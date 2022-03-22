Чемпионат мира без российских фигуристов может стать триумфом США. Они идут на исторический рекорд

Бан России перевернул все медальные расклады в фигурном катании.

Бан России перевернул все медальные расклады в фигурном катании.

На этой неделе в французском городе Монпелье пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. На нем должна бы крушить лед своими пятью квадами Александра Трусова. Могла бы попробовать взять второе золото чемпионата мира Анна Щербакова. Тамара Москвина привезла бы во Францию две свои пары, которым по силам выиграть вообще все и вообще у всех, а Михаил Коляда напомнил бы миру, что русский балет и фигурное катание соединились в гениальной программе «Белый ворон», которую Мише вернули после чемпионата России.

Вместо этого наши спортсмены будут сидеть дома, потому что Международный союз конькобежцев отстранил их от соревнований под своей эгидой в связи с политической обстановкой в мире.

На что будет похож чемпионат мира без россиян? Кто больше других выиграет от отсутствия наших одиночниц и какие исторические рекорды может обновить сборная США? Все это — в разборе «Матч ТВ».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Отстранение российских фигуристов выглядит странным решением, потому что оно напрямую влияет только на прямо сейчас соревнующихся спортсменов. Вообще отменить Россию в фигурном катании невозможно — фигурное катание в некотором смысле и есть Россия. Наши тренеры, хореографы, методики и даже фигуристы — буквально в любой стране.

Например, за США будет выступать Илья Малинин (родители Ильи — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков родом из Новосибирска и Екатеринбурга). За Австралию в парном катании — Анастасия Голубева из Балашихи. Американскую фигуристку Мэрайю Белл тренирует Рафаэль Арутюнян, много лет посвятивший московской спортивной школе «Сокольники».

Морис Квителашвили, Владимир Литвинцев, Денис Васильев, Александр Майоров, Екатерина Рябова, Анастасия Губанова — все они представляют разные страны от Грузии до Латвии и Азербайджана, но либо родились в России, либо продолжают тренироваться у наших тренеров.

Чтобы говорить о том, кто больше всего выиграет от отсутствия наших фигуристов, надо определиться с видами, где мало кто мог с нами конкурировать. В первую очередь это женское одиночное катание и спортивные пары. Здесь будет настоящий пир — давно так много претендентов примерно одного уровня не штурмовали пьедестал.

В парном катании разброд и шатания. Кроме российских пар, объективно сильнейших в мире, в Монпелье не приедет ни одна китайская пара, включая олимпийских чемпионов Вэньцзинь Суй — Цун Хань. Это значит, что выиграть золото чемпионата мира может любой, кто не завалит все элементы сразу, и наибольшие шансы тут у Канады, США и Японии. Прежде им не хватало чистоты на сложных элементах, чтобы бороться с чистыми и сложными россиянами и китайцами, а теперь — зеленый свет. Примечательно, что последний раз американцы становились призерами чемпионата мира в парном катании 20 лет назад. Интересно получится, если на пьедестал попадет очень фактурная и эффектная, но все же нескатанная пока канадская пара Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд — их собрали из осколков других взрослых пар прицельно к Олимпиаде-2022.

В женском одиночном катании при прочих равных наибольшие шансы на успех у США и Японии. Вообще-то выиграть чемпионат мира способна хоть наша Анастасия Губанова, с этого сезона представляющая Грузию, но ее и прежде не баловали высокой второй оценкой, а теперь вовсе могут не подпускать к тройке по всем понятным обстоятельствам.

Анастасия Губанова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Главная проблема американских и японских одиночниц — они эмоционально нестабильны. Но при чистых прокатах, есть такое ощущение, предпочтение судей будет все же отдано американке, а не японке, чтобы сбалансировать возможную потерю золота США у мужчин.

Самое уязвимое место США на этом чемпионате мира — мужское одиночное катание. Причем это связано не с отсутствием России, а со снятием Нейтана Чена — именно он последние три года исправно забирал себе золото. И несмотря на то, что по совокупности и техническому потенциалу у Америки по-прежнему будет достаточно сильная команда, в ней все-таки не будет Чена, и это мощный удар по звездно-полосатым. Илья Малинин — дебютант без международного имени. Камден Пулкинен скорее красиво катается, чем сложно прыгает, а Винсент Чжоу способен как победить, так и не отобраться в произвольную программу, что с ним уже случалось. Нестабильность — бич не только российских одиночников. Тем не менее, по крайней мере без одной медали американцы остаться не должны.

Реально конкурировать, а скорее всего, и превосходить, мужскую сборную США в Монпелье будут фигуристы из Японии. Даже без травмированного Юзуру Ханю им по силам забрать до двух медалей.

Юма Кагияма может в отсутствие «старших» Чена и Ханю окончательно оформиться лидером мирового мужского одиночного катания. Во всяком случае, на Олимпиаде он выглядел как несгибаемые 160 сантиметров силы и уверенности, пробив отметку в 310 баллов за обе программы.

В танцах на льду на беду всем, кроме своих поклонников, выступят олимпийские чемпионы из Франции Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Только их присутствие должно помешать американскому дуэту Мэдисон Хаббел — Захари Донохью впервые в карьере выиграть золото чемпионата мира, но серебро, а скорее всего, еще и бронза, точно отойдут сборной США.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Таким образом американцы имеют реальные шансы на как минимум одну медаль, включая золото, во всех четырех видах. Если это произойдет, будет повторено историческое достижение, державшееся 55 лет. Последний раз сборная США увозила домой полный комплект медалей на чемпионате мира 1967 года — тогда еще выступала, страшно подумать, Пегги Флемминг.

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