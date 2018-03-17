«Никчемный дурак! Зачем сюда вмешивать футбол?» Спорт против СМИ и политики

На неделе премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон запустили новую волну разговоров о бойкоте Англией чемпионата мира в России (из-за трагического инцидента в городе Солсбери, где бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом). Но футбольная общественность пока не торопится соглашаться с госдеятелями.
Сол Кэмпбелл vs Тереза Мэй
Гари Невилл vs Борис Джонсон
Гарет Саутгейт vs The Sun
Антон Алиханов vs Тереза Мэй
Джанни Инфантино vs AS
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