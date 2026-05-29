В Москве состоялась премьера документального фильма «И вечно музыка звучит» о первых олимпийских чемпионах в танцах на льду

В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера документального фильма «И вечно музыка звучит», посвящённого жизни, любви и спортивному триумфу Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова — первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России. Автор сценария и режиссёр картины — Дарья Червоненко, генеральный продюсер — Юлия Пахомова-Горшкова, дочь олимпийских чемпионов.

Картина, основанная исключительно на документальных событиях, рассказывает историю, изменившую мировое фигурное катание. Чемпионка СССР Людмила Пахомова и молодой «перворазрядник» Александр Горшков — пара, поначалу неравная по уровню мастерства, — под руководством тренера Елены Чайковской создали уникальный стиль и прошли путь к золоту Олимпиады-76 в Инсбруке. Вместе они создали легендарную «Кумпарситу» — танец, ставший символом целой эпохи. Фильм включает обширную документальную хронику и биографические детали, раскрывающие личности чемпионов. О героях картины рассказывают олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Татьяна Навка, Антон Сихарулидзе, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александр Жулин, тренеры Елена Чайковская и Татьяна Тарасова, народная артистка России Юлия Рутберг, друзья и коллеги прославленной пары.

Показ собрал выдающихся представителей отечественного спорта и культуры. В числе гостей — супруга Александра Горшкова Ирина Горшкова, народная артистка России Юлия Рутберг, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин, трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Валерия Коблова, российская фигуристка Мария Бутырская, Александр Коган — генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России. Премьера вызвала живой эмоциональный отклик: по окончании показа многие присутствовавшие не скрывали слёз.