Машина сгорела дотла, девушка-пилот не смогла сдержать слез. Жесть на «Дакаре»

Обзор третьего этапа. Самый эмоциональный момент - на тринадцатой минуте этого видео.

«Дакар-2018». 3-й этап. Писко – Сан Хуан де Маркона

Грузовики

1. Федерико Виллагра (Аргентина, «Ивеко») – 3:56.37

2. Эдуард Николаев – +0.35

3. Айрат Мардеев – +4.09…

14. Антон Шибалов – +1:02.52

15. Дмитрий Сотников (все – Россия, КАМАЗ) – +1:06.18.

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:09.08

2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо» – +4.05

3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Пежо») – +6.07…

37. Иван Шихотаров (Россия, «Тойота») – +1:46.34…

43. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, «Тойота») – +2:18.50.

Фото анонса: globallookpress.com

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