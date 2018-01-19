18-летний Алиев дебютирует на чемпионатах Европы с серебра. У Коляды - бронза

Победить Хавьера Фернандеса сегодня было нереально.

Первым из россиян в произвольной программе выступал Александр Самарин. После неудачи в короткой Самарин не получил место в сильнейшей группе. В среду он показал только 9-й результат. Сегодня выступление вышло намного лучше, однако грубые ошибки все же были.

Михаил Коляда тоже не смог чисто откатать короткую программу, но пообещал побороться в произвольной. Он был очень сконцентрирован на выступлении, что придало его катанию скованность. Без падений, к сожалению, не обошлось. Тем не менее этого хватило для подиума.

Испанцу Хавьеру Фернандесу не требовалось совершать подвиг в произвольной программе, чтобы выиграть свое шестое подряд золото чемпионата Европы. Отрыв от конкурентов после короткой программы был достаточно комфортным. Шансов соперникам Хавьер решил не давать и показал свое золотое катание.

Дмитрий Алиев был лучшим из наших в короткой программе. Он закрывал выступления мужчин на чемпионате Европы. С психологическим давлением 18-летний дебютант континентальных первенств справился. На чемпионате России он стал третьим после Самарина и Коляды, в Европе - он второй после недосягаемого Фернандеса.

Мужчины. Сумма

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 295,55 балла

2. Дмитрий Алиев – 274,06

3. Михаил Коляда – 258,90…

6. Александр Самарин (все – Россия) – 229,81

Чем еще запомнился день

Короткую программу показали танцевальные пары. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступали первыми из российской команды. Дебютантам чемпионата Европы не досталось место в сильнейшей седьмой группе, они открывали пятую. Было видно, что ребята очень волнуются.

После проката фигуристы излучали позитив, а англичанка Тиффани продемонстрировала, насколько хорошо она уже знает русский язык, и похвасталась маникюром в цветах российского триколора.

Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали чистое и уверенное катание. Но, по мнению Иоланды Чен, комментирующей чемпионат Европы на «Матч ТВ», судьи немного придержали оценки нашему дуэту, так как они выступали первыми в сильнейшей группе.

Завершали короткую программу Александра Степанова и Иван Букин. Россияне катались раскованно и технично. Когда на табло появились высокие оценки, они, кажется, не могли поверить своим глазам. К произвольному танцу наши фигуристы подходят со вторым результатом.

Танцы на льду. Короткий танец

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 81,29 балла

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 75,38

3. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) – 74,76

4. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев – 74,43…

8. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (все – Россия) – 65,35.

Что ждать завтра

В субботу завершится соревновательная программа чемпионата Европы. В воскресенье традиционно пройдут показательные выступления. Медали завтра разыграют танцевальные пары и женщины в одиночном катании.

Время выступления российских танцевальных пар

16:03 - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

16:25 - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

16:42 - Александра Степанова и Иван Букин

Время выступления российских фигуристок

21:44 - Мария Сотскова

22:08 - Алина Загитова

22:16 - Евгения Медведева

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев