В пробе Валиевой обнаружен триметазидин. Что это за препарат, почему сняли отстранение и чего ждать дальше?

Снова звучит страшное слово «мельдоний».

Снова звучит страшное слово «мельдоний».

Утром 11 февраля стали известны подробности дела Камилы Валиевой.

25 декабря 2021 года спортсменка сдала пробу на чемпионате России по фигурному катанию, в Санкт-Петербурге. Тестирующей организацией выступало РУСАДА.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила в РУСАДА о неблагоприятном результате анализа пробы, в которой были найдены следы триметизадина. РУСАДА незамедлительно наложило на Валиеву временное отстранение и уведомило о неблагоприятном результате спортсменку, ФФКР и ISU. WADA в таких случаях получает уведомление непосредственно от лаборатории.

9 февраля состоялись слушания Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по снятию временного отстранения. Отстранение сняли.

11 февраля МОК обратился в выездную панель CAS в Пекине по вопросу отмены решения ДАК РУСАДА.

Что нашли?

Триметазидин –это препарат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца, в российской медицинской практике чаще всего назначается как кардиопротектор.

В российских аптеках триметазидин чаще всего продается под торговыми названиями «Предуктал» и «Ангиозил».

Это вещество было включено в Запрещенный список ВАДА в 2014 году и первое время считалось, что оно очень быстро выводится, однако чуть позже появились медицинские исследования, подтверждавшие, что срок выведения несколько дольше, однако в любом случае он составляет несколько недель. Отчасти триметазидин можно назвать препаратом того же класса что и мельдоний, запрещенный в 2016 году, который выводится из организма заметно дольше.

Триметизадин не является пороговой субстанцией, любое его количество в пробе является основанием для начала рассмотрения дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Самый важный момент — триметазидин запрещен всегда, и на соревнованиях, и вне них, его обнаружение в любой пробе рассматривается как нарушение антидопинговых правил.

В Запрещённом списке триметазидин отнесен к группе S4«Гормоны и модуляторы метаболизма», там же отдельно указано, что это вещество не является Особой субстанцией, что значительно усложняет положение спортсмена, в чьей пробе нашли следы. Стандартной санкцией за эту субстанцию являются четыре года дисквалификации.

Из громких дел с триметазидином первое, что приходит на ум — бобслеистка Надежда Сергеева, на Играх-2018, тогда было доказано, что примесь данного вещества содержалась в препарате, который спортсменка получила по линии сборной команды, это позволило сократить срок дисквалификации до восьми месяцев, однако Сергеева все равно были признана нарушившей правила и ее результат на Играх был аннулирован.

Для понимания масштаба проблемы с триметазидином в России достаточно сказать, что даже в данный момент, спустя восемь лет после его запрета, четыре российских спортсмена отбывают дисквалификации за эту субстанцию, последними стали гребец Назар Лифщиц и прыгун на лыжах с трамплина Алексей Серегин, их пробы датированы летом 2020-го, оба получили по четыре года.

В целом, если брать известную мировую статистику по триметазидину, всплывают 20 дел, из которых восемь относятся к российским спортсменам, по три — к Китаю и Украине, два к Эстонии и по одному к США, Казахстану, Грузии и Франции. Лидирующие виды спорта: легкая атлетика (5) и плавание (4).

Почему сняли отстранение?

Сложно говорить, не видя позицию стороны спортсменки по этому вопросу, можно лишь дать обзор правовой логики при подобных случаях.

Для того, чтобы понять, что происходит, сначала необходимо разобраться какие антидопинговые правила действуют в отношении данного дела. Так как в роли тестирующей организации выступало РУСАДА, действуют Общероссийские антидопинговые правила (ОАП) в редакции от 24 июня 2021 года.

Как уже писалось выше, триметазидин не отнесен в Запрещённом списке к Особым субстанциям. Смотрим регламент по временному отстранению в случае с субстанциями не являющимися Особыми.

ОАП, в пункте 9.4.1, говорят, что в случае с неблагоприятным результатом анализа пробы, если речь идет о субстанции, не отнесенной к Особым, временное отстранение является обязательным и должно быть наложено незамедлительно. Пункт 9.4.3 уточняет, что обязательное временное отстранение можно отменить, если спортсмен сможет представить доказательства, что нарушение скорее всего произошло из-за употребления загрязненного продукта […] и докажет право на сокращение срока дисквалификации (вплоть до ее отмены — «Матч ТВ»).

Возраст спортсмена, когда речь идет о временном отстранении, прямой роли не играет, он касается определения степени вины и конфиденциальности дела. Опосредованно, в ходе слушаний по снятию временного отстранения, возраст может быть важен в глазах судей.

Из всего этого следует, что команде, которая защищает Валиеву, скорее всего, удалось представить доказательства отравления загрязнённым продуктом, БАДом или лекарством.

Пока что все выглядит именно так, если анализировать те факты, что уже известны.

Что дальше?

Выездная панель CAS еще раз рассмотрит все обстоятельства имеющие отношение к наложению временного отстранения. Решение будет касаться только отстранения. Рассмотрение будет проходить в ускоренном режиме, скорее всего для этого будет достаточно двух, максимум трех дней. Уже прозвучали заявления, что решение будет готово до начала личного турнира одиночниц.

При этом важно понимать, что дело Валиевой не будет на этом завершено. Так как тестирующей организацией выступает РУСАДА, то рассмотрение дела по существу будет снова проходить в ДАК РУСАДА, если только стороны не договорятся о том, что дело должно быть передано в CAS как в первую инстанцию.

Все это время, пока не будет вынесено решение по делу, Валиева будет являться олимпийской чемпионкой в командном турнире, безотносительно того, что выездная панель CAS решит апелляции МОК на временное отстранение. На момент командника Камила не была отстранена, победа не аннулирована.

Вопрос медали командника будет решаться именно на слушаниях по существу и, в случае если их результат не устроит одну из сторон, а это практически наверняка так и будет, при рассмотрении апелляции уже на решение по существу.

Решение по существу будет затрагивать два момента: санкцию и аннулирование результатов. Эти моменты не сильно связаны, так как санкция является отражением степени вины спортсмена, а аннулирование результатов — ответом на вопрос «Получил ли спортсмен несправедливое преимущество от попадания в его организм данного препарата, даже это произошло ненамеренно?». Ключевой в этом аспекте вопрос — продлилось ли это преимущество до февраля? От этого и зависит судьба медали командника на ОИ.