«Медведева – не космос, и чемпионат Европы это показал». О конкуренции среди женщин

Фигуристка Антонина Дубинина на чемпионате Европы в Москве представляла Сербию. В интервью «Матч ТВ» 21-летняя спортсменка, занимающая 102-ю строчку рейтинга ISU, рассказала об уровне фигурного катания в Европе, оценила перспективы Евгении Медведевой после Пхенчхана, а также раскрыла причину смены спортивного гражданства.

– Антонина, как вам чемпионат Европы? Что скажете об уровне организации?

– Все организовано на высшем уровне, начиная от гостиницы и заканчивая ареной. Очень хороший лед, дружелюбная атмосфера. Но это не стало сюрпризом, ведь в Москве проходят этапы Гран-при, поэтому все наработано годами.

– В короткой программе вы заняли 37-е место, не сумев квалифицироваться во вторую часть соревнований. В чем причина?

– Честно говоря, я еще сама не поняла, почему так произошло. Тренировки проходили замечательно, малый процент брака. Понятно, что не особо важно то, что там у тебя получается вне соревнований, важен уже сам прокат. А в короткой программе не получились прыжковые элементы. Причем все. Было такое ощущение, что это какая-то несобранность. Выходила на лед, будто меня ждет очередная тренировка. Я потеряла на прыжках в районе 8-10 баллов. Есть злость на себя, что не собралась. Была хорошо готова к старту, но, к сожалению, в нужный момент не получилось.

– Если отойти от оценок, то на какое место вы рассчитывали изначально?

– Какие-то конкретные задачи перед собой не ставила, целью было справиться с короткой программой. В последнее время произвольная у меня хорошо выходит на всех стартах, а вот с короткой были проблемы. Если бы первая часть соревнований удалась, то, думаю, смогла бы приблизиться к десятке сильнейших. На чемпионате Европы у нас четыре лидера, как вы могли видеть из проката, а остальные все плюс-минус равные, выполняют практически одинаковый прыжковый набор. В Европе не хватает той конкуренции, которая есть в женском фигурном катании в России. Тут ты на каждом сореановании должен показывать стабильное катание и доказывать свое право выступать в главных стартах сезона, быть в обойме сборной. В Европе такого нет. Ты спокойно готовишься к очередному турниру. Никто тебя не подгоняет, не давит, не заставляет из кожи лезть, чтобы кататься чисто. Надо немного подстегнуть спортсменок.

– Евгения Медведева – это космос?

– Короткая программа чемпионата Европы показала, что нет, не космос. Алина Загитова заняла первое место. И в России есть десяток девочек, которые выполняют такой же набор, что и Женя. Просто кому-то не хватает вращения, кому-то компонентов, кому-то стабильности. У Медведевой все эти компоненты сложены воедино, поэтому она у нас сейчас лидер. Но подтягиваются и другие, подстегивая ее совершенствоваться.

– Нет опасения, что после Олимпиады у нее будет заметный спад? Юлия Липницкая и Аделина Сотникова после Сочи-2014 так и не вернулись на свой былой уровень…

– Опасения, конечно же, есть. Очень большой процент спортсменов после Игр демонстрируют спад. Но все индивидуально. Женя, насколько мне известно, трудолюбивая девочка и очень талантливая. Невозможно предугадать то, как все сложится на Олимпиаде и насколько она эмоциональна будет опустошена после нее. Не исключаю, что она выиграет соревнования у женщин и, не сбавляя темпа, войдет в сезон, а, может, будет спад или завершение карьеры.

– Кого из молодых российских девушек мы скоро сможем увидеть на международной арене?

– Трудно судить, кто из девочек сможет пробиться во взрослое фигурное катание, так как Медведева и Загитова – два железных первых номера в России. Вряд ли кто-то в ближайшее время подвинет их. Косторная, надо признать, очень хорошо проявила себя в этом сезоне, заняв третье место на взрослом чемпионате России. Если она не будет сбавлять обороты, то сможет ворваться в число лучших. Туктамышева, Радионова – опытные спортсменки, которые многого добились в нашем виде. Сейчас они выпали из обоймы из-за жесткой конкуренции. Даже не представляю, как сложится сезон, но им будет очень сложно вернуться на былые позиции, потому что постоянно мы видим новые имена в фигурном катании.

