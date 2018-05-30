«Матч ТВ» и сайт канала покажут все матчи ЧМ-2018

Матч открытия Россия - Саудовская Аравия прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин.

«Матч ТВ» – единственный федеральный канал, который в максимально полном объеме покажет чемпионат мира-2018. Зрителям телеканала будут доступны для просмотра абсолютно все матчи турнира. Почти половина из всех игр (30) транслируются в прямом эфире на «Матч ТВ», остальные – в повторе.

Голосами чемпионата мира станут хорошо знакомые зрителям профессиональные комментаторы «Матч ТВ». Они выступят также в роли экспертов многочисленных студийных эфиров, которыми, наряду с трансляциями, будет наполнен эфир «Матч ТВ» на протяжении всего чемпионата.

Матч открытия Россия – Саудовскуя Аравия прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин. Перед играми, в перерывах и после матчей телеканал предложит вниманию зрителей прогнозы, анализ и мнение профессиональных экспертов.

Во время чемпионата мира запустятся Дневники о жизни и приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект называется «По России с футболом». Зритель узнает детали прибытия туристов на турнир: сколько денег потратили, как добирались, что удивило в России? Будут показаны прогулки с фанатами в городах чемпионата мира, гости РФ прокомментируют уровень организации, гостеприимство, достопримечательности и, конечно, футбол.

За день до старта главного турнира в мировом футболе «Матч ТВ» запустит проект «День до». Эфир будет полностью посвящен городам чемпионата мира и рассказу о том, насколько страна готова к ЧМ. Это будет марафон, почти без перерывов, из сюжетов в городах-хозяевах ЧМ. Зритель из первых уст узнает, насколько «ЗА ДЕНЬ» до ЧМ все готово, чем живет каждый город-участник.

13 июня на смотровой площадке Воробьевых гор начнет свою работу студия «Матч ТВ», оформленная в виде футбольного мяча, окруженного орбитами. Стеклянные витражи студии покрыты специальной высокотехнологичной пленкой, которая фильтрует солнечный свет и может становиться как абсолютно непроницаемой, так и полностью прозрачной. Внутри студийного «мяча» зрители увидят комментаторов и приглашенных экспертов канала, а орбиты вокруг шара будут круглосуточно выводить новостную информацию по чемпионату мира.

Экспертами «Матч ТВ», помимо комментаторов телеканала, на время чемпионата мира станут Александр Кержаков, Денис Глушаков (в случае, если не попадет в окончательный состав сборной России), Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев и другие.

Бесплатный просмотр трансляций всех матчей в высоком качестве и в прямом эфире будет у пользователей интернета на сайте matchtv.ru. Впервые в истории чемпионатов мира во время трансляций пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер, в числе которых: тактическая камера (паук), боковая камера (офсайд), камера, которая следит за звездными игроками из двух команд. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

Хайлайты матчей, видео-профайлы всех стран-участников будут доступны на всех цифровых площадках «ГПМ Матч». В качестве дополнительного контента к трансляциям футбольных поединков посетители сайта matchtv.ru получат полную статистику турнира, рассказы о звездах чемпионата, интерактивные опросы и голосования, комментарии на самые горячие темы экспертов и блогеров, яркие репортажи спецкоров из всех городов ЧМ-2018, оперативные интервью с игроками и тренерами сборной России, а также самыми интересными участниками главного спортивного события года.

Привычная программа телеканала претерпит значительные изменения. Вещание «Матч ТВ» будет полностью посвящено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут предложены прямые трансляции и повторы игр, студийные обвязки матчей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и прямые включения с мест баталий футбольного чемпионата.

«Матч ТВ» заранее запустил ряд программ, приближающих чемпионат мира. Ни один из федеральных каналов не освещает грядущий турнир в таком объеме: