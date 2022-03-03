Валиева вернется в большой спорт. У нее есть все шансы адаптироваться к эпохе долгих карьер

Чем может разрешиться спортивная драма века.

Чем может разрешиться спортивная драма века.

Ну, знаете, у нас же тут спортивная драма века. Летом на Олимпиаде в Токио казалось, что ею станет трагедия Дины Авериной в художественной гимнастике, но, пообщавшись с коллегами из западных СМИ в Пекине, сделал вывод, что в мире эту безусловно душераздирающую историю толком и не заметили. Те же американские спортивные издания — как бы вы ни воротили нос, а работают они все-таки классно — художественную гимнастику в Японии почти не замечали. Зато в Пекине на любой чих, связанный с Камилой Валиевой, набегало столько иностранной прессы, что свое место у заграждения, отделявшего прессу от непосредственно микст-зоны, приходилось натурально оборонять.

В итоге — несколько флешмобов, пара песен на встрече в аэропорту и общее чествование. На этом пока что все. И хорошо, что так.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Наверное, неправильно это говорить, но нынешняя тяжелая ситуация в мире косвенно играет за Камилу. Для многих эта история уже как бы из прошлой жизни, хотя случилось все где-то 2-3 недели назад. Сейчас даже как-то неловко говорить о спорте в контексте действительно масштабных событий, а уж о потенциальных допинг-случаях…

Наверняка определенная категория людей про весь этот негатив с Валиевой просто забудет. И это, безусловно, благо, но глобально вопрос «что дальше?» от этого не решается. Очень важную роль в нем мог бы сыграть чемпионат мира в Монпелье — тот самый, которого не будет конкретно для наших фигуристов. Не могу сказать, что участие Камилы в нем было чем-то предрешенным (варианты, скажем так, были), но если бы боссы нашей фигурки все-таки отправили ее, у нее был бы шанс экстренно поправить самооценку. Совсем не гарантированный и уж точно более труднореализуемый, чем даже месяцем ранее, но все же.

Это на самом деле ключевой пункт вообще во всех рассуждениях. Трудно представить, что пережила Камила после произвольной программы личного турнира в Пекине. Конечно же это задевает, и если вовремя не реваншировать, не одержать важную победу над собой, чувство нереализованности может стать чем-то вроде личного злого рока, а со временем — трансформироваться в навязчивый страх повторения случившегося. Многие спортсмены, переживавшие нечто подобное, наверняка с этим согласятся.

Камила быстрого шанса взять реванш у самой себя в итоге лишилась. Она почти наверняка получит его в будущем, но теперь уже неизвестными остаются два момента: 1) когда это произойдет, 2) на каких турнирах. На Международный союз конькобежцев (ISU) оказывают сильное давление по всем фронтам, за исключением, может быть, Азии, а некоторые иностранные фигуристы, по данным «Матч ТВ», вообще рассматривали вероятность бойкота чемпионата мира, если бы на него допустили россиян. В том числе поэтому ISU пришлось спешно менять риторику и ужесточать свою позицию. Сомневаюсь, что в ближайшее время она смягчится.

Это значит, что с довольной высокой вероятностью Валиевой придется возвращаться на лед после олимпийского кошмара не на Гран-при, а на условных этапах Кубка России или на командном турнире нашей федерации. Что, с одной стороны, хорошо — меньше давления. С другой, совсем никак, ведь тогда ни о каком восстановлении статуса не будет и речи.

Теперь — о первом пункте. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассматривала лишь вопрос участия нашей фигуристки в личных соревнованиях, но глобально проблему потенциального допинг-случая пока еще никто не расследовал. О параллельно идущих разбирательствах в отношении «окружения спортсменки» уже объявили Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), но как они вообще будут этим заниматься в нынешних условиях — большой вопрос. По идее, затем они могут снова обратиться в CAS уже с целью пересмотра результатов (в том числе — олимпийских). И здесь опять же возникает целый ряд неизвестных, начиная с того, на какой срок все это затянется, и заканчивая тем, кто вообще будет защищать в суде нашу фигуристку. В условиях, когда подавляющее число зарубежных компаний уходит с российского рынка, не стал бы исключать сценарий, при котором это будет уже не контора Шелленбергов.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Впрочем, в любом случае нужно помнить главное — большой спорт у Валиевой никто отнять не сможет. Через пару месяцев ей исполнится 16 лет, и хоть в последние годы и было принято кричать о подавляющем превосходстве 15-леток над остальным миром женской фигурки, но на самом деле это не так. Чтобы в этом убедиться, посмотрите хотя бы на пьедестал Пекина.

Безусловно, она вернется. А с учетом того, что ужесточенный возрастной ценз процентов на 90 примут, количество потенциальных юных конкуренток за место в сборной на сезон и за попадание на главные старты естественным образом снизится.

В фигурке возвращается время долгих карьер. И Валиевой точно удастся к нему адаптироваться.

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