– Давайте перейдем к самому интересному: как девочка из Королева оказалась в сборной Сербии?

– Начинала я заниматься фигурным катанием в Мытищах, на тренировки меня возила мама. Там я докаталась до мастера спорта, много выступала на внутренних соревнованиях. И в какой-то момент, после первой части сезона в 2014 году, решили поехать на международные соревнования категории «Б» Bavarian Open в Оберсдорфе. Этот старт стал для меня переломным моментом. Столько новых эмоций, впечатлений, другой уровень готовности соперниц. После этого у меня появилось огромное желание выступать на международной арене. Мы знали, что много девочек тренируется в России, но выступает за другие страны. После этого подключились родители, искали связи и выходы на другие федерации. В итоге нашли возможность представлять Сербию. Там меня очень тепло встретили, президент федерации с огромным энтузиазмом принял, сразу начали оформлять документы и планировать будущее.

– Чем занимались во время годичного карантина? Не скучали по международным стартам?

– У меня получилось, что выпали два сезона. С сентября 2014-го начали получать документы, и через год я стала сербским резидентом. То есть гражданином Сербии я была, а разрешения от ISU еще не было. Оно выдается лишь первого июля. Так что я с сентября 2015 года до июля 2016-го была без международных стартов. Только сейчас понимаю: время было упущено, ведь без серьезных соревнований невозможно прибавлять. Да, были турниры рангом ниже, к которым надо было не так ответственно готовиться. Где-то немного расслабилась, где-то недоработала, а время шло…

– Насколько вообще тяжело поменять гражданство в фигурном катании?

– Как повезет. Если тебе со всех сторон помогают, то проще. В Сербии меня возили по всем местам оформлять документы, переводили на русский все, так как языка я не знаю, объясняли, где и какие бумаги необходимы. Самим без посторонней помощи было бы очень тяжело. При смене гражданства дается «карантин», во время которого ты не можешь выступать на международной арене. У меня он был один год, например. При этом ты должен получить разрешение сначала российской стороны, что там не против смены твоего гражданства, затем отправляется запрос в ISU. Благодаря моему тренеру Светлане Соколовской Россия быстро меня «отпустила», международная федерация тоже дала добро. После всех процедур я и оказалась в сборной Сербии.

– Что скажете об уровне фигуристов в Сербии?

– Можно сказать, что я являюсь главным показателем этого уровня. Спортсменок мало, в большинстве они выступают по юниоркам, а взрослых фигуристок не было. За последние четыре года, что я сотрудничаю с сербами, уровень местных спортсменок вырос. Открылось несколько новых катков в стране, девчонки начали учить тройные прыжки. Постепенно приближаемся к соседним странам в фигурном катании. Так как я одна в стране, то ношу звание чемпионки. Для участия в чемпионате Европы надо было набрать технический минимум на соревнованиях, что я сделала. Чуть ранее так же квалифицировалась по этому показателю и на чемпионат мира.

– Вы тренируетесь и живете в Белграде или Королеве?

– Живу в Королеве, а тренироваться катаюсь каждый день в ЦСКА к Светлане Соколовской. Спасибо моим родителям, что нашли для меня возможность тренироваться в хороших условиях с одной из лучших тренерских команд России. А в Белграде бываю достаточно часто, но на непродолжительное время – обычно на 3-4 дня. В основном для оформления различных документов.

– Какие планы на ближайшее будущее в спорте и вне его?

– Главная цель – чемпионат мира, на который я так давно мечтала попасть. Вся подготовка была нацелена на получение технического минимума в произвольной программе. Но было упущено время работы с «короткой». Теперь важно наработать стабильность и в этой части выступления, чтобы на мире не повторить провала чемпионата Европы. Если брать планы вне спорта, надо закончить институт, чтобы в дальнейшем смогла работать тренером. Усиленно изучаю английский язык, практикую его на соревнованиях. В дальнейшем, надеюсь, смогу поработать за границей. Судьей, например. Язык открывает новые горизонты, так что вплотную хочу им заняться.

Текст: Иван Адаменко

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости