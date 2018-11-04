Могучие рейнджеры из России, обнаженные итальянцы и Загитова в коже. Видео лучших показательных из Финляндии

Смотрим самые яркие прокаты с показательных выступлений на Гран-при в Хельсинки.

2018-11-04T21:21:05+03:00 Смотрим самые яркие прокаты с показательных выступлений на Гран-при в Хельсинки.

Одной из первых на лед вышла спортивная пара из Италии. Ясмин Тессари и Франческо Фьоретти в Хельсинки заняли лишь 8-е место, но организаторы не могли не пригласить их на гала-концерт. Только посмотрите как они зажигают – и вам станет жарче в любой точке Земли!

К этим ребятам просим присмотреться получше. Действующие чемпионы мира среди юниоров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин накануне выиграли бронзу финского этапа Гран-при. А сегодня показали классный номер в концертном свете.

Приглашаем к экранам поклонников группы Metallica (но не только их). Лидер российской сборной в мужском одиночном катании Михаил Коляда, который этот этап Гран-при завершил на четвертом месте, показывает стильный номер под Nothing Else Matters.

А это 10 из 10! Бетина Попова и Сергей Мозгов сделали весомейшую заявку на лучший прокат вечера. Могучие рейнджеры повеселили публику и телезрителей. И да, не забывайте, что ребята – танцоры. Этот факт не мешает им устраивать на льду почти цирковое представление и даже исполнять прыжки.

Пришло время познакомиться ближе со Станиславой Константиновой. Статная красавица и проникновенный вокал Adele. Наслаждаемся выступлением серебряного призера Гран-при.

Еще одни представители Италии в нашей подборке. Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, видимо, вдохновились недавним стриптизом от нашей Елизаветы Туктамышевой. Внимание: на спортсменах минимум одежды.

А начиналось все прилично…

Всю красоту и грацию фигурного катания можно оценить по танцам Александры Степановой и Ивана Букина. Поздравляем дуэт с золотыми медалями Гран-при Финляндии.

Захватывает дух показательный Алины Загитовой в этом сезоне. Не будем браться оценивать шведку Алисию Викандер в роли Лары Крофт в недавнем перезапуске Tomb Raider, но наша олимпийская чемпионка в образе искательницы приключений просто бомба! Алина вполне может посостязаться и с другой исполнительницей роли Лары Крофт. Ее имя вы, конечно, знаете.

Страстное танго – вишенка на торте гала-вечера. Особенно в исполнении одной из самых красивых пар современного фигурного катания – Натальи Забияко и Александра Энберта.

На счету россиян в Хельсинки 3 золота, серебро и бронза. Отличный результат! Желаем его повторить и даже улучшить в Японии. NHK Trophy пройдет в Хиросиме с 9 по 11 ноября.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Хельсинки (Финляндия)

Пары. Сумма

1. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 198,51

2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 185,77

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 185,61

Женщины. Сумма

1. Алина Загитова – 215,29

2. Станислава Константинова (обе – Россия) – 197,57

3. Каори Сакамото (Япония) – 197,42…

6. Дарья Паненкова (Россия) – 161,48

Танцы. Сумма

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 200,09

2. Шарлен Гуинар / Марко Фабри (Италия) – 196,29

3. Лоррейн Макнамара / Куин Карпентер (США) – 176,66…

7. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) – 157,56.

Мужчины. Сумма

1. Юзуру Ханю (Япония) – 297,12

2. Михал Бржезина (Чехия) – 257,98

3. Чжунхван Ча (Южная Корея) – 243,19

4. Михаил Коляда – 238,79…

6. Андрей Лазукин (оба – Россия) – 218,22