выбрали тех, кто лучше. Миранчук, Дзагоев и Черышев могут сыграть второго нападающего. Спокойно переговорил с каждым футболистом по-человечески и по-тренерски. Если вы думаете, что мне приятно исключать футболистов, то это не так, но есть работа, которую я должен выполнять.

– У Нойштедтера был кричащий пост в Insagram: «Шокирован и разочарован» и так далее. Сложилось чувство недопонимания.

– Если бы он радовался, что не попал в заявку, тогда это было бы криком души. А так – это нормальное явление. Мы с ним поговорили.

– Все-таки переговорили?

– Естественно. Я же вам сказал, что все были у тренера. Есть такая специфика в моей работе. Моя задача – объяснить, а примет уже футболист или нет – это остается на его… Я делаю свою работу. Он может согласиться или нет, но причину он должен знать.

– Могли бы объяснить, как проходил выбор между Нойштедтером или Семеновым?

– Нюансов много, решение принято. За спиной ничего говорить не стану. Мы с футболистами поговорили, они все знают.

– После матча с Австрией вы сказали, что не совсем зашла схема с четырьмя защитниками. Планируете ее дальше использовать?

– Планируем и эту, и ту систему. Тренируем обе схемы. Больше 4 тренируем, потому что в 5 уже наигрались, как говорится. Многие ребята по схеме с пятью играют в своих клубах, а с четырьмя – нет. Если бы все защитники были здоровы, то возможно играли бы по-другому. Но нет Джикии, Васина, нам нужно выходить из ситуации. Кроме того, нужно учитывать соперников. У нас есть восстановившиеся полузащитники – то добро, что у нас есть, нужно правильно использовать.

Игорь Акинфеев: «На сборную России всегда оказывается давление»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев дал свой комментарий в преддверии товарищеского матча с Турцией.

– Готовы к давлению, которое будет на ЧМ?

– На нас давление оказывается всегда. В прошлом году был тестовый турнир, там такое же давление было. Не каждому дано сыграть на ЧМ. Мы должны подойти к нему с максимальной готовностью и выигрывать каждый матч. Ничего бояться нельзя.

– Общались с партнерами по команде после Австрии? Вы потом резко высказались по нагрузкам.

– Это кажется со стороны, что я резко сказал. В игре всегда важен результат. Все идет от него. Если бы был хороший результат с Австрией – ничего такого бы не было.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Виталий Белоусов

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