Александра Степанова и Иван Букин: «Олимпийский комитет не читает письма от олимпийских чемпионов. Это же глупо!»

Призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин накануне старта чемпионата мира заверили, что уже пережили отказ в приглашении на Олимпиаду.

- На чемпионат мира, который начинается в среду в Милане, вы отправились в статусе лидеров сборной России.

И. Б.: Так получилось, что Катя Боброва с Димой Соловьевым не поехали, вот мы и оказались лидерами.

А. С.: От статуса первого номера нет никаких особенных мыслей. И от тренеров нет напутствий в стиле: «Давайте, не подведите». Так получилось, что Олимпиаду мы пропустили, поэтому остался последний старт в сезоне. Хочется откататься достойно.

- Из европейских дуэтов вы, получается, вторые по силе после французов Пападакис и Сизерона.

И. Б.: Вообще еще куча американцев и канадцев едет. Это если рассматривать весь мир.

А. С.: О местах мы не думаем. И даже не знаю: а какое должно быть ощущение у лидеров сборной? Какое-то особенное? Мы выполнили работу и надеемся доставить удовольствие зрителям, семьям, тренерам.

И. Б.: И получить кайф от своей работы!

- Можно сказать, что вынужденная олимпийская пауза пошла вам на пользу?

А. С.: Нельзя сказать, что это пошло на пользу. Просто случаются неприятные ситуации, в которых необходимо найти позитив. Да, из-за недопуска у нас действительно было больше времени на исправление недочетов. Мы съездили на шоу, выступили на публике, зарядились энергией зрителей и поработали над своими программами.

- Какие ощущения от выступлений в команде Ильи Авербуха? Вообще кататься в шоу - это больше свойственно спортсменам, завершившим карьеру.

А. С.: Это скорее свойственно спортсменам, которых любят зрители. Получить приглашение от Ильи было безумно приятно. У него очень большая команда, которая делает невероятные вещи. Мы катали наш показательный номер, который оставим в будущем, потому что он нам очень нравится.

И. Б.: Поработать с Авербухом было очень радостно, потому что он своим шоу заполнил наш не самый удачный период времени. Мы согласились сразу же. Получилось здорово!

- Сезон складывается для вас неоднозначно…

А. С.: Если брать в расчет спортивную составляющую, он складывается очень неплохо. С каждым стартом мы прибавляли. Есть все предпосылки для того, чтобы он закончился достойно на чемпионате мира. Прыгнуть выше своей головы нельзя, но мы сделаем все, на что способны.

- На Олимпиаде вы попробовали себя в роли комментаторов. Какие впечатления?

И. Б.: Непросто что-то обсуждать в эфире, когда ты сам вовлечен в процесс. Эмоции и впечатления были очень яркие, особенно от последней разминки в произвольной программе. Быть комментатором - тяжелая работа.

- Противостояние Канады и Франции в борьбе за золото вышло невероятно захватывающим.

А. С.: Канадцы Вирту и Мойр - возрастные спортсмены, которые доказали, что они лучшие. Французский дуэт Пападакис и Сизерон уже несколько лет находится на лидирующих позициях, это фигуристы со своим ярко выраженным стилем, которые катаются очень красиво. Обе пары - прекрасные и совершенно разные танцоры. Мне нравятся яркие взаимоотношения Вирту и Мойра на льду и идеальная музыкальность и мягкость французов. Турнир танцоров завершился справедливо.

- Давайте вернемся к Олимпиаде. Вы действительно подали иск против МОК?

И. Б.: Наши дела ведут профессионалы. Мы пока не знаем, что происходит, занимаемся своей работой - тренируемся и готовимся.

А. С.: Лично мы с Ваней не подавали иск, это делали другие люди. Суть проблемы в той стороне, которая нас не пригласила на Олимпиаду и до сих пор не объяснила, почему. Это не делает им чести. Если ты не хочешь видеть человека, можно же объяснить причины. Это ведь спорт! Говорить, что мы кому-то помешали - глупо. А других возможных причин мы не назовем. Прошлись по всем предположениям - и ничего нам не подходит.

- Вы с Ксенией Столбовой, второй отстраненной от Олимпиады фигуристкой, не связывались в самом начале всей этой ситуации?

А. С.: Когда это все случилось, мы списались и поддержали друг друга. А так, что нам обсуждать? Мы не в таких уж близких отношениях. Я считаю, что у нее ситуация намного тяжелее, чем у нас.

- Выдающиеся фигуристы прошлых лет во главе с Натальей Бестемьяновой написали открытое письмо в адрес МОК в вашу поддержку и защиту. Это вас хоть немного подбодрило?

И. Б.: Это было очень круто! Я уже сказал всем огромное спасибо. Самое смешное, что и на это письмо никто не ответил. И, видимо, не прочитал. То есть олимпийский комитет даже не читает письма олимпийских чемпионов. Это же глупо!

- Можно сказать, что вы оставили позади эту неприятную ситуацию?

А. С., И. Б.: Мы уже давно прошли данный этап. Идем дальше - только вперед.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков