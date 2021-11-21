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До ЧМ в Катаре остался ровно год. Как сейчас выглядят стадионы будущего турнира

21 ноября 13:01
До ЧМ в Катаре остался ровно год. Как сейчас выглядят стадионы будущего турнира
Стадион «Халифа» / Фото: © Matthew Ashton - AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Россия поборется за то, чтобы сыграть на мировом первенстве.
  • Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября 2022 года и продлится до 18 декабря. На данный момент известны 13 из 32 участников турнира
  • Сборная России весной примет участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части турнира
  • Матчи ЧМ-2022 примут 5 городов и 8 стадионов. Для сравнения, ЧМ-2018 в России проходил в 11 городах на 12 стадионах
  • Все арены будущего чемпионата мира расположены максимально компактно. Наибольшее расстояние между двумя стадионами составляет всего 70 км
  • Из-за климатических условий Катара турнир пройдет в конце года (летом температура достигает 50 °C). При этом все стадионы ЧМ будут оснащены специальными системами охлаждения
  • По предварительным подсчетам, на подготовку инфраструктуры к предстоящему турниру Катар потратит более 200 миллиардов долларов

Национальный стадион (Лусаил)

Вместимость: 86 250 зрителей

Окончание строительства: 22 ноября 2021 года

Стадион «Лусаил»‎ / Фото: © Fadi El Assaad — FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru

Самый большой стадион ЧМ, на котором будут сыграны главные матчи турнира — открытие и финал. Строительство арены началось весной 2017 года. От столицы Катара Дохи до стадиона можно добраться на метро. Расстояние позволяет: это примерно как доехать от Красной площади до Ясенево. Построить стадион планировалось еще в 2020-м, но сроки строительства увеличились на год. До чемпионата мира на новенькой арене планируется провести около 10 матчей.

«Эль-Байт» (Эль-Хаур)

Вместимость: 60 000 зрителей

Открытие: февраль 2020 года

Стадион «Эль-Байт» / Фото: © Robbie Jay Barratt — AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Дизайн этой арены вдохновлен традиционными кочевыми палатками народов Катара. Прямо на стадионе расположится гостиница. Из лучших номеров открывается вид прямо на поле. По окончании ЧМ вместимость стадиона уменьшится вдвое, а освободившееся пространство будет использовано под отель, торговый центр и спортивные объекты.

«Эль-Тумама» (Доха)

Вместимость: 40 000 зрителей

Открытие: 22 октября 2021 года

Стадион «Эль-Тумама» / Фото: © Eurasia Sport Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Дизайн этого стадиона обязан традиционному восточному головному убору — такии, или тюбетейке. Открытие «Эль-Тумама» состоялось в октябре, когда на арене «Аль-Садд» под руководством Хави обыграл «Аль-Райян» в финале Кубка Эмира Катара.

«Рас Абу Абуд» (Доха)

Вместимость: 40 000 зрителей

Окончание строительства: конец 2021 года

Стадион «Рас Абу Абуд» / Фото: © Robbie Jay Barratt — AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Стадион будут располагаться в очень живописном месте прямо на берегу Персидского залива. В его строительстве использовались необычные материалы — переработанные транспортные контейнеры. «Рас Абу Абуд» станет временным стадионом — сразу после чемпионата мира его разберут.

«Эдьюкейшн Сити» (Эль-Райян)

Вместимость: 45 350 зрителей

Открытие: июнь 2020 года

Стадион «Эдьюкейшн Сити» / Фото: © Matthew Ashton — AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

После ЧМ этот стадион также ждет реконструкция: вместимость сократят на 20 тысяч, а арену отдадут под нужды университетских спортивных команд (отсюда и название). «Эдьюкейшн Сити» уже успел получить и неофициальное прозвище — «Алмаз в пустыне». Значительная часть стадиона была построена из экологически безопасных материалов, поэтому его считают одним из самых «зеленых» в мире.

«Ахмед бин Али» (Эль-Райян)

Вместимость: 44 740 зрителей

Открыт в 2003-м, реконструирован в 2020-м

Стадион «Ахмед бин Али» / Фото: © James Williamson — AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Стадион круто проапргрейдили к чемпионату мира, и теперь эта арена мало напоминает предыдущий вариант. Старый стадион попросту снесли в 2015 году и построили на его месте новый. При этом материалы, образовавшиеся в результате сноса, использовали в строительстве новой арены. Ее открыли в прошлом году, на ней были сыграны несколько матчей клубного чемпионата мира.

«Халифа» (Эр-Райян)

Вместимость: 40 000 зрителей

Открыт в 1975-м, реконструирован в 2017-м

Стадион «Халифа» / Фото: © Matthew Ashton — AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Третий и самый старинный стадион, расположенный в Эр-Райяне. Его также серьезно модернизировали к чемпионату мира. Именно на этой арене свои домашние встречи проводит сборная Катара. «Халифа» принимала не только футбольные матчи, в 2019 году здесь прошел чемпионат мира по легкой атлетике.

«Эль-Джануб» (Эль-Вакра)

Вместимость: 40 000 зрителей

Открытие: май 2019 года

Стадион «Эль-Джануб» / Фото: © Robbie Jay Barratt — AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Стадион имеет криволинейный постмодернистский и неофутуристический дизайн. Крыша спроектирована по мотивам парусов традиционных лодок, на которых в Персидском заливе работали местные ловцы жемчуга. После чемпионата мира арена станет домашней для клуба «Аль-Вакр», при этом ее вместимость уменьшится вдвое. 

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