«Экспериментировать нас заставляли травмы». 13 вопросов Черчесову перед матчем со сборной Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы перед товарищеским матчем со сборной Австрии.

- Вы шесть лет провели в Австрии, будучи игроком, и еще несколько лет в качестве тренера. Каково было вернуться?

- Чувствую себя здесь почти как дома. Был сегодня на стадионе, зашел в раздевалку, посидел на скамейке, на которой раньше проводил матчи как тренер. Поэтому все прекрасно. С Австрией у нас разные ситуации: у них товарищеская игра, у нас – впереди ЧМ.

- Как оцените готовность сборной России? – спрашивают австрийские журналисты.

- Это лучше спросить у моего коллеги. Что касается сборной Австрии, то при Франко Фода (тренер австрийской команды. – «Матч ТВ») она провела несколько матчей. И эти матчи отличаются от того, чтобы было до этого. Применялись несколько схем – в последней игре, например, была с тремя центральными защитниками.

- Вы пересекались с Фода в качестве тренеров. Какие воспоминания об этом?

- Действительно мы играли друг против друга. Он тренировал «Штурм», а я «Тироль» - в Кубке мы победили 3:0. Поэтому воспоминания приятные. «Штурм» при Фода был сильной командой, это замечательный тренер.

- Австрия в Инсбруке никогда не проигрывала. Если сборная России завтра уступит, что это будет означать для вас? Усилится ли давление в России?

- Во-первых, мы такими категориями не рассуждаем: «Что будет, если?» Слово «если» вообще не люблю, непонятное какое-то. Постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть. А что касается того, что сборная Австрии не проигрывала здесь, то все когда-то случается впервые. Нас ждет матч с хорошей командой. Мы к нему готовы.

- Сборная Саудовской Аравии вчера проиграла 1:2 итальянцам. На игру ездил ваш ассистент Мирослав Ромащенко. Какое мнение о сопернике на ЧМ у него сложилось? И доказывает ли этот результат, что нельзя эту сборную закидывать шапками, как думают порой болельщики?

- Пока с Мирославом мнения не обменивались, он вернулся только в 4 утра. Но, естественно, мы изучаем соперников по группе на ЧМ. В последних матчах они играют в совершенно другой футбол: новый тренер (Хуан Пицци, экс-тренер сборной Чили. – «Матч ТВ»), новые игроки. Как вы могли видеть вчера, все команды в нашей группе очень техничные. Понятно, что уровень разнится, но мы никогда не говорили, что есть проходимые соперники. Теперь вы в этом убеждаетесь.

- Как чувствует себя Артем Дзюба? Он пропустил начало сбора.

- Артем тренируется, потихоньку обретает форму. Сегодня было видно, что он уже полегче двигается. Он делал и дополнительные индивидуальные занятия. Надо еще и Дзагоева отметить, они вместе с Артемом выбыли и вместе вернулись. Ерохин пропустил несколько тренировок. Но сейчас все в строю. И все чувствуют себя хорошо как личности. Теперь надо выходить на свой уровень. Мы на правильном пути.

- Меньше недели до определения заявки на ЧМ. Матч с Австрией будет экспериментальным или уже очерчен костяк?

- Костяк, естественно, есть. Но и завтрашний матч даст определённые идеи. Мы внимательно следим за показателями каждого игрока. Кто реально готов, а не кого как зовут.

- Перед Кубком конфедераций на товарищеский матч с Венгрией вы не включили в заявку нескольких футболистов. В итоге они и не попали в окончательную заявку на турнир. Сколько игроков будет заявлено на матч с Австрией?

- Тогда мне менеджер команды сказал, что можно включить только 23 человека. Так и сделали. Вчера тоже этот момент обсуждали, нам сказали – опять 23 в заявке. Как скажут, так и сделаем. Но если бы можно было включить всех, то включили бы всех.

