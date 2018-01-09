Машина сгорела дотла, девушка-пилот не смогла сдержать слез. Жесть на «Дакаре»

«Дакар-2018». 3-й этап. Писко – Сан Хуан де Маркона
Грузовики
1. Федерико Виллагра (Аргентина, «Ивеко») – 3:56.37
2. Эдуард Николаев – +0.35
3. Айрат Мардеев – +4.09…
14. Антон Шибалов – +1:02.52
15. Дмитрий Сотников (все – Россия, КАМАЗ) – +1:06.18.
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:09.08
2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо» – +4.05
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Пежо») – +6.07…
37. Иван Шихотаров (Россия, «Тойота») – +1:46.34…
43. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, «Тойота») – +2:18.50.
Фото анонса: globallookpress.com