Михаил Коляда: «Невозможность выступать под флагом России на Играх-2018 дико заводит»

Двукратный победитель чемпионата России в мужском одиночном катании Михаил Коляда после завершения турнира в эксклюзивном интервью корреспонденту «Матч ТВ» рассказал о том, каким ему бы хотелось видеть будущее своего вида спорта, что он думает о допинге, и признался, что его только заводит невозможность выступать на Играх под российским флагом.

Три четверных – оптимальный вариант, чтобы программа смотрелась

– В ожидании интервью пересмотрела вашу произвольную программу с комментариями Тарасовой. Татьяна Анатольевна говорила о том, что хочет спросить у вас, когда же уже откатаете чисто. Подходила ли она к вам?

– Нет, я просто не видел ее после произвольной.

– А если все-таки попытаться ответить на ее вопрос?

– Сложно сказать.

– В чем главная трудность, если так?

– В том, чтобы собрать все четверные прыжки, которые запланированы, одновременно представив и передав зрителям идею программы, – вкупе это действительно тяжело.

Михаил Коляда выиграл чемпионат России

– На этом чемпионате России в день произвольных программ мужчин и танцоров я как раз поймала себя на том, что танцы на льду внезапно начинают мне нравиться едва ли не больше. Им усложнение идет явно на пользу, в то время как даже топовое одиночное катание постепенно становится просто набором элементов. В истории борьбы Плющенко и Лайсачека золото Олимпиады без четверного прыжка казалось дикостью, а сейчас временами хочется «перемотать пленку» и увидеть красоту не только элементов ультра-си, в которые в итоге упирается едва ли не всё. Какое будущее фигурного катания было бы интересно вам?

– Это такой философский вопрос, на который непросто дать точный ответ. Никто не знает, что будет дальше. Если говорить о том, что было бы интересней мне, – оставить сложность, но в пределах разумного. Чтобы программа смотрелась, три четверных – по-моему, оптимальный вариант. Потому что когда видишь других зарубежных ребят, и они прыгают по 4-5 четверных… Вообще четверные – это тяжело. Нужно время настроиться, а это все программное время, то есть пропадает немножко хореографическая составляющая, и смотреть становится скучновато. Да, он хорошо прыгает, но идею программы упускаешь. Поэтому, наверное, надо прийти к какому-то общему знаменателю для всех: три или максимум четыре четверных прыжка сделать, чтобы программа не теряла своего вида. Но это мое скромное мнение.

Потихоньку учусь у Фернандеса

– Некоторые считают, что тот же Сергей Воронов сейчас никому неинтересен, потому что демонстрирует фигурное катание десятилетней давности, а это немодно. Как вам такая точка зрения? Должна ли в вашем виде спорта главенствовать некая мода?

– Вообще, я думаю, да. Не знаю, как в других странах, а у нас, если кто-то где-то сказал, что это модно, всё – через неделю все будут ходить в одном и том же. Это 100 процентов. В фигурном катании в принципе так же. Потому что мы, хотим или не хотим, все равно смотрим на Запад – как там люди делают, как работают, как у них вообще процесс идет. Чему-то учимся, делаем какие-то заметки для себя, может быть, даже выводы. И потом уже получаем на выходе определенные продукты.

Еще по теме могу сказать, что сейчас очень модно стало катать лирику. Не знаю, с чем это связано, но такая тенденция есть. Многие берут лирику, чтобы все внутри перевернулось, чтобы «ой, как классно!» – да, может быть. Но на самом деле, как мне кажется, тяжелее скатать именно определенный образ какого-то героя. Как у девочек в этом году Анна Каренина, например. Или Фернандес катал Испанию – класс, все супер! Но это настолько тяжело… Попробую объяснить. Нужно сначала представить себя в этом образе. Потом то, как ты смотришь на себя со стороны, – нравится тебе это или нет. Если да, нужно пытаться сделать еще сильней, чтобы понравилось не только тебе, но и вообще всем. То есть тут тоже глубокая философия. «Я так вот делаю, и мне нравится» – не факт, что это нормально и будет нравиться всем. Все равно надо прислушиваться к мнению окружающих.