- В России многого ожидают от сборной. Как далеко должна пройти команда, чтобы вы сказали – это успешный чемпионат?

- От каждой страны, где проходит турнир, ждут большего, чем на обычных чемпионатах. В плане организации ЧМ могу вас заверить, что все в порядке: инфраструктура, логистика, аэропорты. Всех гостей ждет хорошее время. Что касается команды, то не будем пока заглядывать вперед. На сегодняшний момент сборная России, кроме одного турнира, не проходила дальше группы. У нас есть четкая задача, как и у всех сборных: идти шаг за шагом. Об этом говорил и тренер сборной Германии, фаворита ЧМ. Считаю, это правильно.

- Связывался ли с вами перед турниром Владимир Путин?

- Впервые с ним увиделся в 2002 году, накануне чемпионата мира он приехал к нам на тренировку. Пожелал успеха. Он также присутствовал на Кубке конфедераций. Уверен, будет он и на матче открытия ЧМ. Пользуясь случаем, приглашая его к нам на тренировку.

- Насколько для вас важен результат в матче с Австрией? Если проиграете, болельщики могут сказать, что все пропало.

- Нас заставляли экспериментировать травмы и пропуски сборов игроками. Это первое. Второе: обе команды захотят показать максимум. У нас за плечами 12 дней хорошей подготовки. Команда выходит на другой функциональной уровень, мы хотим выиграть. Чтобы команда почувствовала уверенность, а болельщик оценил по достоинству.

- В субботу был финал Лиги чемпионов. Что интересного отметили для себя?

- Это игра показала, что одной команде очень повезло. Что везение в футболе играет большую роль. «Реал» в последних матчах не всегда был лучшей командой, но он прошел дальше. Это доказывает, что он обыгрывает соперников на классе. Я смотрел больше игр «Ливерпуля», потому что он играл против «Спартака». Это очень быстрая команда, я болел за нее в финале, но победил опытный «Реал», которому подфартило.

- Салах получил травму в финале. Если он не успеет набрать форму, это меняет планы России?

- Вы сейчас говорите об игре, которая состоится 19-го числа. Долгая история. А нам надо все это время готовиться. Во время игры я переживал за Салаха, потому что болел за «Ливерпуль». Надеемся, что ничего серьезного нет. Но по этому вопросу пока не общаемся. Когда начнется подготовка к данному матчу, тогда будем смотреть, сможет ли он сыграть.

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода: «У России сильная атака»

- Как проходят сборы?

- Они начались только в пятницу, плюс приехало только 18 игроков – остальные были еще в клубах. Но мы хорошо провели полученное время.

- Как оцените сборную России?

- Ваша команда быстро выходит из обороны, у нее хороший контрпрессинг. Из футболистов отмечу Смолова, Головина, Дзагоева, Ерохина и Самедова. Есть сильная атакующая линия, но мы попробуем ей противостоять. Плюс Россия часто меняет тактическую схему, играя и 3-4-3, и 5-3-2. Мы готовы к этому.

- Вы сталкивались с Черчесовым как игрок и как тренер. Что запомнилось?

- Да, будучи игроками, мы ни раз встречались друг против друга. Например, в Кубке Германии, когда играли «Байер» и «Дрезден». Все дошло до серии пенальти, я свой удар забил, но Черчесов взял самый последний удар. Наш игрок хотел перехитрить вратаря и перекинуть через него мяч, но Черчесов сыграл на опыте. И мы вылетели из Кубка.

- Алаба пропустил две тренировки. Он сыграет завтра?

- Не могу точно сказать. Сегодня он сказал, что чувствует себя намного лучше.

- После одной из игр вы были недовольны медленным выходом в атаку. Как это исправляли?

- Это было против Уругвая. В матче с Люксембургом достаточно быстро мы играли только 20 минут, а потом почему-то сбавили. А вот со Словенией игра нам удавалась.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Micha Will/Stringer/Bongarts/Gettyimages.ru

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