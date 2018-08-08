«Я была ошеломлена его талантом». Спецвыпуск программы Ягудина «Тает лед» памяти Дениса Тена

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках специального выпуска авторской программы «Тает лед» поговорил с людьми из фигурного катания, а также друзьями погибшего казахстанца Дениса Тена.

19 июля 25-летний спортсмен получил ножевое ранение в Алма-Ате, после чего потерял 3 литра крови. Тен находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, но спасти его врачам не удалось. Тен скончался в четверг, 19 июля, в больнице.

Казахстанский фигурист являлся бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в одиночном катании. Так же в его активе было серебро чемпионата мира в Лондоне и бронза ЧМ в Шанхае.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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