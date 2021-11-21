До ЧМ в Катаре остался ровно год. Как сейчас выглядят стадионы будущего турнира

Россия поборется за то, чтобы сыграть на мировом первенстве.

Россия поборется за то, чтобы сыграть на мировом первенстве.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября 2022 года и продлится до 18 декабря. На данный момент известны 13 из 32 участников турнира

Сборная России весной примет участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части турнира

Матчи ЧМ-2022 примут 5 городов и 8 стадионов. Для сравнения, ЧМ-2018 в России проходил в 11 городах на 12 стадионах

Все арены будущего чемпионата мира расположены максимально компактно. Наибольшее расстояние между двумя стадионами составляет всего 70 км

Из-за климатических условий Катара турнир пройдет в конце года (летом температура достигает 50 °C). При этом все стадионы ЧМ будут оснащены специальными системами охлаждения

По предварительным подсчетам, на подготовку инфраструктуры к предстоящему турниру Катар потратит более 200 миллиардов долларов

Национальный стадион (Лусаил)

Вместимость: 86 250 зрителей

Окончание строительства: 22 ноября 2021 года

Самый большой стадион ЧМ, на котором будут сыграны главные матчи турнира — открытие и финал. Строительство арены началось весной 2017 года. От столицы Катара Дохи до стадиона можно добраться на метро. Расстояние позволяет: это примерно как доехать от Красной площади до Ясенево. Построить стадион планировалось еще в 2020-м, но сроки строительства увеличились на год. До чемпионата мира на новенькой арене планируется провести около 10 матчей.

«Эль-Байт» (Эль-Хаур)

Вместимость: 60 000 зрителей

Открытие: февраль 2020 года

Дизайн этой арены вдохновлен традиционными кочевыми палатками народов Катара. Прямо на стадионе расположится гостиница. Из лучших номеров открывается вид прямо на поле. По окончании ЧМ вместимость стадиона уменьшится вдвое, а освободившееся пространство будет использовано под отель, торговый центр и спортивные объекты.

«Эль-Тумама» (Доха)

Вместимость: 40 000 зрителей

Открытие: 22 октября 2021 года

Дизайн этого стадиона обязан традиционному восточному головному убору — такии, или тюбетейке. Открытие «Эль-Тумама» состоялось в октябре, когда на арене «Аль-Садд» под руководством Хави обыграл «Аль-Райян» в финале Кубка Эмира Катара.

«Рас Абу Абуд» (Доха)

Вместимость: 40 000 зрителей

Окончание строительства: конец 2021 года

Стадион будут располагаться в очень живописном месте прямо на берегу Персидского залива. В его строительстве использовались необычные материалы — переработанные транспортные контейнеры. «Рас Абу Абуд» станет временным стадионом — сразу после чемпионата мира его разберут.

«Эдьюкейшн Сити» (Эль-Райян)

Вместимость: 45 350 зрителей

Открытие: июнь 2020 года

После ЧМ этот стадион также ждет реконструкция: вместимость сократят на 20 тысяч, а арену отдадут под нужды университетских спортивных команд (отсюда и название). «Эдьюкейшн Сити» уже успел получить и неофициальное прозвище — «Алмаз в пустыне». Значительная часть стадиона была построена из экологически безопасных материалов, поэтому его считают одним из самых «зеленых» в мире.

«Ахмед бин Али» (Эль-Райян)

Вместимость: 44 740 зрителей

Открыт в 2003-м, реконструирован в 2020-м

Стадион круто проапргрейдили к чемпионату мира, и теперь эта арена мало напоминает предыдущий вариант. Старый стадион попросту снесли в 2015 году и построили на его месте новый. При этом материалы, образовавшиеся в результате сноса, использовали в строительстве новой арены. Ее открыли в прошлом году, на ней были сыграны несколько матчей клубного чемпионата мира.

«Халифа» (Эр-Райян)

Вместимость: 40 000 зрителей

Открыт в 1975-м, реконструирован в 2017-м

Третий и самый старинный стадион, расположенный в Эр-Райяне. Его также серьезно модернизировали к чемпионату мира. Именно на этой арене свои домашние встречи проводит сборная Катара. «Халифа» принимала не только футбольные матчи, в 2019 году здесь прошел чемпионат мира по легкой атлетике.

«Эль-Джануб» (Эль-Вакра)

Вместимость: 40 000 зрителей

Открытие: май 2019 года

Стадион имеет криволинейный постмодернистский и неофутуристический дизайн. Крыша спроектирована по мотивам парусов традиционных лодок, на которых в Персидском заливе работали местные ловцы жемчуга. После чемпионата мира арена станет домашней для клуба «Аль-Вакр», при этом ее вместимость уменьшится вдвое.

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