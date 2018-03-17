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«Никчемный дурак! Зачем сюда вмешивать футбол?» Спорт против СМИ и политики

«Никчемный дурак! Зачем сюда вмешивать футбол?» Спорт против СМИ и политики

21:11

На неделе премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон запустили новую волну разговоров о бойкоте Англией чемпионата мира в России (из-за трагического инцидента в городе Солсбери, где бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом). Но футбольная общественность пока не торопится соглашаться с госдеятелями.

Сол Кэмпбелл vs Тереза Мэй  

Гари Невилл vs Борис Джонсон

Гарет Саутгейт vs The Sun

Антон Алиханов vs Тереза Мэй

Джанни Инфантино vs AS

Фото: WPA Pool / Pool / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Christopher Furlong / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Куденко, РИА Новости/Игорь Зарембо

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