– А какие-то мечты или задумки по образам на будущий сезон уже есть?

– Пока еще нет, я об этом не думаю, потому что текущий сезон достаточно длинный и тяжелый.

– Кто для вас был если не кумиром, то ориентиром в детстве и на кого равняетесь сейчас, если есть такой человек?

– Кумиров не было – как раз таки ориентиры. Ягудин точно был таким. Сейчас – Фернандес. Я прямо смотрю и потихоньку учусь у него.

Плохо, что есть люди, которые называют спортсменов дезертирами

– Дмитрий Соловьев сказал пару дней назад: «Наши атлеты еще покажут, что значит чистый спорт без допинга и настоящий сильный дух». Вы готовы стать одним из олицетворений этой фразы?

– Да! Он абсолютно прав.

– Просто он был единственным, кто это произнес, все остальные обходили данную тему…

– На самом деле я тоже стараюсь очень конкретно изъясняться, потому что не люблю, когда люди начинают уходить от ответов.

– Может ли действительно невозможность выступать под флагом родной страны мотивировать и разозлить еще больше?

– Конечно. Не знаю, как остальных, но меня это дико заводит по-спортивному. Мы живем в этой стране. Мы любим эту страну. Мы никуда из нее не убегаем. И, естественно, надо защищать свои интересы не только так, чтобы «Я – русский» на футболке было написано…

Одно хорошо – что уже допустили команду. Плохо другое – что есть люди, которые очень далеки от спорта, но при этом возмущены и называют спортсменов дезертирами. Мне это категорически не нравится, я с ними в корне не согласен, потому что многие атлеты идут к этому долгие годы.

– Можно сказать, жизнь свою на это кладут…

– Да. По этому поводу у меня есть очень точное высказывание. Чтобы человека судить, попробуйте надеть его обувь и пройти его путь. Я убежден в том, что российская команда будет на высоте на этих Олимпийских играх. Полностью поддерживаю Диму Соловьева. Русских атлетов, мне кажется, это заведет до такой степени, что держитесь. Просто держитесь!

На протяжении всей жизни обходился без допинга, а тут перед Олимпиадой: «А попробую!»

– Как считаете, откатав обе программы на Олимпиаде на максимуме своих возможностей, на какое место сможете претендовать?

– Не знаю, посмотрим. Никогда о местах не думаю.

– По сути, все, что остается спортсмену при любых скандалах, – это хорошо выступать, стараясь не замечать негативного информационного фона. Но все же не боитесь, видя происходящее сейчас, что спустя несколько лет после успешного старта может прийти какой-нибудь дядя и без особых доказательств сказать, что вы употребляли допинг и медаль нужно вернуть?

– Нет, не боюсь. Серьезно. Потому что я честен перед собой и перед всеми. Мне нечего стыдиться. И даже если кто-то станет меня в чем-то обвинять, я буду знать, что это неправда. Все будут знать, что это неправда. Только кучка людей будет убеждена в обратном. Мне как-то все равно. Потому что все, что зависит от меня, я делаю. Я не принимаю допинг, мне это не сдалось… И вообще, чтобы в фигурном катании подобрать допинг, какими-то такими изощренными путями идти надо… Это практически невозможно. У меня проблем со здоровьем нет, я никакого дискомфорта не испытываю, зачем мне принимать что-то? На протяжении всей жизни обходился без этого, а тут перед Олимпиадой: «А попробую!» Нет, конечно.

– Суть-то не в том, что допинг непременно принимается, а в том, что вокруг нашей сборной творится…

– То, что творится, – естественно, безобразие, но от этого никуда не деться.

Елена Михеева,

Санкт-Петербург

Источник: Матч ТВ