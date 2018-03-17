«Никчемный дурак! Зачем сюда вмешивать футбол?» Спорт против СМИ и политики

Футбол

Ливерпуль - Уотфорд. 5:0. Мохамед Салах делает покер

Футбол

«Удинезе» уступил «Сассуоло»

Футбол

Ливерпуль - Уотфорд. 4:0. Мохамед Салах оформляет хет-трик

Хоккей

Нападающий «Рейнджерс»: «Говорю Зарипову: «а у вас тут ошибка. Написано Данис, а не Денис»

Футбол

Удинезе - Сассуоло - 1:2. Голы

Футбол

Андрей Ещенко: «Никто не отменял задачу занять первое место»

Хоккей

«Виннипег» остался без Куликова на два месяца

Хоккей

Андрей Марков: «Зарипов – отличный игрок. Был момент, и Данис его использовал»

Хоккей

Иржи Секач: «Зарипов был заведен, это помогло нам»

Футбол

Курбан Бердыев: «Во втором тайме «Спартак» на поле я не видел»

Футбол

Удинезе - Сассуоло. 1:2. Стефано Сенси

Футбол

Ливерпуль - Уотфорд. 3:0. Роберто Фирмино забивает пяткой

Футбол

Массимо Каррера: «Ивелин Попов болел за «Рубин», это нормально»

Хоккей

Давид Рундблад: «Выиграв 4:0, мы не решили, что и серия закончится с тем же счетом»

Хоккей

Григорий Денисенко: «Можно ли вообще «грохнуть» СКА в этой серии? Конечно»

Футбол

Ливерпуль - Уотфорд. 2:0. Мохамед Салах

Футбол

Курбан Бердыев: «Пропущенные голы? Да, таких ошибок надо избегать»

Футбол

Массимо Каррера: «Мы поменяли игру в центре поля и проявили характер»

Футбол

«Бордо» на своем поле уступил «Ренну»

Футбол

Рубин - Спартак - 1:2. Голы и лучшие моменты

Футбол

Удинезе - Сассуоло. 1:1. Секо Фофана

Футбол

Удинезе - Сассуоло. 0:1. Али Аднан (автогол)

Хоккей

Александр Судницин: «От мастеров, играющих в СКА, можно ожидать чего угодно»

Зимние виды

Румянцев стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира

Футбол

Болельщикам «Спартака» не дали пронести баннер в память о Табакове из-за отсутствия документов

Футбол

Анжи - Тосно - 2:0. Голы и лучшие моменты

Хоккей

Олег Знарок: «Не думаю, что мы выдержим при игре в 6 защитников»

Футбол

Рубин - Спартак. Педру Роша упускает шанс забить

Футбол

«Спартак» победил «Рубин» в Казани благодаря голам Ханни и Адриано

Футбол

Дубль Антона в ворота «Тосно» поднял «Анжи» из зоны вылета

Футбол

Иван Таранов: «Присоединяюсь ли к акции Чочиева в поддержку Кокорина? Я присоединяюсь к победе»

Футбол

Рубин - Спартак. Нобоа попадает в перекладину

Футбол

Анжи - Тосно. Рикардинью бьет выше ворот

Футбол

Рубин - Спартак. 1:2. Луис Адриано

Футбол

Рубин - Спартак. Удар Карадениза головой в дальний угол ворот