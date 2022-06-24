«Загитову тоже отмените»? Иностранцы уничтожили ISU за бойкот Щербаковой в олимпийский день

Редкое единодушие болельщиков.

Редкое единодушие болельщиков.

В спортивной среде есть такой праздник — Международный олимпийский день. Его учредили еще в 1948 году и с тех пор отмечают 23 июня — в честь даты, когда знаменитый Пьер де Кубертен, по сути, основал Международный олимпийский комитет (МОК). Отмечают его не то чтобы с размахом, но на некоторые упоминания наткнуться можно. К примеру, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поздравляла с ним подписчиков в соцсетях, да и федерации по различным видам — тоже.

Естественно, не прошел мимо и Международный союз конькобежцев (ISU), в ведении которого находится милое сердцу любого россиянина фигурное катание. В честь праздничка СММ-щики союза создали коллаж с главными звездами личного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Фото: © Соцсети ISU

Вот они, как говорится, слева-направо:

Французская танцевальная пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (золото), американский одиночник Нейтан Чен (золото), японская одиночница Каори Сакамото (бронза) и китайские парники Суй Вэньцзин/Хань Цун (золото).

Нетрудно догадаться, кто тут пропущен. По какой-то странной причине (хотя все мы знаем, по какой именно) в списке отсутствует единственная неупомянутая олимпийская чемпионка Пекина — россиянка Щербакова. Или если не Щербакова даже, то хотя бы серебряный призер Александра Трусова. Тоже, разумеется, из России.

В общем, поздравили так поздравили, ничего не скажешь. Но все в порядке — как бы говорит нам СММ-щик ISU и вставляет в первое предложение поста с коллажем хэштег #MoveForPeace, который и объясняет нам — недалеким, почему Щербакова, выигравшая Олимпиаду с двумя чистыми четверными на новых, нераскатанных коньках в труднейший для себя сезон, недостойна поздравления наряду с остальными чемпионами. Или почему на картинке нет первой в истории девушки, исполнившей в одной программе пять квадов.

«Да вот же она», — говорит нам ISU и показывает фото Сакамото. Блестящей, к слову, фигуристке. Горячо мною любимой японской умнице, сделавшей невозможное — поправившей неверное ребро на лутце. Тройном, как и все остальные ее прыжки. Четверных и тройного акселя Каори на Олимпиаде (да и пока что в принципе) не прыгнула — и осталась третьей.

А Саша Трусова, завоевавшая серебро в честной борьбе… У нее, кстати, 23 июня еще и день рождения. С прошедшим твоим днем, Саш! Раз уж ISU в погоне за ментальным здоровьем спортсменов (очевидно, погоней выборочной) не способен даже на простую порядочность, тогда хоть мы за них исправимся.

Любопытно, но реакция на такую демонстративную отмену российской женской одиночки в соцсетях союза была далека от одобрительной. И возмущались отсутствием россиянок, что еще любопытнее, иностранные болельщики.

Nat: «Вы отменили Анну Щербакову? Иначе я не понимаю, почему вы не разместили ее фото вместе с остальными олимпийскими чемпионами».

Tom Anyalina OGMIsabeau JWC: «Добрый день! Кажется, вы забыли, кто у вас олимпийские чемпионы».

youzi: «А Сакамото действительно олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании?».

小狗屁: «Где олимпийская чемпионка Анна Щербакова?».

LL: «Очень обидно, что ISU отворачивается от достижений Анны на Олимпиаде только исходя из «политической корректности». Она не показала ничего, кроме великолепного спортивного мастерства, и заслуживает признания наряду с другими золотыми медалистами».

NYStylist: «Олимпизм прославляет то, как спорт может объединять людей в мире. Но как вы можете способствовать миру, если становитесь одними из тех, кто продвигает хаос?».

Anastasiia Ebuntsova: «Чисто из любопытства — ISU отменил всех олимпийских чемпионов из России? Загитова, Ягудин все еще в списке чемпионов или как?».

周77: «У ISU нет сердца. Почему они могут лишать спортсмена почестей только из-за его национальности? Анна — достойная чемпионка».

ChiShinGa: «Вы что, забыли, кто выиграл Олимпиаду-2022 у женщин? Что ж, позвольте вам напомнить — это Анна Щербакова, а не Каори Сакамото».

И это лишь малая часть возмущений, на которые ISU никогда не отреагирует. Ни на призывы придерживаться принципа «Спорт вне политики», ни на просьбы прислушаться к голосу разума, который прямо-таки орет в уши, что Олимпиада была до всем известных событий, и следовательно достижения российских фигуристок в Пекине даже в теории никак не могут помешать «движению за мир», ни на мольбы не быть мелочными и не игнорировать гигантский вклад, который внесли наши девушки в мировое фигурное катание — вот на все это спортивные функционеры не отвечают и отвечать не собираются.

Ну, а раз так, предлагаю ISU еще одну кандидатуру на отмену. Раз уж мы обсуждаем Международный олимпийский день, предтечей которому стал Пьер де Кубертен, то вот вам любопытный факт для размышления — величайший спортивный функционер всех времен и народов не только никак не препятствовал проведению Олимпиады-1936 в Гармиш-Партенкирхене (нацистская Германия, кто не в курсе), но и позднее всячески защищал эти Игры. А еще — вел довольно активную и вполне себе приятельскую переписку с Адольфом Гитлером, взгляды которого на тот самый #MoveForPeace в представлении не нуждаются.

Надеюсь, господа из ISU учтут этот занимательный факт в своей отменной политике и примут решительные меры. Или это другое?

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